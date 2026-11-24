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Die Nation of Gondwana gehört zu den langlebigsten und konsequentesten Phänomenen der europäischen Festivalkultur. Seit über drei Jahrzehnten findet das Open Air im Hochsommer auf einem Acker- und Waldgelände im brandenburgischen Grünefeld statt – vollkommen unabhängig, ohne Investoren und ohne Sponsoren. GROOVE-Redakteurin Mascha Schaper spricht mit Mitveranstalterin Aena Spitz über den generationsübergreifenden Wechsel hinter den Kulissen, die wirtschaftlichen Herausforderungen in Krisenzeiten, den Umgang mit Extremwetter und die Rolle des Festivals als politischer Schutzraum.

GROOVE: Die Nation gibt es nun seit über 30 Jahren ganz ohne Investoren, und jetzt hat eine neue Generation das Ruder übernommen. Wie schafft ihr es, den Vibe und den Geist der Gründer weiterzutragen, ohne dabei den Bezug zur aktuellen Szene zu verlieren?

Aena Spitz: Das ist für uns kein harter Bruch, sondern ein generationsübergreifendes Miteinander. In unserer Festivalstruktur war es eigentlich schon immer so, dass jüngere Leute auf bestimmte Positionen nachgerutscht sind – das ist eine organische Entwicklung über die gesamten 32 Jahre hinweg. Wir haben in den Bereichsleitungen und im Team Menschen von 18 bis 65 Jahren sitzen. Meine Kollegin und ich haben zwar jetzt die Leitung mit übernommen, arbeiten aber nach wie vor extrem eng mit unserem Chef zusammen, der am Ende auch die finanzielle Gesamtverantwortung trägt.

Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, damit das Festival für jüngere Leute erreichbar bleibt.

Wichtig ist uns vor allem, dass wir Entscheidungen kollektiv treffen. Wir veranstalten ein bis zwei große Workshops im Jahr mit allen Bereichsleitenden. Dort erarbeiten wir gemeinsam neue Konzepte – sei es zur Awareness, zu unserer Selbstverständniserklärung oder wie wir auf aktuelle politische Entwicklungen reagieren. Es ist also keine Ansage von zwei Personen, sondern ein gemeinsamer Prozess mit allen Generationen.

Ihr habt ein sehr gemischtes Publikum, von den alten Hasen aus den 90ern bis hin zu neuen, jüngeren Raver:innen. Wie bringt ihr diese Generationen zusammen?

Wir sind fest davon überzeugt: Das, was wir in die Veranstaltung reingeben, kommt am Ende auch wieder zurück. Dadurch, dass unser Team so breit aufgestellt ist, fließen alle Perspektiven ganz natürlich in die Organisation ein. Ein wichtiger Punkt ist unsere Philosophie der „Realitätsfluchthilfe“, die wir wirklich allen ermöglichen wollen.

Dazu gehört, dass wir das Gelände seit vier Jahren konsequent barrierefrei gestalten. Wir haben ein eigenes Awareness- und Psycare-Team vor Ort, betreiben eine Bar, an der es ausschließlich alkoholfreie Drinks gibt, und achten auf ein diverses Line-up auf den Bühnen. Die Besuchenden sind bei uns auch keine klassischen Konsumenten, viele bringen eigene Kunst oder kleine Performances mit. Wenn man über drei, vier Tage hinweg nebeneinander zeltet, teilt man vom Zähneputzen über das Mittagessen bis zum Moment auf dem Dancefloor einfach alles. Das schweißt zusammen und schafft ein Wir-Gefühl zwischen Menschen, die sich im Alltag sonst vielleicht nie begegnet wären.

Nation of Gondwana 2026, Menschen am Strand (Foto: Maxine Stiller)

Speziell für jüngere Menschen habt ihr ein vergünstigtes „Jungraver“-Ticket eingeführt. Wie wichtig ist euch soziale Zugänglichkeit in Zeiten von Inflation und steigenden Kosten?

Sehr wichtig. Die Inflation trifft zwar alle, aber jüngere Generationen in Ausbildung oder Studium haben meist noch weniger finanziellen Spielraum, während die Löhne nicht im selben Maße mitsteigen. Deshalb bieten wir seit zwei Jahren das „Jungraver“-Ticket an. Das ist für unter 25-Jährige etwa 40 bis 50 Euro günstiger und wird extrem gut angenommen.

Eine andere Möglichkeit ist, vor Ort oder im Auf- und Abbau mitzuarbeiten, um sich ein Ticket zu erarbeiten. Da wir als rein ticketfinanziertes Event ohne Sponsoren oder Markenpartner arbeiten, sind wir auf die Ticket-Einnahmen zwingend angewiesen, um die Produktion zu stemmen. Aber wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, damit das Festival für jüngere Leute erreichbar bleibt.

Nation of Gondwana 2026 (Foto: Maxine Stiller)

Ohne große Investoren im Rücken: Wie überlebt man als unabhängiges Festival wirtschaftlich angesichts massiv gestiegener Kosten für Produktion, Technik und Gagen?

Das ist ein ständiger Spagat und war in den letzten zwei Jahren extrem herausfordernd. Unser großer Vorteil ist, dass wir durch die lange Existenz des Festivals seit vielen Jahren enge Partnerschaften mit Dienstleister:innen pflegen. Wir sprechen offen darüber, dass wir unabhängig sind, und können dadurch andere Deals aushandeln.

Gleichzeitig ist uns Fair Pay ein riesiges Anliegen, was die Kalkulation natürlich nicht einfacher macht. Vieles läuft nach wie vor über ehrenamtliche Arbeit. Aber am Ende bleibt ein hohes wirtschaftliches Risiko: Wenn wir nicht genug Tickets verkaufen, steht die Existenz der ganzen Veranstaltung auf dem Spiel. Wir müssen enorme Summen in Vorkasse leisten und sind darauf angewiesen, dass vor Ort ausreichend gegessen und getrunken wird. Und genau da kommt dann noch der Unsicherheitsfaktor Wetter ins Spiel.

Nation of Gondwana 2026, Schirm auf Dancefloor (Foto: Maxine Stiller)

Apropos Wetter: Ihr veranstaltet auf einem riesigen Acker- und Waldgelände in Grünefeld. Wie geht ihr mit dem wachsenden Klimarisiko, Hitze, Dürre oder plötzlichen Unwettern um?

Darauf muss man sich heute akribisch vorbereiten. Wir sind gesetzlich zu umfassenden Sicherheitskonzepten verpflichtet und arbeiten da sehr eng mit den lokalen Behörden und der Politik zusammen. Wir hatten 2017 und 2019 den Fall, dass wir den Acker wegen amtlicher Unwetterwarnungen evakuieren mussten. 2019 haben wir die Gäste beispielsweise mit den Bussen des lokalen Nahverkehrs in die Dorfkirche gebracht. Sicherheit geht immer vor, man evakuiert lieber einmal zu viel als zu wenig.

Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren den Sonnenschutz auf dem Gelände stark ausgebaut, den Mainfloor teilweise überdacht und mehr Regenunterstände geschaffen. Aber wenn eine echte Gewitterzelle aufzieht oder sturmartige Böen kommen, muss der Platz geräumt werden. Das bedeutet im Zweifel gecancelte Shows und finanzielle Einbußen in der Gastronomie, aber die Sicherheit der Menschen steht an erster Stelle.

Nation of Gondwana 2026, Stage am Wald (Foto: Ringo Stephan)

Wie sieht es beim Thema Nachhaltigkeit aus? Wo stößt ein unabhängiges Festival logistisch an seine Grenzen?

Ein Festival lässt sich nie zu 100 Prozent nachhaltig gestalten, allein die Anreise der Gäste verursacht den Großteil der Emissionen. Aber wir versuchen, die Belastung so weit wie möglich zu reduzieren. Wir bieten günstige Busshuttles ab Berlin an und vom nächstgelegenen Regionalbahnhof fährt unser Shuttle sogar kostenlos.

Ein Herzensprojekt sind unsere kollektiven Fahrradreisen („Bike X“), die wir seit ein paar Jahren anbieten. Da wird man vom nächstgelegenen Regionalbahnhof kostenlos abgeholt und fährt gemeinsam los. Man lernt sich unterwegs schon kennen und wir übernehmen mit einem Begleitfahrzeug den Gepäcktransport für Zelt und Rucksack. Auf dem Acker gibt es dann eine bewachte Fahrradgarderobe.

Es geht darum, aktiv einen Safer Space zu schaffen, Vielfalt abzubilden und für ein solidarisches, diskriminierungsfreies Miteinander einzustehen.

Vor Ort nutzen wir seit Jahren Mehrwegbecher, Komposttoiletten und bieten einen Camping-Equipment-Verleih an. Ein riesiger Schritt war für uns im letzten Jahr der Ausbau eines festen Stromanschlusses auf dem Gelände. Dadurch konnten wir ein komplettes Großaggregat einsparen und den Aufbau nahezu vollständig mit Ökostrom bestreiten, das spart Tausende Liter. Auch beim Bühnenbau steigen wir Stück für Stück von Einweg-Holz auf wiederverwendbare Gerüstsysteme um.

Nation of Gondwana 2026, bunte Lichter (Foto: Ringo Stephan)

Nutzt ihr digitale Tools oder KI für die Planung, oder bleibt ihr lieber handgemacht?

KI nutzen wir punktuell im Alltag, etwa für Datenrecherchen, Tabellen oder Zusammenfassungen. Aber wir haben vor zwei Jahren auch ein eigenes Programm in-house programmiert, das unser Ticketing und die Catering-Planung für die Crew auf dem Acker steuert. Das hilft enorm, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und die Anwesenheiten zu dokumentieren.

Aber im Kern bleibt unsere Arbeit handgemacht. Wir sind ein vierköpfiges Kernteam, das das ganze Jahr über durcharbeitet. Über die Monate kommen immer mehr Bereichsleiter*innen dazu, und am Ende basiert bei uns nach wie vor fast alles auf direkten Face-to-Face-Meetings. Das ist durch nichts zu ersetzen.

Worauf freust du dich mit Blick auf die Zukunft des Festivals am meisten?

Mir ist besonders wichtig, auch mit Blick auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Monate, dass Festivals noch stärker als Orte wahrgenommen werden, die Demokratie fördern und Gemeinschaft stiften. Wir haben als Veranstaltende eine große Verantwortung: Wer steht auf der Bühne, wer arbeitet dahinter, mit wem machen wir Geschäfte? Es geht darum, aktiv einen Safer Space zu schaffen, Vielfalt abzubilden und für ein solidarisches, diskriminierungsfreies Miteinander einzustehen. Und natürlich freue ich mich jetzt schon riesig auf den Sommer!

Nation of Gondwana 2026, Festivalgelände bei Sonnenuntergang (Foto: Ringo Stephan)

Das Interview mit Aena Spitz von der Nation of Gondwana ist eine Coop mit Future of Festivals.