2026 also. Das Jahr, in dem man fürs Berghain plötzlich Tickets im Vorverkauf kaufen konnte und an der Tür trotzdem abgewiesen werden durfte. Die Clubcommission hat ausgerechnet, dass 39 Prozent der Berliner Clubs Verluste machen, und laut einer US-Studie traut sich jede:r Zweite der Gen Z nicht mehr richtig auf die Tanzfläche, weil irgendwo eine Handykamera laufen könnte. Immerhin stehen Clubs im Baurecht jetzt als Kulturstätten und nicht mehr neben Spielhallen und Sexkinos. Hat ja nur ein paar Jahrzehnte gedauert.

Dazwischen waren wir viel unterwegs. Im ostpolnischen Białystok musste ein Festival wegen brütender Vögel kurzfristig umziehen. Auf dem Lighthouse haben wir uns durch den Trockenraum gehört, bevor klar war, dass 2027 dort Schluss ist. Aus Lärz kam die Meldung, dass die Fusion bei 40 Grad wegen eines Brandes kurz evakuiert werden musste. Wir haben mit Ellen Allien über Trauer und Techno als Protest gesprochen, Reddit zur Kloschüssel der Clubkultur erklärt, liebevoll gemeint – und uns angesehen, wie Clubkultur ins Museum kommt.

Jetzt wollen wir von euch wissen: Wie war euer Clubjahr? Welcher Track hat euch durch den Sommer gebracht? Und habt ihr euch auf dem Floor auch schon mal dabei erwischt, wie ihr nach Handykameras Ausschau haltet, statt zu tanzen?

Schreibt es uns! Unter allen ausgefüllten Umfragen verlosen wir tolle Preise, vom DJ-Controller über Kopfhörer, DAW und Plug-ins bis zu Festivalpässen vom CTM bis zum Garbicz und einem Season Pass für den Fusion Club. Ihr sucht aus, wir liefern!

Der GROOVE-Leser:innenpoll läuft bis 13. Dezember 2026. Die Ergebnisse des 2025er Polls findet ihr hier.

Ableton Live 13 Standard

1x DAW-Lizenz

Ableton Live 13 (Foto: Ableton)

Live 13 erscheint erst Anfang 2027, die Beta läuft aber schon. Wer gewinnt, bekommt die Standard-Version zum Release. Neu ist ein eigener Step-Sequencer, mit dem man Patterns direkt eingibt, dazu ARA 2: Tonhöhe und Timing von Aufnahmen lassen sich bearbeiten, ohne das Programm zu wechseln. Racks bekommen bis zu 32 Makros. Instrumente und Effekte setzt man direkt an der Stelle ein, an der man gerade arbeitet, ohne erst durch den Browser zu scrollen. Übrigens: Spuren gibt es in Standard unbegrenzt. Neue KI-Funktionen hat Ableton diesmal keine eingebaut, die Tracks muss man also weiterhin selbst fertig machen. UVP: 279 Euro

ableton.com

AlphaTheta DDJ-FLX2

1x DJ-Controller

AlphaTheta DDJ-FLX2 (Foto: AlphaTheta)

Leichter hat AlphaTheta noch keinen Controller gebaut, 1,2 Kilo, Nachfolger des DDJ-200, auf dem halb Instagram das Auflegen gelernt hat. Zwei Kanäle, Jogwheels, Hot Cues, Pad FX, Sampler. Er nimmt rekordbox, Serato, djay und Traktor Play, den Strom zieht er sich per USB-C vom Laptop, das Handy kommt über Bluetooth dazu, die Musik von Beatport, Tidal oder SoundCloud. Der Smart Fader gleicht beim Übergang BPM und Bässe selbst an, Smart CFX baut die Effektketten, man muss also eigentlich nur noch gut aussehen dabei. Master und Kopfhörer hängen an Miniklinke. Das erzählt man auf der Party aber besser niemandem. UVP: 189 Euro

alphatheta.com

AlphaTheta HDJ-CUE1BT-K

1x DJ-Kopfhörer

AlphaTheta HDJ-CUE1BT-K (Foto: AlphaTheta)

Kabellos per Bluetooth, fürs Auflegen dann doch das Spiralkabel, 1,2 Meter, ausziehbar auf 1,8, mit Bajonettverschluss, damit es nicht rausrutscht, wenn man sich in der Booth zu sehr über den eigenen Übergang freut. Der HDJ-CUE1BT hat 40-Millimeter-Treiber, abgestimmt nach dem Profimodell HDJ-X5, die Ohrmuscheln drehen sich um 90 Grad, die Bügel sind aus Metall, zusammenklappen lässt er sich auch. Wem Schwarz zu wenig Aussage ist, der kauft Pads und Kabel in Orange, Gelb, Grün, Blau oder Pink nach. Ein Mikrofon ist eingebaut, zum Telefonieren. Wenn also mitten im Set die Mutter anruft, geht man halt ran. UVP: 99 Euro

alphatheta.com

Bitwig Studio

1x DAW

Bitwig Studio (Foto: Bitwig)

Claude Young schwört drauf, Stimming arbeitet seit Jahren damit, und Luke Slater lässt sich davon immer wieder umhauen: Wer mit Bitwig produziert, kommt früher oder später auf Workflow und Bedienung zu sprechen. Die DAW ist gerade mal gut zehn Jahre alt und spielt im Studio trotzdem längst bei den Großen mit, nicht zuletzt wegen ihrer tiefen Modulationsmöglichkeiten. Dazu schont Bitwig die Ressourcen deines Laptops spürbar und läuft auf Mac, Windows und Linux. Mit Version 6 sind Automation-Clips und eine projektweite Tonart dazugekommen. Wir verlosen eine Vollversion von Bitwig Studio 6. UVP: 399 Euro

bitwig.com

IK Multimedia ARC STUDIO+

1x Monitoring Aussteuerung

IK Multimedia ARC STUDIO+ (Foto: IK Multimedia)

Der Bass sammelt sich in der Ecke hinter dem Kallax-Regal, auf dem Schreibtischstuhl hört man davon fast nichts. Und der Track, der zu Hause fertig klang, wummert im Club an den falschen Stellen. Das ARC Studio+ kommt zwischen Quelle und Monitore, Messmikrofon aufstellen, Taste drücken, drei Punkte im Raum, und die Korrektur läuft im eigenen DSP, ohne DAW, ohne Rechner. Hängt ein Subwoofer dran, erkennt es den selbst und stellt Pegel, Trennfrequenz, Phase und Laufzeit ein. Neu sind USB-C und optisches S/PDIF, drei Szenen-Tasten speichern verschiedene Setups. Wer es genauer will, misst mit ARC X an 21 Punkten, dafür muss man allerdings einmal aufstehen. UVP: 299 Euro

ikmultimedia.com

Native Instruments

3×1 Komplete 26 Ultimate

Komplete 26 Ultimate (Foto: Native Instruments)

Mit Komplete 26 Ultimate packt Native Instruments mehr oder weniger das ganze Sortiment auf die Festplatte, und durcharbeiten lässt sich das in einem Leben kaum. Über 150 Instrumente und Effekte, mehr als 100 Expansions und über 116.000 Sounds stecken im Paket, für Produktion, Komposition und Sounddesign. Zu den bekannten Kontakt-Librarys kommt in dieser Ausgabe ein alter Bekannter zurück: Absynth 6. Statt einer Versionsnummer trägt das Bundle jetzt übrigens die Jahreszahl, die 26 steht für 2026. Wir verlosen drei Exemplare. UVP: 1249 Euro

native-instruments.com

Native Instruments

3×1 Kontakt 8 Bundle

Kontakt 8 (Foto: Native Instruments)

An Kontakt kommt kaum vorbei, wer mit Samples arbeitet: Ein großer Teil der kommerziellen Librarys, von Native Instruments wie von Drittanbietern, läuft auf dem Sampler aus Berlin. Version 8 bringt eine Werksbibliothek mit über 900 Instrumenten mit, dazu neue Werkzeuge für Leute, die schnell zu einer Idee kommen wollen. Chords legt ganze Akkordfolgen auf einzelne Tasten, Phrases erzeugt editierbare Melodien, und Patterns verbindet Arpeggiator und Step-Sequencer. Mit Leap lassen sich Loops live zerlegen, zwölf Leap-Expansions vom Achtziger-New-Wave bis Afrobeats sind schon dabei. Wer tiefer einsteigen will, baut sich eigene Instrumente. Wir verlosen drei Vollversionen. UVP: 299 Euro

native-instruments.com

Sonos Ace

1x HiFi-Kopfhörer

Sonos Ace (Foto: Sonos)

Der erste Kopfhörer von Sonos lässt die Herzen von Soundliebhaber:innen unterwegs und zu Hause höherschlagen. Dank ANC (Active-Noise-Cancelling) unterdrückt Sonos Ace Störgeräusche von außen ideal – für mehr Ruhe in der hektischen Weihnachtszeit. On the go beim Geschenkekauf, sorgt der Aware Mode mit nur einem Knopfdruck für die notwendige Aufmerksamkeit. Die Over-Ear-Kopfhörer sind nicht nur für unterwegs der perfekte Begleiter, sondern punkten auch zuhause ordentlich. Durch das mitreißende Surround-Sound-Heimkino-Erlebnis in Kombination mit einer Sonos Soundbar können die liebsten Weihnachtsfilme mit dem Sonos Ace genossen werden – und das ganz ungestört für alle im Haushalt. UVP: 379 Euro

sonos.com

u-he Bunde Analogue: Diva, Repro, Colour Copy, Twangström

1x Synthesizer-Plug-in-Paket

u-he Diva aus dem Analogue Bundle (Foto: u-he)

Auf Kleinanzeigen ein Prophet-5, vierstellig, nur Abholung, Raucherhaushalt, der Verkäufer antwortet seit Tagen trotzdem nicht. Kann man lassen. Repro baut den Prophet und den Pro-One nach, Diva gleich mehrere Analog-Klassiker auf einmal. Und zwar so gründlich, dass beim ersten Akkord der Laptop-Lüfter anspringt. Dahinter kommt Colour Copy, ein Eimerketten-Delay, das mit Absicht nicht sauber klingt, und Twangström, ein Federhall, gegen den man gern mal treten würde, wie früher gegen den im Gitarrenverstärker. Läuft als CLAP, VST3, AU und AAX, auch unter Linux. Der Raucherhaushalt bleibt beim Verkäufer. UVP: 299 Euro

u-he.com

Watergate x Vertere Berlin Jersey VER-T364-MULTI

1x Shirt

Watergate x Vertere Berlin Jersey (Foto: Overkill)

Der Club an der Falckensteinstraße ist seit Silvester 2024 zu. Vor der Tür stand eine Weile ein Grabstein. Seit Ende Oktober feiert im alten Raum ein Pop-up aus Paris. Die Marke Watergate lebt mit Open Airs weiter – und mit diesem Jersey von Vertere Berlin, dem Label aus DJs und Designer:innen: Polokragen, Verlauf von Schwarz über Anthrazit bis Nachtblau, darin Rauchschwaden in Rosé, Taupe und Silbergrau, weiße Kontraste an Kragen, Schultern und Bündchen, vorne der WATERGATE-Schriftzug mit reflektierenden Details. Kommt mit 100 Prozent Polyester, locker geschnitten, unisex, Größe XL, im Handel längst ausverkauft. Das Spreeufer ist leider nicht dabei. UVP: 59,99 Euro

overkillshop.com

Alpha Industries ALS Coat UV

1x Jacke

Alpha Industries ALS Coat UV (Foto: Alpha Industries)

Das Original war mal ein Futter, das die US-Armee unter die eigentliche Jacke zog, damit keiner friert. Beim ALS Coat UV von Alpha Industries ist es jetzt außen: knielang, Nylon mit dem typischen Zwiebel-Stepp, die Ärmel glatt wie beim MA-1. Dazu: ein Zwei-Wege-Reißverschluss, damit man sich auch hinsetzen kann. Vorne sitzen zwei große Klappentaschen, am Ärmel die Utility-Tasche mit dem ziemlich ikonischen Remove-before-flight-Anhänger. Wir verlosen die Jacke in Vintage Sand und Größe M. Den Anhänger lässt man dran, auch wenn man garantiert nirgendwohin fliegt. UVP: 430 Euro

alphaindustries.com

lavie Pyjama Yoko

1x Geschenk-Set

Wir verlosen einen Pyjama (Foto: Lavie Home)

Sonntag, halb vier am Nachmittag, vor zwei Stunden heimgekommen – jetzt geht es nur noch darum, was man anzieht, um nichts mehr zu tun. Das Yoko von lavie ist ein gestreifter Pyjama in Hellblau, das Hemd mit langen Ärmeln und Brusttasche, die Hose mit Gummibund, Kordel und drei Taschen, für Feuerzeug, Handy und den Garderobenzettel, den man noch nicht weggeworfen hat. Der Stoff ist Perkal aus Bio-Baumwolle, das Garn wird vor dem Weben gefärbt. Übrigens: Unisex geschnitten, Größen XS bis L, verpackt in einer Geschenkbox. Bis zum Späti schafft man es darin auch noch, weiter muss es heute nicht gehen. UVP: 49,99 Euro

lavie-home.ch

Namilla Doomsday Faux Fur Coat

1x Mantel

Namilia Doomsday Faux Fur Coat (Foto: Namilia)

Halb sechs, Schlange vor dem Club, minus drei Grad. Alle anderen frieren in Funktionsjacken. Der Doomsday Coat von NAMILIA reicht bis zu den Knöcheln, Kunstpelz in Kobaltblau, die Schultern stehen als Spitzen nach oben und sind mit Draht verstärkt. Wir verlosen die Winterwärme in Größe M. Entworfen in Berlin von Nan Li und Emilia Pfohl, deren Sachen schon Rihanna, Charli XCX und Billie Eilish getragen haben. An der Tür stellt sich dann eher die Frage, ob man mit diesen Schultern überhaupt durch den Eingang passt. UVP: 299 Euro

global.namilia.com

Edwin

1x Music and Fashion Package

Achtung: das ist Symbolbild – wir verlosen Vinyl, Slipmat und Shirt (Foto: Edwin)

Ein Duo aus Manchester, das sich DJ Absolutely Shit nennt, muss man erst mal jemandem auf der Afterhour erklären, ohne dass es nach Ausrede klingt. Bosco und Metrodome haben mit Synthetic Stupidity zwölf Tracks auf Red Laser Records rausgebracht, Breakbeats gegen gerade Bassdrum, Vocal-Samples, Keyboardmelodien, Italo und Boogie – ein Stück heißt „50 Inch Subwoofer”. Unterstützt hat das Album das Jeanslabel Edwin, für dessen Music Channel die beiden schon einen Mix aufgenommen haben. Im Paket stecken das Album, ein Edwin-T-Shirt und eine Slipmat aus Filz. Auf dem Shirt steht zum Glück Edwin.

edwin-europe.com

Studio Bauta Sculptured Hoop Earring

1x Ohrring

Studio Bauta Sculptured Hoop Earring (Foto: The Code)

Ein einzelner Ohrring, das reicht auch, man trägt ihn links und dreht im Taxi den Kopf so, dass er im Fenster zu sehen ist. Der Sculptured Hoop legt sich um die Ohrmuschel, vorne greift er wie eine kleine Klaue zu. Gemacht ist er aus Zinn mit etwas Silber und Kupfer, von Hand geformt in Stockholm, in kleinen Serien, deshalb sieht jedes Stück ein bisschen anders aus. Dahinter steckt Studio Bauta, 2020 von Fredrik Ehn gegründet, der vorher als Architekt und Innenarchitekt gearbeitet hat und mit seinem Schmuck gern an Gender-Normen rüttelt. Im Taxi fragt die Fahrerin dann, ob man sich verletzt hat. UVP: 119 Euro

thecode.shop

CTM Festival 2027

2×2 Weekend-Pässe



Elischa Heller in der Kuppelhalle des silent green am 24 January 2025 (Foto: Camille Blake)

Ende Januar, wenn Berlin grau ist und der Rest der Republik Winterschlaf hält, läuft die Stadt beim CTM Festival zu intellektueller Höchstform auf. Musik gibt es dort angeblich auch. Im Mittelpunkt steht aber radikale, experimentelle Kunst, die manche schlicht Avantgarde-Krach nennen würden. Wir finden: Wer Ansprüche hat, wird hier fündig, und zu zweit diskutiert es sich danach ohnehin besser. Die 28. Ausgabe läuft unter dem Motto „Process…ing” vom 22. bis 31. Januar 2027, unter anderem im Berghain, im Radialsystem, in der Volksbühne und im Haus der Visionäre. Modeselektor sind auch dabei. Wir verlosen 2×2 Weekend-Pässe – jeweils einen für das erste Wochenende und einen für das zweite Wochenende. Tickets ab: 195 Euro

ctm-festival.de

Docklands Festival 2027

1 × 2 Festivaltickets

Docklands (Foto: Presse)

Seit 2010 zählt das Docklands Festival zu den bedeutendsten Festivals für elektronische Musik in Deutschland. Mitten in Münster verwandeln sich der alte Stadthafen 2 und das legendäre Hawerkamp-Gelände einmal im Jahr in einen riesigen Dancefloor. Über 20 Stunden Musik, fünf Open-Air-Bühnen am Tag und neun Clubfloors in der Nacht: Rund 90 nationale und internationale Artists bringen die gesamte Bandbreite elektronischer Musik nach Münster – von House und Techno bis hin zu Trance und Hard Techno. Was das Docklands Festival so besonders macht? Die einzigartige urbane Kulisse, kurze Wege zwischen den Bühnen und eine Atmosphäre, in der internationale Headliner und lokale Talente aufeinandertreffen. Erst unter freiem Himmel feiern, dann bis in die Morgenstunden durch die Clubs ziehen. Am 12. Juni 2027 geht das Docklands Festival in die nächste Runde! Dafür verlosen wir 2 Festivaltickets für das Docklands Festival 2027 – und damit die Chance auf einen unvergesslichen Start in den Festivalsommer! Tickets ab 57 Euro

docklands-festival.de

Fusion Club

1 × Jahrespass 2027 für eine Person inklusive Begleitung (+1)

Der Fusion Club in Münster (Foto: Paul Popanda)

Der Hawerkamp in Münster, ein Industriegelände aus den 1920er-Jahren, ist mit seiner Selbstverwaltung deutschlandweit einzigartig und ein Beispiel dafür, wie man der allgemeinen Gentrifizierung entgegentreten und langfristig Räume für Subkultur schaffen kann. Mittendrin liegt mit dem Fusion Club einer der einflussreichsten und ältesten Clubs des Landes. Drei Floors, ein druckvolles Funktion-One-System, der Iconic Cube und ein Lichtdesign, das den Raum ebenso stark formt wie der Sound. Die Floors sind so unterschiedlich wie die Menschen, die hier ihre Nächte verbringen – und genau das macht diesen Ort seit Jahrzehnten so besonders. 2027 feiert der Fusion Club sein 30-jähriges Jubiläum! Zu diesem Anlass erwartet euch unter anderem eine besondere LEGACY-Reihe, bei der langjährige Wegbegleiter und Artists, die die Geschichte des Clubs mitgeprägt haben, an die Decks zurückkehren. Short Fact für Profis: Der Keller des Fusion blickt sogar auf eine noch längere Geschichte zurück und dient der Dockland Crew bereits seit 1988 als Spielstätte. Passend zum Jubiläumsjahr verlosen wir einen Jahrespass 2027 für zwei Personen, mit dem ihr ein ganzes Jahr lang die Nächte im Fusion Club erleben könnt!

fusion-club.de

Garbicz 2027

1×2 Festivaltickets

Garbicz Festival (Foto: Iris Piers)

Anderthalb Stunden östlich von Berlin, hinter der Grenze, liegt ein See im Wald. Dort kommt das lange Wochenende ziemlich schnell abhanden. Das Garbicz geht vom 29. Juli bis 2. August 2027 in die nächste Runde, fünf Tage mit Camping direkt am Wasser. Ein Line-up gibt es noch nicht, das braucht hier aber auch niemand, um sich ein Ticket zu holen. Wir verlosen vorab 1×2 Festivaltickets. Ticket ab: 310 Euro

garbiczfestival.com

Lighthouse 2027

1×2 Festivaltickets

Auf dem Lighthouse wird nicht nur im Meer geplanscht (Foto: Presse)

Zum letzten Mal Lanterna: Nach 15 Jahren verabschiedet sich das Lighthouse von seiner Halbinsel in Istrien. Vom 26. Mai 2027 an wird dort ein letztes Mal der Sommer eröffnet, zwischen Poolkante, Wellenbrecher und Subwoofer. Musikalisch bleibt alles beim Alten: Techno, House und alles, was sich dazwischen ausgeht. Die Sonnencreme sollte man diesmal großzügiger einpacken als sonst, die Badehose zieht man am besten gleich bei der Anreise an. Wir verlosen 1×2 Festivalpässe ohne Unterkunft. Tickets ab: 419 Euro

lighthouse.plus

MAGMA 2027

1×2 Festivaltickets

Das MAGMA Festival 2025 (Foto: Manuel Schuller)

Zuletzt spielten beim MAGMA Pearson Sound neben Yaeji, DJ Python neben Six Sex, Ata Kak neben Mietze Conte. Das heißt: Auf dem alten Brauereigelände in Schöneweide treten Leute auf, die sonst noch nirgends zusammen aufgetreten sind. House, Techno und Bass treffen hier auf Hyperpop, R’n’B und Dance-Punk. Wer am Sonntagabend nicht mehr sicher ist, ob das jetzt ein Club-Open-Air oder ein Popfestival war, hat verstanden, worum es geht. 2027 kommt das MAGMA zurück, wir verlosen 1×2 Festivaltickets. Tickets ab: 29 Euro

@magmafestival

Nation of Gondwana 2027

1×2 Festivaltickets

Marie Montexier auf der Nation of Gondwana 2025 (Foto: Maxine Stiller)

Knapp 30 Kilometer nordwestlich von Berlin laden die Pyonen jeden Sommer zum sogenannten Parallelwelttourismus ein. Vom 15. bis 18. Juli 2027 geht die Nation of Gondwana in ihre, huch, 33. Ausgabe – wieder am Waldsee bei Grünefeld, zwischen Birken, Badestelle und dem schönsten Acker, den Brandenburg zu bieten hat. Vier Tage lang darf man dort so tun, als liefe draußen alles halbwegs rund. Das gelingt zu zweit erfahrungsgemäß besser, deshalb verlosen wir 1×2 Tickets. Tickets ab: 199 Euro

pyonen.de

Pollerwiesen 2027

1×2 Festivaltickets

Die blaue Stunde beim Pollerwiesen (Foto: Nekame Klasohm)

Auch 2027 ziehen die Pollerwiesen wieder in den Revierpark Wischlingen in Dortmund. Dort hat sich das Trio um Sonne, Schweiß und Subbass in den vergangenen Jahren als ziemlich verlässliches Team erwiesen. Dazu: vier Floors, ein kleiner See, und von mittags bis abends Techno und House unter freiem Himmel. Wer spielt, ist noch nicht bekannt. Zuletzt standen aber Namen wie Ben Klock und FJAAK auf dem Programm. Die Erwartungen sind also entsprechend hoch. Wir verlosen 1×2 Festivaltickets. Tickets ab: 39 Euro

pollerwiesen.org

Time Warp Mannheim 2027

1×2 Festivaltickets

Time Warp in Mannheim (Foto: Presse)

Seit 1994 gibt es die Time Warp, müde wirkt sie bis heute nicht. Am 3. April 2027 wird die Maimarkthalle in Mannheim wieder zur Nebelmaschine mit Stroboskop-Gewitter, voller Leute, die es sehr genau nehmen. Fünf Floors, eine Nacht und ein halber Tag – auf dem Programm stehen die Namen, die man hier erwartet. Sven Väth, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, dazu Ben Klock b2b Rødhåd. Im Frühjahr ist Mannheim damit eben erneut der Ort, um den sich in der Techno-Republik alles dreht. Wir verlosen 1×2 Festivaltickets. Tickets ab: 113 Euro

time-warp.de

Go Hard or Go Home: An Oral History of Hard House & Hard Dance

1x Buch

Go Hard or Go Home (Foto: Velocity Press)

Stellen wir uns vor: Mitte der Neunziger, Trade im Turnmills, die Afterhour der schwulen Szene, Tony De Vit hinter den Decks, Hoover-Sounds, hochgepitchte Vocals. Von dort geht es Richtung Tidy Trax und Tidy Weekender, nach der Pandemie dann übers Netz ins Revival, bis zu Hannah Laing. Ed Jenkins hat für Go Hard or Go Home fast 50 Leute aus der Szene befragt. Herausgekommen sind rund 300 Seiten Hardcover in Farbe bei Velocity Press. Mit Harthouse aus Frankfurt hat das alles übrigens nichts zu tun, das muss man hierzulande leider dazusagen.

velocitypress.uk

HHV

1x Plattenpaket

Foto und Infos kommen nach, schaut wieder rein!

Mute

1x Plattenpaket

Mute-Plattenpaket (Foto: Mute)

HAAi – DIGITiZE

CAN – Live in Arles 1975

Telex – Maxi

Miss Grit – Under My Umbrella

Apparat – A Hum Of Maybe

(MG x CD + JL) aka Martin Gore und Clifford Damavandi – Cross Whisper

mute.com

Staatsakt/Fun in the Church

1x Plattenpaket

Plattenpaket von Staatsakt und Fun in the Church (Foto: Staatsakt)

Friberty – Friberty I (Staatsakt)

Sinem – Kösk (Fun in the Church)

Olafur Mowa – Post Internet Era (Staatsakt)

Weird & Eerie – Folksongs from the www (Fun in the Church)

staatsakt.de

Tresor

1x Plattenpaket & Tote

Tresor-Plattenpaket mit Tote Bag (Foto: Tresor)

NVST – GODSPEED

Shawescape Renegade – Exoframe

Fireground – Refreshing Part 2

Terrence Dixon – When Stars Remember

tresorberlin.com