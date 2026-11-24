- Advertisement -

- Advertisement -

Festivals sind längst mehr als eine Bühne, eiskaltes Bier und ein paar Bands. Sie sind Versammlungsort für Gleichgesinnte, kultureller Hotspot oder einfach nur da, um einmal dem Alltäglichen zu entrinnen. Festivals bewegen sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Neuausrichtung und politischem Arrangement. Mit der Future of Festivals hat Robert Stolt, Mitgründer und strategischer Kopf der Messe, einen Ort geschaffen, an dem genau darüber gesprochen wird: über Innovation, Nachhaltigkeit und den Generationswechsel. Im Gespräch mit unserem GROOVE-Autor Michael Sarvi erklärt Stolt, warum seine Messe keine weitere Musikkonferenz sein will, weshalb Start-ups genauso wichtig sind wie große Technikfirmen und wie die Branche die Preisschocks der Gegenwart in den Griff kriegen könnte.

Wie ist die Future of Festivals entstanden?

Wir haben selbst Festivals gemacht – eines machen wir immer noch: das Tag am Meer auf der Insel Rügen. Das ist auf 2.000 Leute limitiert. Uns war immer wichtig, nicht jedes Jahr weiter zu wachsen, sondern eine stabile Basis zu haben. Wenn man selbst ein Festival veranstaltet, ist das etwas ganz anderes, als einen Kongress zu machen. Beim Kongress reflektiert man stärker und nimmt Themen aus der Branche auf.

Dann haben wir Fuchs & Hirsch gegründet. Als Festivalberatung haben wir angefangen Firmen und NGOs miteinander zu vernetzen. Irgendwann kam der Punkt, an dem wir gesagt haben: Wie wäre es eigentlich, wenn wir uns alle einmal im Jahr treffen?

Uns war wichtig, keine zweite oder dritte Musikkonferenz zu machen – davon gibt es schon genug, etwa das ADE oder das Reeperbahn Festival – sondern ein Format für die Menschen in der Produktion. 2019 haben wir dann in einem Büro angefangen, mit einer Mini-Ausgabe der Future of Festivals: kleine Bühne, ein paar Snacks. Beim dritten Mal waren dann schon 200 Leute in unserem Kreuzberger Büro. Da war klar, wir müssen das anders angehen.

Daraufhin haben wir unsere Kontakte gefragt, ob sie sich auch auf einer Messe präsentieren wollen. So konnten wir den Kongress finanzieren. Fördermittel waren schwierig, weil wir für klassische Musikförderung zu wenig Musik und zu viel Wirtschaft sind. Das Messeformat und die Stände finanzieren das gesamte Programm.

Darauf wollte ich eingehen: Wie macht ihr das finanziell? Wie war das bei eurer Gründung?

Die Aussteller sind die absolute Basis. Das erste große Event sollte im März 2020 stattfinden, dann kam Corona. Viele Unternehmen hatten ihren Beitrag bereits überwiesen. Ich habe ihnen offen gesagt: Ihr könnt das Geld hier lassen und wir hoffen auf eine nächste Ausgabe oder wir machen alles platt, dann gibt es das Projekt nicht mehr.

Bis auf fünf Firmen haben alle gesagt: Wir glauben daran, macht weiter! 2021 fand dann die erste richtige Ausgabe statt, noch mit Testzentrum vor der Arena. Wenn man heute daran zurückdenkt, ist das schon krass.

Der Start war gut, auch international. Zwei, drei Firmen aus den Niederlanden waren dabei. Eigentlich wollten wir uns zuerst auf Deutschland konzentrieren, aber mit den Jahren kamen immer mehr internationale Akteur:innen dazu – aus Dänemark, Rumänien und anderen Ländern. Panels wurden zunehmend auch auf Englisch abgehalten. Dieses Jahr kann ich wirklich sagen: Es ist ein europäisches Treffen geworden.

Was ist das Ziel der Messe? Was ist das wichtigste Thema?

Der Name ist hier Programm. Es geht um die Zukunft. Wir sprechen darüber, was als Nächstes kommt, und über Innovationen. Deshalb sind Start-ups so wichtig für uns. Wir haben deswegen auch einen Innovationspreis, den wir auf der Messe verleihen.

Der Kern ist, immer die neuesten Entwicklungen sichtbar zu machen. Das spiegelt sich auch auf der Bühne wider. Uns geht es weniger darum, eine Bilanz der vergangenen Saison auszuwerten, sondern darum, nach vorne zu schauen: Was könnte kommen? Zum Beispiel Simultanübersetzungen auf Bühnen in Gebärdensprache – das ist ein Thema der diesjährigen Konferenz.

Wir machen auch Umfragen unter Festivals: Was wollt ihr auf der Bühne sehen? Daraus entstehen dann Panels, zum Beispiel über Bierpipelines beim Wacken Festival – wie funktionieren solche Infrastrukturen eigentlich?

Es geht also auch um die technische Seite. Das Zusammenstellen des Programms macht unglaublich viel Spaß. Am Ende ist die Basis immer: Was ist Innovation, was ist Zukunft in der Branche? Das ist ganz wichtig!

Wählt ihr eure Aussteller:innen nach diesem Zukunftsaspekt aus?

Ja, schon. Natürlich sind auch klassische Veranstaltungstechnikfirmen vertreten, und das ist völlig okay – Vernetzung ist wichtig. Aber wir lehnen auch Anfragen ab. Wenn sich zum Beispiel ein Hochzeitsplaner anmeldet, sagen wir: Nein, wir sind keine allgemeine Eventmesse, unser Fokus sind Festivals. Sonst verwässert das Thema.

Innovation fördern wir gezielt, zum Beispiel mit dem niederländischen Pavillon. In den Niederlanden gibt es Förderungen dafür, dass Start-ups ihre Produkte auf Festivals testen können. So sind 16 Start-ups zu uns gekommen, zwei davon nehmen am Zukunft Award teil. Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Start-ups haben oft nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Lass uns über Festivals selbst sprechen: Wo siehst du aktuell die größten Probleme?

Die Probleme sind allgemein bekannt: steigende Produktions- und Personalkosten. Löhne müssen steigen, gerade in Zeiten von Inflation – das ist auch richtig so. Aber Festivals haben einen extrem hohen Personalbedarf, vor allem im Sicherheitsbereich. Wenn sich diese Kosten verdoppeln, ist das enorm. Dazu kommen höhere Sicherheitsauflagen. Das ist nicht mehr wie in den 70er- oder 80er-Jahren. Die Sicherheit der Gäste muss oberste Priorität haben.

Viele Festivals kämpfen immer noch mit den Folgen von Corona. Ticketpreise werden oft lange im Voraus festgelegt. Wenn sich dann innerhalb eines Jahres die gesamte Kostenstruktur bei den Produktionskosten ändert, lässt sich der Preis kaum halten. Das ist eine Spirale, in der wir uns noch immer befinden. Ich hoffe, dass wir bald wieder eine stabile Basis erreichen.

Spielt die Inflation auch bei den Besucher:innen eine Rolle?

Auf jeden Fall. Viele Menschen haben weniger Geld durch steigende Lebenshaltungskosten. Früher sind Studierende im Sommer auf drei Festivals gefahren – ein richtiger Festivalurlaub. Das ist heute kaum noch möglich.

Auch muss man mehr auf den Freund:innenkreis und deren Finanzierungsmöglichkeiten achten. Entscheidungen werden kurzfristig getroffen. Man kauft nicht mehr im Dezember Tickets für den nächsten Sommer. Niemand sagt: Ich gehe diesen Sommer auf kein Festival. Aber die Auswahl ist viel differenzierter geworden.

Gibt es so etwas wie ein Festivalsterben, gerade bei kleineren Festivals?

Ja, vor allem bei Festivals mit 3.000 bis 5.000 Besucher:innen. Sicherheitsauflagen spielen eine Rolle, aber auch der Generationswechsel. Nach 15 Jahren haben viele aus der ursprünglichen Crew Familie und andere Verpflichtungen. Wenn ein Festival kaum Einnahmen bringt, stellt sich die Frage: Mache ich diese Liebhaberei weiter oder nicht?

Oft gibt es keine neue Crew, die übernehmen will – oder die alte will nicht abgeben. Dann heißt es irgendwann: Das war’s! Den Großen geht es natürlich gut, aber es ist schon bedenklich, wenn immer mehr Festivals aufgekauft werden.

Wie siehst du die zunehmende Kommerzialisierung der Festivalbranche?

Es gibt gute und schlechte Seiten. Große Festivals haben durch Marketing und Social Media einen klaren Vorteil beim Ticketverkauf. Direkt nach dem Festival wird die nächste Ausgabe sofort beworben – kleinere Festivals können das oft nicht leisten.

Dieser Unterschied existiert schon lange. Für viele heißt die Resilienz-Strategie: einfach durchhalten, mit Leidenschaft weitermachen, aber auch offen sein für neue Generationen und Verantwortung abgeben.

Und wie stehst du dazu, dass hinter gewissen Festivals Fonds wie KKR stehen? Kann man auf einem Festival Spaß haben, wenn der Anteilseigner Kriegsverbrechen in Gaza unterstützt?

Das muss jede Person für sich entscheiden. Manche sagen: Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren! Andere wollen einfach feiern und abschalten. Gerade bei Festivals, die über Generationen besucht werden, lassen sich Menschen dieses Ritual nicht nehmen.

Ich halte mich da bewusst raus. Die Future of Festivals soll eine Plattform sein, um darüber zu diskutieren. Ich bringe lieber alle an einen Tisch, als meine persönliche Meinung in den Vordergrund zu stellen.

Also müssen Festivals für dich politisch sein?

Wenn sie politisch sein wollen, ja. Gleichzeitig ist der Konflikt real, wenn ein Festival sich als nachhaltig präsentiert, während der Anteilseigner im Hintergrund in fossile Energien investiert. Das ist schwierig und muss differenziert betrachtet werden. Es gibt gewisse Grundpfeiler: Themen wie Diversität sollte man so laut wie möglich vertreten. Ein Festival erreicht zehntausende Menschen – das ist eine enorme Verantwortung. Line-ups, Strukturen und Kommunikation haben Wirkung.