Juli 2023: Die einschlägigen Compilations

Bill Brewster – After Dark Vespertine (Late Night Tales)

Acht Jahre sind vergangen seit der letzten After Dark-Compilation von Bill Brewster, seines Zeichens Mitverfasser des DJ-Culture-Standardwerks Last Night a DJ Saved My Life. Mit After Dark: Vespertine erscheint nach dem Debüt von 2013, Nightshift (2014) und Nocturne (2015) der vierte Teil der Reihe. Seit jeher interpretiert Brewster mit seiner Sub-Serie das Konzept der mit der AnotherLateNight-Serie etablierten, dann als Late Night Tales fortgesetzten Anthologie, Club-Acts wie Nightmares On Wax oder Fatboy Slim Mixtape-artige Erzählungen jenseits des Dancefloors zu entlocken.

Auf ganz eigene Art stellt Brewster in seinen Mixen sehr wohl den Groove in den Mittelpunkt, allerdings eben – der vorgerückten Stunde angemessen – eher in Andante als Allegro (oder gar Vivace oder Presto, wie sie aktuell mal wieder Konjunktur haben sollen). Gemessen am Titel, eröffnet Brewster Vespertine mit T.O.Es „Infinite Consciousness” und „Idle Hours”, einem 1984 nur in Japan erschienenen Hidden-Gem der Island Band, in überraschend heller, ja geradezu sonnendurchfluteter Klangfarbenpalette. „Nijána”, ein Track der tschechischen Bandleaderin Jana Koubková von 1985, der ein wenig an Codeks „Tim Toum” erinnert, verlängert die balearische Grundstimmung in die Dämmerung. Den lauernden Funk im Remix von „Don’t Drop Me” der Indie-Legende Jeb Loy Nichols hat Brewster mit Studioproduktionspartner Alex Tepper unter dem Moniker Hotel Motel selbst besorgt.

Ziemlich grandios dann, wie die knorpelige Electric-Boogie-Bassline von Khruangbins „So We Won’t Forget” im „Mang Dynasty Irreverent Dub”, Brewster hier im Duo mit Ray Mang, in Nick Mundas „Drum Lock” einmarschiert. Mit Debbe & The Code („Code Of Love”) folgt ein Abstecher in die Garage. Den tropisch-karibischen Vibe hält Brewster in seinem Connaisseur-Mix komplett durch. Mehrheitlich sind die zwölf (digital: 19) Tracks bislang unveröffentlicht (hervorgehoben seien Fernandos Italo-Trance-Nummer „1998” und Rheinzands „Kills And Kisses” im „Scorpio Twins Remix”). Einige, wie Chaz Jankels nur als Single veröffentlichter Reggae-Funk-Creeper „Manon Manon”, der hier die Coda markiert, machen die Anschaffung angesichts der exorbitanten Sammlerpreise für Originalpressungen auch in ökonomischer Hinsicht zu einer lohnenswerten Investition. Harry Schmidt