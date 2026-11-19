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Egal ob Brandschutzauflagen, fehlende Infrastruktur oder ständige Zwischennutzung: Subkultur außerhalb der großen Metropolen ist harte Knochenarbeit. Genau da setzt das Kulturprojekt Karlsburg in Bremerhaven an, betrieben vom Verein Karlsburgs Kinder, um der lokalen Szene einen festen, selbstverwalteten Ort für Clubnächte und kulturellen Austausch zu geben. Für die diesjährige Ausgabe des NEUS Festivals, veranstaltet vom Verein Kreativer Aufbruch, haben sich die beiden Initiativen zusammengeschlossen, um den leerstehenden Raum in Rekordzeit umzubauen und fit für die offiziellen Afterpartys zu machen. Eine der zentralen Figuren bei beiden Projekten ist Greta Bukowski, die bei der Karlsburg im Vorstand sitzt und beim NEUS zur Kerncrew gehört.

GROOVE-Redakteurin Mascha Schaper hat Greta Bukowski am Rande einer Veranstaltung der Academy For Subcultural Understanding getroffen, um über ihren Kampf für feste Clubräume in Bremerhaven, die drohende Abwanderung junger Menschen und die fundamentale Bedeutung von Community-Arbeit in der Provinz zu sprechen.

GROOVE: Greta, du hast uns erzählt, dass ihr im Sommer nicht nur euer NEUS Festival veranstaltet, sondern auch in Rekordzeit einen leerstehenden Clubraum wiederbelebt habt. Wie ist der aktuelle Stand in der Karlsburg? Habt ihr euch einen festen Veranstaltungsort in Bremerhaven erkämpfen können?

Greta Bukowski: Wir haben den Raum im Sommer innerhalb von nur drei Wochen so umgebaut, dass wir mittlerweile die Genehmigung für einzelne Veranstaltungen in der Tasche haben. Dafür haben wir die Zwischendecke rausgenommen, Brandschutztüren eingesetzt, Elektrik und Wasser neu verlegt, einen neuen Tresen gebaut und ein zusätzliches Lager eingezogen. Jetzt arbeiten wir an der Genehmigung für die dauerhafte Nutzung. Dafür müssen wir noch den Boden neu machen, den hinteren Raum fertigstellen, eine neue Lüftung einbauen und einen Sturz neu verputzen.

Die Karlsburg in Bremerhaven vor Renovierung (Foto: Weltstadt Bremerhaven)

Wie sahen die bürokratischen Anforderungen aus, mit denen ihr vor der Eröffnung konfrontiert wart?

Wir haben den Raum in einem wirklich schlechten Zustand übernommen. Besonders der Brandschutz hat uns vor riesige Herausforderungen gestellt. Vieles haben wir versucht in Eigenleistung zu stemmen, aber am Ende mussten wir die Planung zusammen mit einem Architekten machen.

Der Clubraum in Bremerhaven nach der Renovierung (Foto: Marvin Dreblow)

Du bist seit über fünf Jahren in Bremerhaven aktiv. Wenn man an Clubkultur denkt, dann ja meistens an Großstädte wie Berlin oder Hamburg. Was macht eine Stadt wie Bremerhaven für die Kulturszene so besonders?

In Bremerhaven gibt es noch so wenig. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch: Du kannst einfach alles machen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt unfassbar viel Leerstand und riesige Bedarfe, die gefüllt werden müssen. Bremerhavens große Stärke liegt aber darin, dass man von allen Seiten Hilfe bekommt, wenn man Projekte anpackt. Vom Bauamt über die Vermieter:innen bis hin zu lokalen Handwerksunternehmen sind alle erstaunlich solidarisch, wenn es darum geht, die Stadt voranzubringen und aktiv zu gestalten.

Wie sieht der Alltag für Kollektive und Veranstalter:innen aus, wenn es an festen, etablierten Clubräumen mangelt?

Alles befindet sich in einem konstanten Zustand der Zwischennutzung. Wir haben einmal einen alten Dachboden ausgebaut: Dielen geschliffen, Wasser und Strom verlegt, einen Tresen reingezimmert, nur um am Ende nach gerade einmal zwei Veranstaltungen wieder weiterzuziehen. Dazu kommt, dass Bremerhaven keine lange Kollektiv-Kultur hat, auf die man zurückgreifen könnte. Neue Kollektive starten bei Null. Alle müssen erst einmal lernen, was es überhaupt bedeutet, ein Kollektiv zu sein.

Auch an Technikressourcen fehlt es. Wir haben eine recht schwabbelige Community-PA, die ständig von verschiedenen Kollektiven genutzt wird, ohne die hier gar nichts laufen würde. Man muss sich die Infrastruktur immer aus allen Ecken zusammenkratzen, und oft fehlen schlicht die Leute, die die Technik bedienen können. Ein fester Raum würde dabei helfen, all diese Ressourcen endlich zu bündeln, das wäre ein Ort für Workshops und wiederkehrende Formate. Denn klar ist: Fehlen feste Räume, braucht eine Szene viel länger, um sich zu entwickeln und zu professionalisieren. Genau dieses Loch soll die Karlsburg füllen.

Die Karlsburg in Bremerhaven bei Barbetrieb (Foto: Marvin Dreblow)

Du bist auch im Bereich Stadt- und Quartiersentwicklung unterwegs. Warum ist eine funktionierende Clubkultur, gerade in strukturschwachen Gegenden, kein Nice to have, sondern essenziell für eine Stadt?

Weil die jungen Menschen sonst schlicht wegziehen. Ich bin mittlerweile gefühlt jeden Monat auf einer Abschiedsparty von Freund:innen, die Bremerhaven den Rücken kehren. Wir suchen die Orte, an denen wir leben wollen, ja nicht nur danach aus, ob wir eine Wohnung oder einen Job finden. Entscheidend ist auch, wie wir dort unsere Freizeit gestalten können. In Bremerhaven gibt es viele urige Eckkneipen, die ich über alles liebe, aber der Altersdurchschnitt liegt dort bei etwa 60 Jahren. Es gibt weder eine junge Studierendenbar noch einen Club, der von der subkulturellen Szene verwaltet wird. Damit fehlen Orte, an denen sich die junge Szene treffen und austauschen kann.

Werden solche Initiativen von Politik und Verwaltung vor Ort wirklich als Chance gesehen, um junge Menschen in der Stadt zu halten, oder fühlt sich das oft noch nach einem Kampf an?

Mal so, mal so. In der Regel werden wir mittlerweile gut von der Stadt unterstützt. Als wir im Sommer die Veranstaltung in der Karlsburg machen wollten, hat sich das Bauamt darauf eingelassen, eng mit uns zusammenzuarbeiten. Nur so konnten wir das Projekt überhaupt stemmen und innerhalb von drei Wochen die benötigten Genehmigungen bekommen. Der Verein Kreativer Aufbruch, der die Subkulturszene in Bremerhaven sichtbar machen will, hat mit dem NEUS Festival einen extrem wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. Das Festival hat der Szene aus dem Untergrund heraus einen öffentlichen Platz und eine große Bühne gegeben. Die Bilder davon haben sehr geholfen, die Stadtgesellschaft auf unsere Seite zu ziehen. Das transportiert ein Gefühl, das bei all unseren Projekten mitschwingt: dass Bremerhaven geil ist und unsere Szene eine extrem hohe Qualität aufweisen kann.

Das NEUS Festival in Bremerhaven (Foto: Leoni Lohmann)

Ihr investiert viel Zeit in Workshops, Netzwerke und Sichtbarkeit für FLINTA*-Personen. Warum muss Community-Arbeit in kleineren Städten Hand in Hand mit dem eigentlichen Veranstalten gehen?

Man kann einer Szene einen noch so teuren Club mit der weltbesten Anlage hinstellen, aber das nützt alles gar nichts, wenn man niemanden hat, der damit umgehen kann. Wer einen Club in einer strukturschwachen Stadt aufbauen will, muss als Allererstes die Community fördern. Eine starke Gemeinschaft sucht sich irgendwann ganz von alleine einen Raum, den sie bespielen kann, sobald sie bereit dafür ist. In Bremerhaven gibt es keine lange Techno-Tradition und kaum Kollektive mit Fokus auf elektronischer Musik. Wir leisten hier extrem viel Grundlagenarbeit: Leute ans Auflegen heranführen, über Musik und Genres sprechen, den praktischen Umgang mit der Technik üben, bei Vereinsgründungen unterstützen, Equipment bereitstellen und jungen Veranstalter:innen überhaupt erst die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren.

NEUS Festival FLINTA*-Kollektiv auf der Bühne (Foto: Marvin Dreblow)

Wenn du in die Zukunft blickst: Was braucht die Bremerhavener Szene jetzt am dringendsten, damit aus so mutigen Projekten wie euren dauerhafte, sichere Strukturen werden?

Wir brauchen mehr Verstetigung und feste Orte, an denen sich die Szene verlässlich treffen kann. Dazu braucht es mehr Zeit und Fokus für gezielte Wissensvermittlung. Eigentlich bräuchten wir hier auch eine feste Community-Stelle, ähnlich wie die Nachtbürgermeister:innen in anderen Städten. Ich nenne das immer unser Subkulturamt. Gerade wird unglaublich viel Arbeit nebenbei von Freiwilligen im Ehrenamt gestemmt. Damit bleiben wir aber weit hinter unseren eigentlichen Möglichkeiten zurück, denn Bremerhaven kann noch viel mehr. Und nicht zuletzt brauchen wir jetzt den dauerhaften Betrieb in der Karlsburg, um Kollektive kontinuierlich dabei zu unterstützen, eigene Events auf die Beine zu stellen und Stück für Stück dazuzulernen.