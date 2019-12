Die GROOVE-Redaktion (Sämtliche Fotos: Sascha Uhlig)

Schweißtreibende Nächte, nervenzerrüttende Redaktionskonferenzen und nicht enden wollende Playlists: Die GROOVE-Redaktion steckt mindestens knietief im Bestenlisten-Wahnsinn – Rewind 2019 halt. Nach den relevantesten Mix-CDs und Compilations, Alben und Tracks und den Autor*innen-Charts präsentiert unser kompaktes, aber lautstarkes Redaktionsteam aus Berlin seine Lieblinge in alphabetischer Reihenfolge – und stellt sich nebenbei ein bisschen vor.

Laura Aha

House, Disco und ordentlich Soul – für Laura kann es im Club niemals zu cheesy werden. Weil es abseits des Dancefloors aber auch viel zu viel spannende Musik gibt, ist diese Bestenliste doch eklektischer ausgefallen als erwartet. Seit 2015 ist sie als freie Autorin an Bord, seit Sommer 2019 fest in der Redaktion, für die sie gleich mal nach Kroatien zum Dekmantel Selectors jettete, sich mit Karly Hyde von Underworld traf und sich Gedanken über die Zukunft des Auflegens machte.

Lieblingstracks 2019

Palms Trax – To Paradise (Dekmantel) Bella Boo – Your Girlfriend (Studio Barnhus) Afrodeutsche – Make the Call (River Rapid) Four Tet – Anna Painting (Text Records) Schacke – Kisloty People (Kisloty) Llewellyn – These Days (Don’t Make Me Wait) (Riotvan) Joy Orbison, Overmono – Bromley (XL Recordings) Moodymann – I Think of Saturday (KDJ Records) Roman Flügel – Fun Fort (Mule Musiq) James Blake – I’ll Come Too (Polydor)

Lieblingsalben 2019

Octo Octa – Resonant Body (T4T LUV NRG) Efdemin – New Atlantis (Ostgut Ton) Ilgen-Nur – Power Nap (Power Nap Records) Jamila Woods – LEGACY! LEGACY! (Jagjaguwar) Kedr Livanskiy – Your Need (2MR) Lizzo – Cuz I Love You (Nice Lif/Atlantic) Stella Donnelly – Beware Of The Dogs (Secretly Canadian) Move D – Building Bridges (AUS Music) FKA Twigs – Magdalene (Young Turs) Billie Eillish – When We All Fall Asleep Where Do We Go? (Darkroom/Interscope Records)

Maximilian Fritz

Seit 2018 ist der kernige Bayer Max als Praktikant, Volontär und baldiger Redakteur dabei und immer wieder als Krisenreporter auf Festivals in den entlegensten Winkeln dieser Welt im Einsatz. Schaffte es 2019 trotzdem, mit Jayda G, Nightmares On Wax, Motor City Drum Ensemble oder Dasha Rush zu sprechen und schrieb eine Reportage zum 25-jährigen Jubiläum der Nation of Gondwana. Die Festival-Nachberichte lassen wir hier außen vor.

Lieblingstracks 2019

Boreal Massif – Angel Of Dub (Pessimist Productions) J-Zbel – The J-Zbel Anthem (Brothers From Different Mothers) AQXDM – Tunnel Vision (Houndstooth) Project Pablo – Sofware (Verdicchio Music) Shed – Sterbende Alleen (Ostgut Ton) Dis Fig – U Said U Were (PTP) Innere Tueren – Pastel Dreams (KANN) Jump Source – Radiant Shift (Jump Source) Dogpatrol – The Return of The Gorgons (Sneaker Social Club) DJ Nate – Bring Your Best Crack (Planet Mu)

Lieblingsalben 2019

J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up (Brothers From Different Mothers) Diverse – The Sound Of Love International #002 – Beautiful Swimmers (Love International Recordings) Boreal Massif – We All Have An Impact (Pessimist Productions) Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen (Ghosteen Ltd.) Diverse – Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976 – 1986 (Light In The Attic) Innere Tueren – Innere Tueren (KANN) Caterina Barbieri – Ecstatic Computation (Editions Mego) Anthony Naples – Fog FM (Incienso) Rod Modell – Captagon (Tresor) Color Plus – Pure Energy (Towhead Recordings)

Raoul Kranz

Musikfanatiker und Hobbypessimist, seit diesem Jahr dabei. Raoul rollte unter anderem mit Carl Craig Techno-Geschichte auf, trauerte um echte Subkultur und ließ sich von Apparat erklären, warum ihm Melancholie liegt.

Lieblingstracks 2019

Andy Stott – Ballroom (Modern Love)

AQXDM – Leisure Techno (Houndstooth)

Burial – Claustro (Hyperdub)

Clouds – Another Day (Headstrong)

DJ Bogdan – Love Inna Basement (Midnite XTC) (Selfreleased)

Krampf – LSD XTC (Do We Really Need) (Live From Earth Klub)

Overmono – Le Tigre (Poly Kicks)

Regal – The Eyes (BPitch)

Skee Mask – Trackheadz (Ilian Tape)

Special Request – Vortex (Mall Grab Remix) (Houndstooth)

Lieblingsalben 2019

Alessandro Cortini – Volume Massimo (Mute)

Bjarki – Psychotic Window (!K7)

Instra:mental – Timelines (Nonplus)

Lake Haze – Glichting Dreams (E-Beamz)

Locked Groove ‎– Sunset Service (Hotflush)

Oli XL – Rogue Intruder, Soul Enhancer (Bloom)

Placid Angels aka John Beltran – First Blue Sky (Magicwire)

Quirke – Steal A Golden Hail (Whities)

Special Request – Offworld (Houndstooth)

Stenny – Upsurge (Ilian Tape)

Alexis Waltz

Cat Content seit 1983, GROOVE-Autor ab 1999, seit 2018 Chefredakteur der GROOVE. 2019 interviewte Alexis für unser Magazin Deena Abdelwahed, Ellen Allien, Smallpeople, Oliver Hafenbauer, Pascal Mungioli und Killa Schütze vom Robert Johnson, Oliver Koletzki & Sam Shure, Richie Hawtin, Steffi & Virginia, Sven Väth, Floating Points, Luke Slater und DJ Pete. Er berichtete vom Love International, vom Flow und vom Unsound. Mit seiner Reportage über Sven Väths Ibiza verwirklichte er ein Herzensprojekt. Am 24.12. erscheint sein großes Interview mit Robag Wruhme, im Frühling 2020 Interviews mit Rrose, Amelie Lens und Prosumer.

Lieblingssingles 2019

Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix) (Ninja Tune) Girls of the Internet – Humble/ U Change (Drab Queen) Nikki Nair – Morphism (Gobstopper) DjRUM – Hard To Say / Tournesol (R&S) Atom™ & Tobias. – Zahlenraum (Pomelo) Doublet – 707 (Doublet) Otik – Dioxide EP (Dext) Black Merlin – Code (Die Orakel) DJ Rocca – The Pasta EP (Wonder Stories) Arkajo – Nadir EP (Aniara Recordings)

Lieblingsalben 2019

Caterina Babieri – Ecstatic Computation (Editions Mego) Vilod – The Clouds Know (Mana) Soundstream – Love Remedy (Soundstream) Lake Haze – Glitching Dreams (E-Beamz) STL – Nautic Nebulous (Something) Innere Tueren – Innere Tueren (Kann) Keys – Voltage (RIO) Max D – Many Any (1432 R) Orbe – The Horde of the Outskirts (Propaganda) PTU – Am I Who I Am (Trip)