Die Berliner Partyreihe AWAY feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer Compilation und drei Events. Auf der Doppel-LP sind Tracks von Künstler:innen zu finden, die das Label in den letzten 10 Jahren prägten. Dazu gehören international bekannte Namen wie Moodymann und Move D, aber auch Künstler:innen wie Eluize und Discrete Circuit – der Label-Boss selbst – für die AWAY ein Zuhause ist.

2012 gründete der DJ und Producer Discrete Circuit die Reihe AWAY, aus dem puristischen Wunsch heraus, eine Party für zeitlosen House und Techno zu etablieren – kein geringer Anspruch. 2015 fand AWAY ein stetiges Zuhause im ://about blank in Berlin. Das Label scheute sich von Anfang an nicht, Grössen und Ikonen aus dem Gen„e einzuladen. So kommt es, dass kein Geringerer als Moodymann die Compilation mit seinem Stück „No” eröffnet.

AWAY Berlin: Compilation zum Zehnjährigen der Partyreihe

Der Track wurde bereits 2014 auf dem Album Moodymann veröffentlicht und erfährt somit eine Wiederveröffentlichung. Der Detroiter spielt nur wenige Shows in Europa, stand bei AWAY allerdings schon etliche Male auf dem Line-up, was eine wirkliche Besonderheit ist. Move D, ebenfalls ein langjähriger Gefährte, steuert mit „The Garden” einen Piano-House-Track bei, bei dessen Produktion er sich vorstellte, an einem sonnigen Nachmittag im Garten des ://about blank zu spielen. Lady Starlight liefert mit „Gghzelian” Trance, der zugleich unnachgiebig wie sphärisch antreibt. Neben den anderen hörenswerten Beisteuerungen ist zuletzt „Tenterhooks” von Discrete Circuit zu erwähnen, der als Label-Vater Tribut an Detroit Techno zollt.

Neben der Compilation feiert AWAY ihr Jubiläum mit drei Events (30. Juni / 4. August / 1. September), die alle im ://about blank stattfinden. Omar S, Move D, Prosumer, Moodymann, Cinthie und ein Special Guest stehen mitunter auf dem Line-up.