Die Platten der Woche mit Ben Pest & Kursa, Benales, dBridge vs Forest Drive West, Kangding Ray und Theo Parrish

Ben Pest & Kursa – Hide Rate (Love Love)

Bass, Bristol, kann man nix falsch machen, es geht da eher um den Grad an Genialität und weniger um die Frage, ob das was wird. Was geworden ist es jedenfalls bei Ben Pest und Kursa. Hide Rate ist Euphorielevel: auf der Fanmeile nach circa 28 Leichtbieren Pierre ähm Krause grölen. Und dabei völlig losgelöst sein, das heißt: Den Bodenkontakt zwischen Beinen und Beton so gut es geht vermeiden, während man sein Leben nicht mehr packt. In unserem Fall wegen grabenzuschüttenden Burialbässen. Und Dubstepchaos. Den gesammelten Werken des Hardcore Continuums sowieso. Man kann da lang herumtun und noch ein paar Worte erfinden, die das umschreiben oder zusammenfassen, aber es bringt nix. Ich mein, Musiala erklärt ja auch nicht seinem Gegner, was sein rechter Fuß so kann und wie der jetzt so funktioniert. Er zieht einfach ab. Kabumm! Und dann weiß man es auch so. Also, bitte: Zuschauen, lernen. Gerade bei den Genialen! Christoph Benkeser