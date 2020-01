V.l.n.r.: Floating Points (Foto: Presse), Sven Väth (Foto: Cocoon) und Schacke (Foto: Presse)

Auch 2019 sind wir wieder scharf auf eure Meinung gewesen: Was sind eure Tracks, Alben, DJs, Clubs und Festivals des Jahres 2019 gewesen?

Wir sind begeistert, wie viele von euch beim Poll mitgemacht haben! Herzlichen Dank dafür. Neben den House- und Techno-Dauerbrennern schlagen sich die Trance- und IDM-Revivals auch in euren Favoriten nieder, außerdem haltet ihr lokalen Festivals und Labels die Stange, insbesondere aus dem Osten Deutschlands. Seht selbst.

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: phrank.net)

Der Babba ist und bleibt mit großem Abstand euer Liebling an den Decks. Für die dreiteilige GROOVE-Reportage besuchten wir Sven Väth letztes Jahr in Ibiza und rollten seine Geschichte auf. Gestandene DJ-Veteran*innen wie Gerd Janson, Job Jobse, Helena Hauff oder DJ Stingray halten sich wacker, während sich Kobosil, VTSS, FJAAK oder Hector Oaks mit ihrem New-School-Techno in die Top 20 spielten. Jenseits vom geraden Beat beweist ihr mit den hohen Platzierungen von Objekt oder Dr. Rubinstein eure Abenteuerlust.

Sven Väth Gerd Janson Job Jobse Kobosil Helena Hauff Hector Oaks Robag Wruhme DJ Koze DVS1 Dixon FJAAK Dr. Rubinstein Objekt VTSS Charlotte de Witte Blawan Peggy Gou Dax J DJ Stingray I Hate Models Palms Trax Nina Kraviz &ME Amelie Lens Ben UFO Cinthie Courtesy Octo Octa DJ Hell Marcel Dettmann Ricardo Villalobos Move D Pan Pot Lux Paula Temple Perel Mama Snake Avalon Emerson Jennifer Cardini Mathias Kaden Shanti Celeste Solumun Inhalt der Nacht Ellen Allien Rødhåd Luke Slater Adam Beyer Albrecht Wassersleben ANNA Batu

Live-Act des Jahres

KiNK (Foto: Simon Webster)

Die Pole Position bleibt ebenfalls mit großem Abstand unangetastet: Techno-Superstar KiNK hat euch auch 2019 mit seinen wilden wie virtuosen Live-Sets überzeugt – für die GROOVE beantwortete er hier einige Fragen von Leser*innen. FJAAK und Âme machen nicht nur als DJ eine gute Figur, während der Osten mit Artists wie Map.Ache und Credit 00 gut vertreten ist und euch die UK-Duos Karenn und Giant Swan mit ihren Maschinenparks zu überzeugen wussten.

KiNK FJAAK Âme Karenn Map.Ache Credit 00 Giant Swan Reinier Zonneveld Floating Points Four Tet HVOB Recondite Richie Hawtin Vril Extrawelt Atom™ & Tobias. Caterina Babieri Marie Davidson Leafgar Legov Planetary Assault Systems

Newcomer*in des Jahres

Das Trance- und Gabber-Revival stößt auf offenen Ohren: Der gerade omnipräsente Schacke ist euer Newcomer des Jahres, dicht gefolgt von den Techno-Haudegen Rikhter und Hadone. Experimentierfreude wird ebenfalls groß geschrieben – mit stabilen Platzierungen für Afrodeutsche, Upsammy, Terr und Marie Montexier.

Schacke Rikhter Hadone Afrodeutsche Upsammy Terr ANNA Charlotte de Witte Innellea Janein Lux Jayda G Marie Montexier Perel DJ Balduin Imogen Bella Boo Murat Önen Ogazón Stef Mendesidis

Track des Jahres

Nicht nur die Presse feiert Schackes trancigen Remake eines russischen Eurodance-Hits. Während sich die GROOVE fragt, ob das Gabber-Revival Sündenpfuhl oder Dancefloor-Ekstase bedeutet, scheint ihr euch da mit hohen Platzierungen auch von Blawan, Kobosil, VTSS, Rikhter und Clouds ziemlich sicher zu sein.

Schacke – Kisloty People Blawan – Many Many Pings Rosa Anschütz – Rigid (Kobosil 44 Rush Mix) VTSS – Atlantyxda Floating Points – LesAlpx Rikhter – Phiom Enhah KH – Only Human Clouds – Sharp Like A Razor KiNK – Raw Krystal Klear – Euphoric Dreams Peggy Gou – Starry Night Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix) Daphni – Sizzling Darc Marc – Dirty Rockin Bass Ellen Allien – Körpermaschine KAS:ST – Hell On Earth Lauer – Ink Jet 880 Laurent Garnier & Chambray – Feelin‘ Good Sugar & Anetha – Candy From Strangers Efdemin – Good Winds

Album des Jahres

Floating Points (Foto: Dan Medhurst)

Mit der Rückkehr auf den Dancefloor hat euch Floating Points überzeugt – seine Ninja-Tune-Platte Crush darf aufs Siegertreppchen. Wie es zu dieser Neuorientierung kam, erklärt er im GROOVE-Feature – reichlich Nerd-Tech-Talk inklusive. An seine Fersen heftet sich Barker mit seinen Ambient-Exkursen für Ostgut Ton, während ihr mit Oliver Koletzki, Bella Boo oder Cassius auch gern in Pop-Gefilden stöbert.

Floating Points – Crush Barker – Utility Robag Wruhme – Venq Tolep Efdemin – New Atlantis Dominik Eulberg – Mannigfaltig Stenny – Upsurge Move D – Building Bridges Karenn ‎– Grapefruit Regret Octo Octa – Resonant Body Planetary Assault Systems – Plantae Oliver Koletzki – Fire In The Jungle Modeselektor – Who Else Panthera Krause – It’s A Business Doing Pleasure With You Apparat – LP5 HVOB – Rocco Benjamin Fröhlich – Asiata Bella Boo – Once Upon A Passion Cassius – Dreems Tom of England – Sex Monk Blues Kapote – What it is

Label des Jahres

Wie auch unschwer an den Alben des Jahres erkennbar, heimst das Berghain-Label Ostgut Ton den ersten Platz ein, dicht gefolgt von Kobosils R – Label Group. Fürs aktuelle Trance- und Gabber-Revival stehen auch Kandidaten wie Kulør, Seelen oder Arts, für soliden Techno Dauerbrenner wie Running Back oder Drumcode. Support your local dealer: Nichtmal ein Fünftel eurer Lieblingslabels kommt aus dem Ausland, auffällig viele tummeln sich im Osten Deutschlands. Erstmals finden sich Experimental-Labels wie Warp oder Ilian Tape in den Top 20.

Ostgut Ton R – Label Group Running Back Warp Cocoon Drumcode Ilian Tape Innervisions Kompakt Uncanny Valley KANN Kulør Seelen Keine Musik Arts Pampa Toy Tonics Amselcom Nous’klaer Audio Riotvan

Club des Jahres

Natürlich dominiert die Partymetropole Berlin und das Raver-Mekka Berghain/Panorama Bar/Säule, doch Dresden, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Stuttgart, Erfurt und sogar Amsterdam brauchen sich dahinter nicht zu verstecken. Die GROOVE will das Nachtleben aller Regionen im deutschsprachigen Raum sichtbarer machen und startet daher im März 2020 mit einer neuen Rubrik, den Partys des Monats.

Berghain (Berlin) Objekt Klein A (Dresden) Robert Johnson (Frankfurt am Main) Institut für Zukunft (Leipzig) Blitz (München) Griessmuehle (Berlin) ://about blank (Berlin) Sisyphos (Berlin) Gewölbe (Köln) PAL (Hamburg) Lehmann Club (Stuttgart) Rote Sonne (München) Golden Pudel (Hamburg) Salon zur Wilden Renate/ Else (Berlin) Tresor (Berlin) Watergate (Berlin) De School (Amsterdam) Distillery (Leipzig) Kalif Storch (Erfurt) Odonien (Köln)

Festival des Jahres

Fusion Festival (Foto: Montecruz Foto)

Das Fusion Festival und Nachtdigital, das in die letzte Runde ging, sind eure klaren Lieblingsfestivals. Mit einigem Abstand folgt der durchmischte Rest: Von kommerziellen Groß-Events wie Melt Festival, PollerWiesen oder Time Warp hin zu Hippie-Bretterbuden-Gatherings wie der Nation, Bucht der Träumer oder dem Feel Festival. Fast Dreiviertel eurer gelisteten Festivals finden in Deutschland statt – die Natur sagt danke.

Fusion Festival Nachtdigital Garbicz Festival Nation of Gondwana Melt Festival Bucht der Träumer Dekmantel PollerWiesen Time Warp Awakenings Feel Festival Lighthouse Festival Love Family Park Waking Life Festival Cocoon x Ibiza: The 20th Season Dekmantel Selectors Fuchsbau Festival Katzensprung Festival WHOLE – United Queer Festival Wilde Möhre Festival

Plattenladen des Jahres

Da dürften sich Musiker*innen und Labelmacher*innen freuen: Bandcamp, der mit Abstand fairste Online-Musikanbieter, mausert sich aufs Siegertreppchen, dicht gefolgt vom Berliner Plattenladen Hard Wax. Online-Shops machen nur ein gutes Viertel eurer Top 20 aus – der Gang zum Plattenladen scheint quer durch die Republik unerlässlich.

Bandcamp Hard Wax (Berlin) Beatport HHV.de Decks.de FatFanders (Dresden) OYE Record Store (Berlin) Deejay.de Kompakt Records (Köln) Optimal Records (München) Spacehall (Berlin) Vary Store (Leipzig) Fatplastics (Jena) Gosu (Frankfurt) Juno Records Inch By Inch (Leipzig) Muting The Noise (Berlin) Sound Metaphors (Berlin) Tactile Records (Frankfurt) Overdrive Record Store (Mainz)

Das größte Ärgernis des Jahres

Fusion Festival (Foto: Retinafunk, Montage: GROOVE)

Die Fusion, euer Lieblingsfestival des Jahres, hatte 2019 mit Polizei-Schikanen zu kämpfen. Gemeinsam mit Nina Kraviz‘ Cornrows waren das mit Abstand die größten Ärgernisse des Jahres für euch. Von wegen Techno sei nicht politisch: Auch die großen Themen unserer Zeit wie der Rechtsruck in Deutschland, Trump und Brexit bewegen euch neben Clubsterben und Sexismus in der Szene. Hier dröselt die GROOVE die zehn größten Aufreger-Themen auf.