Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Bandcamp verbannt KI-generierte Musik von der Plattform. Das teilte der Online-Musikdienst in einer mit „Keeping Bandcamp Human” betitelten Erklärung mit. Mit dieser Maßnahme will man in erster Linie Künstler:innen unterstützen, um die direkte Verbindung zwischen ihnen und den Fans aufrechtzuerhalten und die Echtheit der auf Bandcamp verfügbaren Musik zu gewährleisten.

„Musiker sind mehr als bloße Produzenten von Musik. Sie sind zentrale Mitglieder unserer Community, unserer Kultur und unseres sozialen Gefüges. Bandcamp wurde geschaffen, um Künstler:innen direkt mit den Fans zu verbinden und es Fans zu erleichtern, Künstler fair zu unterstützen, damit sie weiterhin Musik machen können”, so Bandcamp.

Die neue Richtlinie sieht vor, dass sowohl die vollständige als auch teilweise Nutzung von AI zur Erstellung von Tracks untersagt ist. Außerdem ist die Verwendung von KI-Tools zur Imitation anderer Künstler:innen oder Musikstile strikt untersagt. Bandcamp überprüft alle Meldungen von Nutzer:innen und behält sich das Recht vor, Musik, die unter dem Verdacht steht, mit generativer KI erstellt worden zu sein, zu entfernen.

Bandcamp reagiert damit auf die zunehmende Inflationierung von KI-generierter Musik auf Online-Musikdiensten und Streamingplattformen. Im letzten Jahr war es dabei häufig zur Verletzung diverser Urheber- und Persönlichkeitsrechte gekommen. Unter anderem sind KI-generierte Songs auf Spotify-Profilen verstorbener Künstler:innen aufgetaucht.

Bandcamp hatte Zahlen zu den Beträgen veröffentlicht, die ab 2020 im Zuge der Aktion Bandcamp Fridays an Künstler:innen ausgeschüttet wurden. Diese Maßnahme unterstreicht den angestrebten Ansatz, einen transparenten Austausch zwischen Künstler:innen und Fans zu ermöglichen.