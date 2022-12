[REWIND 2022]: Die 10 besten Compilations des Jahres

Needs (Not Wants) – Retrospective (Rush Hour Music)

Teile Deutschlands waren bis in die 1990er ganz schön kaputt. Frankfurt am Main etwa lag irgendwo zwischen Crack-Central und Babystrich-Ausbeutung unter der Skyline bundesdeutscher Banken. Die Wiedervereinigung hielt neben der konservativen Leitkultur (Kohl-Ära/ Nine-to-five-Job) wenig alternative Lebensmodelle für die Generation X bereit. Zur Auswahl standen Punk, Ted, Mod, Slacker, Grunge, Heavy Metal, Hip Hop.

Daneben existierte aber die noch undefinierte, erlösende, elektronische Musik im Post-Disco-Kontext. Dort suchte die weltoffene Jugend ihre Big-City-Lights-Träume in den mehr oder weniger verlassenen Innercitys in Clubs (wie dem Omen) oder an (post-)industriellen Orten (Dorian Gray, Robert Johnson), mit fiktiven Vorstellungen von nie bereisten Sehnsuchtsorten. London, Chicago, Manchester, New York und Detroit. In Plattenläden (Delirium, Freebase) erkundeten sie deren Soundarchitekturen. Und verorteten sich damit auf ihren eigenen sonischen Landkarten. Diese Ursprungsorte der elektronischen Musik und deren vorpolitische Diskotheken waren im transatlantischen Feedback jedoch ihrerseits durch westdeutsche 70s-Disco-Phänomene geprägt. „House … it’s not actually disco’s revival, it’s disco’s revenge”, raunte 1990 der House-Godfather Frankie Knuckles dem Musikjournalisten Jon Savage zu und spielte im Warehouse in Chicago doch Electronic-Disco. Was Giorgio Moroder für den Foor-To-The-Floor-lastigen Munich-Sound war, war Eurodance-Produzent Frank Farian für die Boogie-Disco von Offenbach und Frankfurt.

Der Disco-Gestus aus den Offenbacher Europasound Studios – in denen Farian seine Welthits produzierte – ging nie wieder ganz verloren. In diesem historischen Kontext stehen auch die Needs (Not Wants)-Labelmacher Marek und Lars Bartkuhn und Jan „Yannick” Elverfeld. Denn um 2000 lagen dort mit ihren Clubnächten im Robert Johnson und ihrem Boobjazz-Act auf C-Rocks Label Stir 15 ebenfalls ihre Wurzeln. Und in ihrem Grüne-Soße-House – ein Begriff, den ein Autor der GROOVE in Bezug auf ihre Stir-15-Musikproduktionen erfand – verrührten sie die deutschen Tanzflächen mit purer Electronic-Boogie-Attitude zu einem extrem stimmigen, sämig-deepen und geschmackvoll-heilenden Sieben-Kräuter-Mix.

In Tracks wie Doctor Ms „Jam Park” und Passion Dance Orchestras „Discover The World” wird diese gut gelaunte Chicago-Boogie-Nähe heute noch einmal besonders deutlich. Sonst bietet die Labelretrospektive auf Rush Hour Westlondoner Broken Beats („We Are What We Are”), Balearisch-Detroiter-Disco-Piu-Triolenverspieltheit in der Art des Detroit Soul Projects („Brother”), Discotrain-Laidback-Mover a lá Nettohouz („Dreams”), Larry-Heard-State-of-the-Art-Chicago-House-Stabs-Flächen-Groover und angejazzten NYC-Garage-Strictly-Rhythm-Synth-Xylophone („Inner Glow”). Need! Mirko Hecktor