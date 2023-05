Mai 2023: Die einschlägigen Compilations

VA – SSR Records: In Retrospect (Hi Scores)

Dass die Musik der Neunziger derzeit so eifrig wieder hervorgekramt wird, liegt zunächst daran, dass damals einfach viel Schönes herausgekommen ist. Man könnte in dieser Rückbesinnung aber auch eine Nostalgie für ein Jahrzehnt sehen, das im unmittelbaren Erleben wie in der Erinnerung klar positiv besetzt war: Offenheit, neue Möglichkeiten und eine bessere Zukunft hatten definitiv höhere Konjunktur als heute.

Dass es in dieser Vergangenheit in der Clubmusik nicht allein die großen Techno-, House- oder Trance-Momente gab, die so überliefert sind, sondern eine Reihe an Sachen, die man womöglich gar nicht (bewusst) mitbekommen hat, demonstriert diese Zusammenstellung des belgischen Labels Hi Scores, das an die glorreichen Tage von SSR erinnert, einem Sublabel der belgischen Institution Crammed Discs.

1996 eingestellt, gehört es definitiv nicht zu den Adressen, die in aller Munde sind. Dabei finden sich bekannte Namen wie Move D, Gemini oder Matthew Herbert (mit einem abstrakten House-Remix einer gediegenen Downtempo-Nummer von Hector Zazou und Harold Budd) unter den beteiligten Künstlern. Und reichlich Entdeckungen wie das britische Projekt Solar Quest mit seiner 303-getränkten 15-Minuten-Trance-Hymne „Acid Nation”. Oder die diskret gebrochenen „Dreams” von Modulate. Oder die Deep-House-Träumerei „Pisces” von Nu Era, einem Alias von Marc Mac von 4 Hero. Eine echte Schatztruhe. Tim Caspar Boehme