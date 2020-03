(Foto: Presse)

Nachdem in Asien bereits mehrere Veranstaltungen ausfielen, erzwingt das Coronavirus inzwischen auch in Europa die ersten Absagen. War anfangs nur der nördliche Teil Italiens zur Sperrzone erklärt worden, hat sich diese nun auf das ganze Land ausgeweitet. Diese Entwicklung zieht einerseits geplatzte Veranstaltungen in Städten wie Mailand nach sich, verhindert aber auch die Ausreise von Künstler*innen. Caterina Barbieri konnte ihre US-Tour beispielsweise nicht antreten. Auch im französischen Saint-Denis findet ein Event mit Ben Klock und Rebekah nicht statt. Die dortige Regierung verbietet Veranstaltungen mit über 1000 Personen bis zum 13. April.



Selbiges empfahl Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag, allerdings ohne einen präzisen Zeitraum zu nennen. Gestern schob er schließlich nach, dass ein solches Vorgehen auch bei kleinerem Publikum sinnvoll sei. „Die Zahl 1000 heißt ja nicht: Alles darunter ist per se ok und alles da drüber ist per se nur problematisch.” Bereits letzte Woche veröffentlichten die Betreiber*innen des KitKat ein Statement zur Absage der Gegen-Party in ihren Räumlichkeiten, GROOVE berichtete. der Booker und Chef des Kalif Storch in Erfurt äußerte der GROOVE gegenüber seine Sorgen bezüglich der potenziellen Auswirkungen des Virus auf die deutsche Clublandschaft.



Spahns Empfehlung will das Bundesland Bayern möglichst schnell umsetzen. Noch heute sollen im Zuge einer Kabinettssitzung Events mit über 1000 Teilnehmenden bis vorerst Karfreitag untersagt werden. Wie gut sich das Coronavirus in geschlossenen Räumen offenbar ausbreitet, belegt indes ein Fall in Berlin: Laut Tagesspiegel infizierten sich alleine 17 der bekannten Fälle in der deutschen Hauptstadt bei einem Besuch des Clubs Trompete in Berlin-Tiergarten. Mit der Yellow Lounge sagte das Ritter Butzke außerdem das nächste Szene-nahe Format ab.



Vor allem sind nun Kommunen wie Veranstalter*innen angehalten, das jeweilige Risiko gewissenhaft einzuschätzen, ein großflächiges Verbot von Großveranstaltungen steht bislang neben Bayern nur in Nordrhein-Westfalen zur Diskussion. Kriterien zur Risikokalkulation hat das Robert-Koch-Institut definiert: Neben der Anzahl der Teilnehmenden sei insbesondere relevant, wie nahe sich die Personen kämen und ob sie aus Risikogebieten anreisten. Zusätzlich förderten eine lange Dauer sowie mangelnde Belüftungsmöglichkeiten die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung.



Die voranschreitende Ausbreitung des Virus macht logischerweise auch deutschen DJs im Ausland zu schaffen. Das Duo andhim kann aufgrund verschärfter Einreisebestimmungen seinen Gig in Israel nicht wahrnehmen. Der DJ und Producer Introversion wurde bereits am 7. März auf seiner Asien-Tour in eine 14-tägige Zwangs-Quarantäne gebracht, wie uns sein Booker per Mail mitteilte. Im vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt passten ihn die Behörden bei der Einreise aufgrund seines vorherigen Aufenthalts in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ab und brachten ihn mit weiteren Verdachtsfällen in ein ehemaliges Militärkrankenhaus – offenbar ohne medizinische Checks oder vorhandene Symptome.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Wir versuchen, hier alle weiteren relevanten Entwicklungen abzubilden.