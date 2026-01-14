Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Jakob Senger

Bandcamp verbannt KI-generierte Musik von der Plattform. Das teilte der Online-Musikdienst in einer mit „Keeping Bandcamp Human” betitelten Erklärung mit. Mit dieser Maßnahme will man in erster Linie Künstler:innen unterstützen, um die direkte Verbindung zwischen ihnen und den Fans aufrechtzuerhalten und die Echtheit der auf Bandcamp verfügbaren Musik zu gewährleisten.

„Musiker sind mehr als bloße Produzenten von Musik. Sie sind zentrale Mitglieder unserer Community, unserer Kultur und unseres sozialen Gefüges. Bandcamp wurde geschaffen, um Künstler:innen direkt mit den Fans zu verbinden und es Fans zu erleichtern, Künstler fair zu unterstützen, damit sie weiterhin Musik machen können”, so Bandcamp.

Die neue Richtlinie sieht vor, dass sowohl die vollständige als auch teilweise Nutzung von AI zur Erstellung von Tracks untersagt ist. Außerdem ist die Verwendung von KI-Tools zur Imitation anderer Künstler:innen oder Musikstile strikt untersagt. Bandcamp überprüft alle Meldungen von Nutzer:innen und behält sich das Recht vor, Musik, die unter dem Verdacht steht, mit generativer KI erstellt worden zu sein, zu entfernen.

Bandcamp reagiert damit auf die zunehmende Inflationierung von KI-generierter Musik auf Online-Musikdiensten und Streamingplattformen. Im letzten Jahr war es dabei häufig zur Verletzung diverser Urheber- und Persönlichkeitsrechte gekommen. Unter anderem sind KI-generierte Songs auf Spotify-Profilen verstorbener Künstler:innen aufgetaucht.

Bandcamp hatte Zahlen zu den Beträgen veröffentlicht, die ab 2020 im Zuge der Aktion Bandcamp Fridays an Künstler:innen ausgeschüttet wurden. Diese Maßnahme unterstreicht den angestrebten Ansatz, einen transparenten Austausch zwischen Künstler:innen und Fans zu ermöglichen.

Das Team von Bandcamp (Foto: Bandcamp)

News

Weiterlesen

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

News Paul Sauerbruch -
Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

News Jakob Senger -
Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
Mavi De Mars, 2022 (Foto: Presse/Facebook)

Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

News Paul Sauerbruch -
Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.

DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

News Paul Sauerbruch -
DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

News Paul Sauerbruch -
Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

News Jakob Senger -
Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv