Fotos mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Unternehmen

Ja, wir wissen, ihr habt die alte Tradition des GROOVE-Leserpolls vergangenes Jahr schmerzlich vermisst. Nach unserem digitalen Neustart sind wir wieder scharf auf eure Meinung: Was sind eure Tracks, Alben, DJs, Clubs oder Mixe des Jahres gewesen und was hat euch an der GROOVE 2019 gefallen – oder nicht? Und mit etwas Glück räumt ihr dabei Musikequipment, Festival-Tickets oder Label-Pakete ab!

Die Abstimmung läuft bis Sonntag, den 1. Dezember 2019. Die Auswertung sowie die Bekanntgabe der Gewinner*innen folgt im Dezember. Unser Dank gilt allen Firmen, die uns ihre Produkte als Prämien zur Verfügung stellen. Wir behandeln eure Daten absolut vertraulich und geben diese nicht an Dritte weiter. Die Umfrage wird anonymisiert ausgewertet und alle personenbezogenen Daten werden anschließend gelöscht. Diese sind nötig, um euch im Fall eines Gewinns informieren zu können. Der Rechtsweg ist bei der Verlosung ausgeschlossen. Mitarbeiter*innen der Piranha Media GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Schaut euch unten an, welche schmucken Prämien es dieses Jahr abzusahnen gibt:

Native Instruments MASCHINE MK3 &

KOMPLETE KONTROL M32

Produzent*innen und Newcomer*innen aufgepasst! Die Berliner Hard- und Softwareschmiede Native Instruments legt ein fettes Bundle vor: Die MASCHINE in aktuell dritter Generation ist mit ihrem MPC-Look und intuitivem Workflow seit Jahrzehnten ein gern gesehener Begleiter im Studio oder bei Live-Sets. Und mit der neuen MASCHINE MK3 wird der klassische Groovebox-Workflow noch schneller und intuitiver. Die größeren Pads bieten mehr Raum für komplexe Moves. Dank neuer Technik sind die Pads jetzt berührungsempfindlicher und erlauben noch nuancierteres Spielen. Zum ersten Mal ist MASCHINE mit zwei hochauflösenden Farb-Displays, einem Push-Encoder und einem eigenen Audio-Interface (96 kHz/24-bit) für brillanten Sound ausgestattet. Und zum kompletten Studio-Glück gibt’s noch das MIDI-Keyboard KOMPLETE KONTROL M32 obendrauf. UVP: 599 Euro & 119 Euro.

native-instruments.com

Ableton Live 10

Wer lieber am Laptop an Tracks und Live-Sets schrauben will, dürfte sich über eine Voll-Lizenz der beliebten Ableton Live-Software freuen – zum ausführlichen GROOVE-Testbericht bitte hier entlang. Ableton Live hat das Musikmachen und -präsentieren in unserer Szene und darüber hinaus revolutioniert wie kein anderes Instrument in den letzten 20 Jahren. Zum ersten Mal war die Echtzeitbearbeitung von Samples möglich. Neuerdings ist Ableton mit der Integration der Entwicklungsumgebung Max/MSP ein weiterer genialer Coup gelungen. Die Versionsnummer 10 fährt darüber hinaus neue Instrumente und Effekte auf und optimiert den ohnehin sehr schnellen Produktionsprozess. UVP: 359 Euro.

ableton.com

Bitwig Studio 3

Mit Bitwig Studio startete vor fünf Jahren eine relativ neue Digital Audio Workstation mit flexiblen Tools und einem schlanken Workflow. Die dritte Version kommt unter anderem mit The Grid, einer völlig neu entwickelten Modular-Umgebung und einem Poly Synth-Device. Von Anfang an punktet Bitwig mit seiner intuitiven Bedienbarkeit. Amateure und Profis loben immer wieder den flüssigen Workflow, für den keine mühevolle Einarbeitung notwendig ist. Der Clou der Software liegt in der Integration aller wichtigen Klangbausteine, deshalb geht Bitweg auch sehr schonend mit den Ressourcen deines Laptops um. Bitwig ist anpassungsfähig: Fast alle gängigen Controller können genutzt werden. Trotz umfangreicher Modulations-, Automations- und Editiermöglichkeiten ist Bitwig keine Digital Audio Workstation für Postproduktion und Mastering, sondern eine Suite, die dich dazu inspiriert, kreativ frei zu drehen. Wir verlosen eine Voll-Lizenz der Produktions- und Performance-Software. UVP: 379 Euro.

bitwig.com

IK Multimedia Uno Drum

2018 hatte IK Multimedia mit seinem UNO Synth für Aufsehen gesorgt. Ein analoger Synthesizer mit digitaler Steuerung und Computer-Anbindung – und das für gerade mal 200 Euro! Jetzt legen die Italiener mit dem Uno Drum nach, einem vollwertigen Drumcomputer: 6 echte analoge Stimmen für Kick, Snare, Clap und Hi-Hat und 12 PCM-Stimmen mit 54 Samples und frei kombinierbare Analog- und PCM-Klänge mit 11-stimmiger Polyphonie. Der Charme dieses smarten Drumcomputers liegt in seiner intuitiven Bedienung, seiner schlanken Bauweise, dem authentischen Sound mit analogem Flair und seinem schicken Design. Ergo: auch dieses Gerät der Firma aus Modena ist ein no brainer. UVP: 297 Euro.

ikmultimedia.com

Sony NW-A105 Walkman &

WH-H910N Headphone

2019 feiert Sony das 40-jährige Jubiläum des Walkman®. Der erste Walkman mit der Bezeichnung TPS-L2 kam 1979 auf den Markt und wurde aufgrund des Designs und der Ingenieurskunst schnell zum Kultobjekt, das eine völlig neue Ära des Musikhörens einläutete. Zum Jubiläum erfindet Sony seinen Meilenstein für das digitale Zeitalter neu. Der androidbasierte NW-A105 bietet High-Resolution Audio für einen Klang in Studioqualität. Analog-Fans begeistert besonders der Vinylprozessor und die Musikkassetten-Benutzeroberfläche. Nicht weniger Aufsehen erregend ist der Kopfhörer WH-H910N, der Noise Cancelling mit adaptiver Geräuschsteuerung und 360 Reality Audio bietet. Damit müsst ihr beim Musikhören unterwegs endlich keine Abstriche mehr machen. UVP: 349 Euro & 299 Euro.



sony.de

Pioneer HDJ-700R

Die DJ-Kopfhörer aus dem namhaften Hause Pioneer sind ein idealer Begleiter für alle Lebenslagen. Mit ihrem leichten Aluminiumdesign sind die Headphones angenehm zu tragen, der satte Klang lässt euch eure Lieblingsmusik glasklar genießen. Ob du zuhause auflegst oder im Club – der HDJ-700 ist in jeder Situation der richtige Kopfhörer. Inspiriert von den Pioneer Spitzenmodellen glänzt dieser Kopfhörer mit seinen vollen, klaren Bässen und Mitten, seinen drehbaren Gelenken, der drehbaren Ohrmuschel und seinem schlanken, stylischen Design. UVP: 139 Euro.

pioneer.eu

Time Warp 2020: 1×2 Tickets

Ihr wollt lieber raven? Kein Problem: Mit zwei Tickets für die Time Warp am 4. April 2020 könnt ihr tanzen, bis eure Füße qualmen. Das legendäre Festival in Mannheim fährt seit 1994 die Spitzenklasse der House- und Technoszene auf. „Die Time Warp war die erste Technoveranstaltung in Deutschland, hinter der wirklich Liebe und Leidenschaft steckt”, erinnert sich Sven Väth. Um viele der Sets ranken sich bis heute Legenden, etwa um Luciano B2B Ricardo Villalobos auf der Time-Warp-Afterhour irgendwann in den 2000ern, oder um das Set von Nina Kraviz B2B Helena Hauff im letzten Jahr. 2020 geht das Festival in der Techno-Metropole Mannheim ins 26. Jahr. 15.000 Raver*innen, 6 Bühnen, 19 Stunden, ein unvergleichlicher Sound und eine überbordende Dekoration. Mach bei unserem Poll mit und gewinne zwei Tickets zu dem Rave, der seinesgleichen sucht. Das diesjährige Line-Up lässt noch auf sich warten, aber ein Blick in unsere GROOVE-Glaskugel verrät: Das wird fett!

time-warp.de

Garbicz Festival 2020: 1×2 Tickets

Wenn es so etwas wie ein ideales Festivalgelände geben sollte, dann wäre das Garbicz Festival im Rennen um den ersten Platz. Idyllisch an einem See am Rand eines Naturschutzgebietes gelegen, wird hier seit fünf Jahren mit bemerkenswertem Aufwand ein naturnahes Rave-Utopia kreiert, das mit viel Liebe zum Detail, Humor und ausgelassenem Hedonismus besticht.

Was für eine Herzensangelegenheit das Garbicz für viele Feierwütige ist, war in den diversen Facebook-Gruppen kurz vor Festivalbeginn zu lesen, als es letztes Jahr ausverkauft war und viele ein wenig panisch nach Tickets suchten. Deshalb freut es uns ganz besonders, diesen deutsch-polnischen Verbund bei unserer Poll-Verlosung dabei zu haben. Wann der Ticketverkauf startet ist noch nicht bekannt, auch Infos zum Line-up gibt es noch nicht. Aber eins ist sicher: Wer bei unserer Poll-Verlosung die beiden Tickets gewinnt, kann sich schon im Dezember auf ein rauschendes Sommerfestival freuen.

garbiczfestival.com

Love Family Park 2020: 1×2 Tickets

Am 18. Juli 2020 schon was vor? Hoffentlich nicht, denn es gibt zwei Tickets für den Love Family Park abzuräumen. Der Run auf die Tickets ist groß, denn der Veranstalter Cosmopop lässt nur 20.000 Besucher auf das Gelände, um einen persönlichen Charakter zu erhalten. Zum Line-up im kommenden Jahr will der Veranstalter noch nichts sagen, in den letzten Jahren gab es aber kaum einen DJ oder Live-Act, den man vermisst hätte. So traten dort 2019 unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos, Solomun, Peggy Gou, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Adam Beyer oder Maceo Plex auf. Neben der Musik sorgen Akrobat*innen und Vertikal-Artists, Make-up-Künstler*innen und eine Dekoration, die in jedem Jahr völlig neu gestaltet wird, für eine einzigartige Festival-Erfahrung. Jetzt noch kaum vorstellbar, aber am 18. Juli, dem Datum des Love Family Park 2020, ist Hochsommer: Und damit euch die Hitze nicht niederstreckt, sorgt das Festival mit Chill-Out-Areas im Schatten, kostenlosem Trinkwasser, Regenwänden und Sprühnebel-Kanonen für Abkühlung.

lovefamilypark.com

Love International 2020: 1×2 Tickets

Mit seinen 1500 Gästen ist das Love International ein Geheimtipp in der kroatischen Festivallandschaft. Das beschauliche Tisno lässt sich von dem Trubel nicht aus der Ruhe bringen, die weitläufige Anlage inszeniert ihren mediterranen Charme auf angenehm zurückhaltende Weise, mit den mehrheitlich britischen Besucher*innen hat man verlässliche Raver*innen um sich, die hemmungsloses Feiern und Leidenschaft für die Musik zu verbinden wissen. Zusammengehalten wird dieses traumhafte Paket vom Musikprogramm, das einem schlichtweg die Ohren übergehen lässt.

loveinternationalfestival.com

Herschel Travel Luggage

Die distanzierte Eleganz von Herschel macht deren Rucksäcke zu einem unverzichtbaren Accessoire für die*den gut angezogene*n Großstadtbewohner*in. Dass die Firma aus Vancouver in Kanada schon seit Generationen unverzichtbar für elegante Oberbekleidung ist, spricht sich nun auch in Europa rum. Nicht nur Taschen wie Duffles, Hip Packs, Totes, Messengers, sondern auch Regenmäntel, Fleece-Jacken und Wollware gehören zur Kollektion der Firma. Wir verlosen einen keinen, Kabinen-tauglichen Koffer (Herschel Travel Luggage Small) – dessen knalliges orange Raver*innen aller Generationen entzückt! UVP: 199 Euro.



herschelsupply.de

Dein Design Handyhüllen: Gutschein

Zeitgeist und Funktionalität in einem: Mit der selbst gestalteten Handyhülle schützt du dein Smartphone nicht nur davor, Kollateralschaden eines aktiven Lebens zu werden, sondern verleihst ihm auch eine individuelle Note. Die Cases von Dein Design lassen sich im Handumdrehen selbst gestalten. Einfach Handyhülle und gewünschtes Material auf der Homepage wählen und mit Lieblingsfarbe, Foto oder Text personalisieren – deiner Kreativität sind mit DeinDesign keine Grenzen gesetzt. Egal, ob wie hier die Time Warp oder dein Lieblingsfestival, ein*e DJ, die*den Du feierst, oder ein selbstkreiertes Meme – mit dem 100 Euro-Gutschein kannst Du Dir und Deiner Crew einen Hingucker verpassen!

deindesign.de

Fila Ray Tracer Men Black-White

Der Fila Ray Tracer wurde speziell für den Chunky-Sneaker-Trend entwickelt und verbindet eine auffällige Außensohle mit Wildleder, Leder und Mesh zu einem unschlagbaren Stil. Wir verlosen ein Exemplar in der Größe 44. UVP: 99 Euro.

fila.de

No Photos On The Dancefloor: 3x Ausstellungskatalog



Es ist meist das letzte, was einem an der Clubtür zugeraunt wird, nachdem die Taschen nach Drogen durchsucht und der Stempel auf den Unterarm gedrückt wurde. No Photos On The Dancefloor! Warnung und Versprechen zugleich, geht es mit abgeklebter Handykamera in die temporäre Freiheit. Die gleichnamige, vom ehemaligen Groove-Chefredakteur Heiko Hoffmann kuratierte Ausstellung zeigt, wie das Berliner Nachtleben in Fotos dokumentiert werden kann, ohne dieses Bilderverbot zu missachten. In dem aufwendig gestalteten Katalog zur Ausstellung können diejenigen künstlerische und dokumentarische Fotografien aus 30 Jahren Berliner Clubgeschichte entdecken, die die Ausstellung verpasst haben und denen der Besuch nicht gereicht hat. Wir verlosen 3 Exemplare des Katalogs, in dem auch einige Mitarbeiter*innen der Groove mit Essays und Interviews vertreten sind. Buchhandelspreis: 36 Euro.

co-berlin.org

Zeitmaschine: 3x Bildband

Over Rainbows | zeitmaschine ist ein Bildband des Fotografen Tilman Brembs über Techno im Berlin der 1990er-Jahre. Brembs war zwischen 1991 und 1997 an fast jedem Wochenende in den Clubs unterwegs. Die Pointe liegt darin, dass Celebrities wie Ellen Allien oder der 17-jährige Dixon genauso im Zentrum stehen wie die „normalen“ Raver*innen. Buchhandelspreis: 22 Euro.

www.zeitmaschine.org

Live at Robert Johnson: Labelpaket & T-Shirt

Tolle Musik hören – und auch noch gut aussehen! Wir verlosen ein Überraschungspaket mit fünf Maxis von Live at Robert Johnson und einen Gutschein für ein T-Shirt aus dem Live at Robert Johnson-Shop.

liveatrobertjohnson.com

Cocoon Recordings: Labelpaket

Selbstverständlich gibt es keinen Groove-Leser*innen-Poll ohne den Babba. Cocoon Recordings packen für euch alle aktuellen Veröffentlichungen zusammen:

COR12152 – Johannes Volk – Tears And Walls (12″)

COR12153 – Tim Green – Echo / They Want Us To Fall Down (12″)

COR12154 – Rico Puestel – Equity (12″)

COR12155 – JA:CK – Paprika (12″)

COR12156 – Ambivalent & Alden Tyrell – Detente (12″)

CORLP044 – Extrawelt – Unknown (2xLP)

cocoon.net

Ostgut Ton: Labelpaket

Ostgut Ton hatte 2019 einen tollen Lauf. Wir verlosen 3 Alben und 2 EPs:

Efdemin – New Atlantis (2xLP)

Barker – Utility (2xLP)

Shed – Oderbruch (2xLP)

Ben Klock – Subzero LTD (12″)

Barker – Maximum Utility (12″)

ostgut.de

hhv: Plattenpaket

Kein Web-Plattenladen deckt das Musikgeschehen so sorgfältig ab wie HHV. Und ihre exklusiven Special Editions lassen Collector-Herzen höher schlagen. Für euch hat HHV ihre aktuellen Highlights zu einem unwiderstehlichen Paket geschnürt:

OTTO – Over The Top Orchester HHV X Bureau B Exclusive Silver Vinyl Edition (Bureau B)

Curtis Mayfield – Curtis HHV Exclusive Yellow Vinyl Edition (Curtom)

Àbáse – Invocation (Cosmic Compositions/ HHV)

Kamaal Williams aka Henry Wu – DJ Kicks HHV Exclusive Clear Vinyl Edition (!K7) Floating Points – Crush HHV Exclusive Edition (Ninja Tune)

hhv.de

Warp Records: Plattenpaket

Mit Gassenhauern für die Ewigkeit hat das Label aus Sheffield bzw. London die Techno-Szene wie kaum ein anderes geprägt. Gewinnt: Flying Lotus – Flamagra (2xLP)

Plaid – Polymer (2xLP)

Yves Tumor – Safe In The Hands Of Love (2xLP)

Gaika – Basic Volume (2xLP)

Gonjasufi – Callus (2xLP)

Battles – Gloss Drop (2xLP)

bleep.com