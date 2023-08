August 2023: Die einschlägigen Compilations

VA – XXIV – The Compilation (Freude am Tanzen)

Das Label Freude am Tanzen ist mittlerweile 24 Jahre alt. Wow! Gratulation, endlich erwachsen! So klingen auch die Produktionen auf dieser Compilation, die nach drei einzelnen Maxis nun auch noch gebündelt erscheinen.

Anfang der Nullerjahre erfand das Label mit den Wighnomy Brothers den mitteldeutschen Minimal-House. Heute streut kein Geringerer als Gerd-Janson-Mitstreiter Phillip Lauer, der die zweite Generation hessischer Houseproduzenten repräsentiert, freshen Italo-House à la UMM mit Pariser Neunziger-Deep-Acid-Referenzen ein („Janitors”). Safe, Alter! Und d.m.s. schlendert im rund hinkenden Groove von Reclooses Cardiology direkt von Frankfurt in die Civil-Rights-Blaxploitation-Funk-Westside Chicagos. An die Anfangstage von Freude am Tanzen erinnert Effgee. Der Hamburger pumpt den dreckigen Soul-Shuffle-Kompressoren-House in Detroitberliner Tradition, als gäbe es noch das Label Ladomat aus Hamburg. Kein Wunder, Freude am Tanzen aus Jena ist in etwa gleich alt. DJ Kriton vom Ladomat-Act Nettohouz, erster House-DJ des Tresor, hätte „Lost My Things (In The Club)” in Dauerschleife gespielt. Mirko Hektor