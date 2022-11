Sven Väth: Achtziger-Retrospektive angekündigt

Unter dem Titel What I Used To Play erscheint Anfang Februar 2023 eine von Sven Väth kuratierte Compilation, die den Fokus auf die ersten zehn Jahre seiner Karriere als DJ legt. Der Zeitraum erstreckt sich von 1981 bis 1990 und ist damit ein exklusiver Blick in die Achtziger, in denen Väth seine ersten musikalischen Gehversuche, beginnend im Queens Pub seiner Eltern, macht, dann im Dorian Gray und im Vorgängerclub des Omen, dem Vogue, auflegt. An diesen Orten und in dieser Zeit, schreibt Väth, „bin ich zu dem DJ geworden, der ich noch heute bin”.

Neben bekannten Hits wie Kraftwerks „Computerwelt”, New Orders „Blue Monday” oder Frankie Knuckles feat. Jamie Principles „Your Love” wartet What I Used To Play auch mit eher unbekannten Schätzen auf. Genre-technisch spannt die Compilation einen großen Bogen von EBM und Wave zu US-House und Afrobeat hin zu Balearic, um nur ein paar der zentralen Stile zu nennen.

Die Compilation ist entweder als 12×12-Inch-Vinyl-Set oder als als 3-CD-Set erhältlich und umfasst 36 Stücke und sie wird nur physisch erhältlich sein.

Sven Väth – What I Used To Play

1. (A1) Logic System – Unit

2. (A2) Kraftwerk – Computerwelt (2009 Remastered)

3. (B1) Whodini – Magic’s Wand

4. (B2) Rocker’s Revenger – Walking on Sunshine (feat. Donnie Calvin)

5. (C1) Klein & MBO – Dirty Talk (European Connection)

6. (D1) Liaisons Dangereuses – Los Niños Del Parque

7. (D2) Yello – Bostich

8. (E1) The The – Giant

9. (F1) The Residents – Kaw-Liga

10. (G1) Clan Of Xymox – Stranger

11. (G2) A Split – Second – Flesh

12. (H1) Severed Heads – Dead Eyes Opened

13. (H2) The Weathermen – Poison!

14. (I1) New Order – Blue Monday

15. (J1) Anne Clark – Our Darkness

16. (J2) 16 Bit – Where Are You?

17. (K1) Phuture – We Are Phuture

18. (K2) Model 500 – No UFO’s (Vocal)

19. (L1) Frankie Knuckles feat. Jamie Principle – Your Love

20. (L2) Quest – Mind Games (Street Mix)

21. (M1) Jasper van’t Hof – Pili Pili

22. (N1) Guem Et Zaka Percussion – Le Serpent

23. (N2) Hugh Masekela – Don’t Go Lose It Baby

24. (O1) Sly & Robbie – Make ‘Em Move

25. (O2) Brian Eno – David Byrne – Help Me Somebody

26. (P1) Primal Scream – Loaded (Andy Weatherall Mix)

27. (Q1) The Ecstasy Club – Jesus Loves The Acid

28. (R1) Foremost Poets – Reason To Be Dismal?

29. (S1) Lhasa – The Attic

30. (S2) A Guy Called Gerald – Voodoo Ray

31. (T1) M/A/R/R/S – Pump up the Volume (USA 12″ Mix)

32. (T2) Bobby Konders – Nervous Acid

33. (U1) Meat Beat Manifesto – Helter Skelter

34. (V1) Raze – Break 4 Love

35 (W1) Sueño Latino with Manuel Goettsching performing E2-E4 – Sueño Latino (Paradise Version)

36. (X1) OFF – Electrica Salsa

VÖ: 3. Februar 2023

Format: 12×12’’ Vinyl-Set/3-CD-Set