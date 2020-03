Golden Gate (Foto: Presse)

Die Coronavirus-Pandemie zeigt dramatische Auswirkungen in der Musiklandschaft. Clubs und deren Personal, DJs und Musiker*innen sowie die angeschlossene Infrastruktur aus Veranstalter*innen, Medien und Promoter*innen stehen vom einen auf den anderen Tag ohne Einkommen da. Zahlreiche Artists, Clubs und Kollektive haben daher Hilferufe und Spendenkampagnen gestartet.

Hier verschaffen wir euch einen Überblick über die wichtigsten Initiativen – diese Liste wird laufend erweitert. Davon abgesehen helft ihr natürlich auch, wenn ihr VVK-Tickets jetzt nicht storniert oder bei Bandcamp shoppen geht.

Alle Neuigkeiten zur Coronavirus-Krise findet ihr außerdem in unserem Newsticker.

Crowdfunding-Kampagne der Clubcommission Berlin

Die Clubcommission Berlin und Reclaim Club Culture starten in Zusammenarbeit mit vielen Clubs und Veranstalter*innen die Streaming-Kampagne United We Stream – wir berichteten. Auf betterplace.org wird gleichzeitig für soziale Härtefälle gesammelt, damit unter der Coronavirus-Quarantäne notleidende Clubs und Künstler*innen unterstützt werden können. Acht Prozent der Spendengelder gehen an den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung.

Klubnetz Dresden

Das frisch gegründete Klubnetz Dresden proklamiert: „Shutdown? Rise up!” Zur Rettung der Clubs in der sächsischen Metropole wird auf startnext.com gesammelt.

Online-Petition für Finanzhilfen für Künstler*innen

Eine Online-Petition auf openpetition.de fordert von der Politik nicht nur Finanzhilfen und Unterstützung für Unternehmen und Firmen, sondern auch die prekärere Lage von Freiberufler*innen und Künstler*innen zu berücksichtigen. Diese Petition wurde übrigens von einem freiberuflichen Sänger gestartet und schon fast von einer Viertelmillion Menschen unterzeichnet.

Gretchen

Dem Gretchen fehlen die nötigen finanziellen Mittel, um die Krise zu überstehen, so der Berliner Veranstaltungsort in einem aktuellen Hilferuf auf seiner Webseite. Dort findet ihr auch alle Infos, wie ihr mit Spenden die mögliche Schließung verhindern könnt.

://about blank

Unter dem Motto Whatever you take trommelt das Berliner ://about blank auf startnext.com um Unterstützung. Mit Prämien vom limitierten Toilettenpapierhalter bis zum eigenen Transparent auf dem Dach zeigt sich das Club-Kollektiv äußerst kreativ.

Salon zur wilden Renate

Der Berliner Club bittet auf seiner Webseite um Support für seine Mitarbeiter*innen und Miete. Obwohl die Türen an der Elsenbrücke erst mal geschlossen bleiben, geht die Party weiter, denn unter dem Motto Live From Renate werden bevorstehende Partys im Netz gestreamt.

Mensch Meier

Das Berliner Mensch Meier verspricht ebenfalls Clubkultur im Netz und fordert: „Bail out Bars – not Banks.” Auf der Webseite findet ihr ein ausführliches Statement zur aktuellen Situation und alle Infos, wie ihr für den Verein spenden könnt.

Golden Gate

Auch das Berliner Golden Gate sorgt sich um seine Existenz und bittet auf Facebook um finanzielle Unterstützung.

Geheimclub Magdeburg

Der Geheimclub Magdeburg informiert auf seiner Webseite über Spenden und bietet zudem die Aktion an, mit einer Jahreskarte zu helfen.

Sektor Heimat

Das Kreativzentrum Sektor Heimat sammelt auf Indiegogo für den Erhalt des Saarbrücker Veranstaltungsorts. Großzügige Spender*innen werden mit lebenslanger Gästeliste belohnt.