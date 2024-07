GROOVE Charts (Frühling 2024)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Frühling 2024 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

AISHA, AliA, ANDI A., ANNA Z, Ayesha, Barbara & SpunOff, Bennet, Bjarki, Bodhi, Carly Zeng, Carlotta Jacobi, Choreophila, Coco Cobra, Crille & Tamalt, Demarchi, Deniz Arslan, DJ ADHD, DJ Local B, Dj Hyaluron, Earwax, Edmondson, Eluize, fbi, Gina, goldie, Hanna Baertig, HEDDA, Hilit Kolet, Hysteria Temple Foundation, In2Stellar, Isabel Soto, Isaiah, J. Manuel, Justin Tinderdate, Len Faki, Less Distress, Makèz, Manuel Fischer, Mark Broom, Ma Sha, Matthias Schaffhäuser, M.F.S. Monty Luke, Mr. Scruff, Muallem, Narciss, Nikki Nair, Observatory, OKO DJ, Ostbam, O-Wells, PAU PAU, Piezo, Polygonia, PONY, Príncipe Discos, Punani, resom, RØDHÅD, ROTCIV, RUI HO, Sangre Voss, SABU!, Souci, Sound Metaphors, Sova, Spekki Webu, Stolen Velour, tamarawrx3, The Checkup, The Glitz, The Muffin Man, Unknown Mobile, Yant, Yenkov, Yas Reven, youANDme, 11:68PM, 41ISSA

Top 30 Singles & EPs:

01. Adlas & Circuit 900 – MP04 [Magic Power]

02. Polygonia – Da Nao Tian Gong [Midgar]

03. aya – Lip Flip [YCO]

04. Dold – Rider [Fuse Imprint]

05. Rosati – First Impression [Dolly]

06. Siu Mata – Amasia [Nervous Horizon]

07. Hassan Abou Alam – Shalfata [Yuku]

08. Suki – Elevate [Self-Released]

09. Maara – Sheela Na Gig [Kalahari Oyster Cult]

10. Rosa Red – Acid Wave (Zombies In Miami Remix) [Permanent Vacation]

11. Special Request – SR187 – PORTAL 1 [Self-released]

12. Surf 2 Glory – Dil-Doe EP [Club Heart Broken]

13. Four Lovers – #2 [Four Lovers]

14. Lazy Deejay – The “self titled” EP [Cool Underground Music]

15. LUXE & Angel D’lite – Enchanted [GODDEZZ]

16. Francesco Farfa and Hamsa – Musek01 [Musek]

17. Kameliia – Arcanus [SK_eleven]

18. Skov Bowden – Squad (Gene Richards Jr Mix) [Beard Man]

19. CLJL & Jamie Leather – Non Terrestrial (Spaced Mix) [Craigie Knowes]

20. Dopplereffekt – Infinite Tetraspace [Curtis Electronix]

21. Ivy Lab – Look Away [Sneaker Social Club]

22. Fibre Optixx – Crystalline [KANN]

23. Burial – Dreamfear / Boy Sent From Above [XL]

24. Olsvangér – Icy Hookups [Kalahari Oyster Cult]

25. Max Watts & Huey Mnemonic – The Silver Lining [Limited Network]

26. Ploy – They Don’t Love It Like We Do [Deaf Test]

27. Mabel – Pleasure Phonetix [Step Ball Chain]

28. Polar Inertia – Arctic Horizon [Northern Electronics]

29. Sully & Salo – Nights [Astrophonica]

30. Orbe & Psyk – Atonal [Mote Evolver]

Top 10 Alben & Compilations:

01. Donato Dozzy – Magda [Spazio Disponibile]

02. Aerae – Percussive Reverie [Annulled Music]

03. Paranoid London – Arseholes, Liars, and Electronic Pioneers [Paranoid London Recordings]

04. Mjulev – Clouds Are The Better Birds [Never Late]

05. Shed – The 030-Files [The Final Experiment]

06. VA – Rødhåd presents: Crimson Rubeu [Wsnwg]

07. Bruce – Not Ready For Love [Timedance]

08. Spekki Webu – Tenzan [BLUEHOUR 025]

09. Nils Frahm – Day [LEITER]

10. Abyss X – Freedom Doll [AD 93]