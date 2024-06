Tapestry: 10 Kassetten, die alles besser machen

Welia – Object Permanence (sama)

Es gehört wieder mehr experimentiert, das ist ja der Wesenszug der großen Kunst, war er zumindest mal. Und dafür muss man Teller zerdeppern, die Möbel aus dem Fenster werfen, am besten alles niederbrennen. Weil verbrannte Erde – da war doch was – macht fruchtbare Erde. Und die braucht man, wenn man antritt mit dem Anspruch, auch mal was Eigenes zu machen, oder, oh weh, eine eigene Stimme zu finden. Jedenfalls ist das mit dem Kaputtmachen auch eine gefährliche Sache: Scherben, Rücken, verbrannte Finger, überall Gefahrenpotenzial! Welia aus Wien hat prophylaktisch den Sicherheitskatalog studiert, zieht sich den Sicherheitshelm über und greift in die Sicherheitsschublade. Um sie auszuleeren, weil: Safety, second! Also kommt da einiges zusammen für ihr Tape bei sama recordings, so ein bisschen wie bei Actress und dem letzten Engel der Geschichte. Übrigens, den gab es ja bei einem gewissen Walter Benjamin auch schon. Und der wusste ja, wohin der Wind weht, wenn der Trümmerhaufen in den Himmel wächst: in die Zukunft!