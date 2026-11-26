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Im GROOVE-Leser:innenpoll kommt ihr zu Wort: Welche DJs wurden gefeiert, welche Tracks liefen auf Repeat und was hat euch im Jahr 2025 persönlich bewegt? Hier sind die Ergebnisse, die wir wegen drastischen Personalmangels in der Redaktion erst jetzt auswerten konnten – was den Wert Eures Inputs natürlich nicht mindert und einen direkten Vergleich mit dem aktuellen Jahr erlaubt.

Der 2026 Jahrespoll ist live: Berichtet von Eurem Jahr und sichert Euch fette Preise.

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: Sven Väth/ Instagram)

Sven Väth Ogazón DJ Koze Job Jobse Laurent Garnier Âme Gerd Janson Victor DJ Hell Fadi Mohem Helena Hauff Marie Montexier Eris Drew Robag Wruhme Yanamaste Charlotte de Witte Chlär Marlon Hoffstadt KI/KI Solomun Kaufmann Jane Fitz Quelza DJ Gigola Cinthie Freddy K Dr. Motte Paracek Avalon Emerson Wata Igarashi Alarico JakoJako Rene Wise Jonathan Kaspar Dixon Acid Pauli XDB Marron DVS1 Felix Kröcher Boris Calibre Ben Klock Djrum DJ MELL G Donato Dozzy Vincent Neumann Marcel Dettmann Cloudy snoritz

Newcomer des Jahres

snoritz (Foto: Presse)

snoritz Magdalena May Jazzy Toobris Pancratio Yanamaste Medha Acida Dominga Jamback .Adlas Erik Jabari Josiane Impérieux Agonis Amenthia Rebecca Minuusch TOMMA/ Tommahawk Now Always Fades Andy Martin schwesta p D Stone

Produzent:in des Jahres

DJ Koze (Foto: Gepa Hinrichsen)

DJ Koze Gregor Tresher Fred again.. Efdemin Polygonia Skee Mask Robag Wruhme Carrier Blawan Spray Rene Wise Priori Tal Fussman Âme Paul Kalkbrenner Dr. Motte Marc van Linden Pancratio Qnete Oneohtrix Point Never

Liveact des Jahres

KiNK (Foto: Keyistudio Berlin)

KiNK Âme .Vril Extrawelt Gregor Tresher Neel JakoJako Kalte Liebe Stimming Stef Mendesidis Colin Benders Yanamaste Schwefelgelb FJAAK Saytek Rüfüs Du Sol Kraftwerk Paraçek Paul Kalkbrenner Fred again..

Single des Jahres

DJ Koze (Foto: DJ Koze)

DJ Koze – Buschtaxi (Pampa Records) Planetary Assault Systems – Raid (Rene Wise Reassembly) (Mote Evolver) Dr. Motte & Marc van Linden – Our Future Is Now (Rave The Planet) DJ Koze – Wie schön du bist (Pampa Records) Funk Tribu – Azul (TRIBE rec) Wata Igarashi – My Supernova (Dekmantel UFO) Antonym – Bass Go (Polyamor) KI/KI & Marlon Hoffstadt – Losing Control (Capitol Records) Robag Wruhme – Ratibor Numida (Cocoon Recordings) Blawan – WTF (Ternesc / XL Recordings) Pancratio – A Never Ending Story (Love On The Rocks) Guy J – Alive Again (Cocoon Recordings) Pancratio – I Promise (Love On The Rocks) KI/KI – What’s a Girl to Do in ’25 (Magnetron / Disorder) Lb Honne – Brücke (Smallville Records) Kieran Hebden + William Tyler – If I Had a Boat (Eat Your Own Ears / Temporary Residence) Alarico – Iruka (Primal Instinct) Efdemin – Poly/ Drift (Ostgut Ton) Cornucopia – Remember Me (Early Morning) Marcel Fengler – Aura (Cocoon Recordings) D Stone – Talking About (Semi Delicious) Kaufmann – Mother (VOLTA) Cirkle – Beaten (Sublunar) X CLUB. – Stay With Me (Steel City Dance Discs) Nicole Moudaber & Space 92 – Eyes On Me (TAKEOFF) Paul Kalkbrenner – KLETTERMAXE (Columbia / B1 Recordings) Frida Darko, NUAH – Goldkette (Tipping Point) DJ Koze feat. Marley Waters – Brushcutter (Pampa Records) Juliane Wolf – Alea (Wizarding Wolf) Carrier – Outer Shell (Modern Love) Avalon Emerson – E After Next (feat. Moby) (Dead Oceans) Demi Riquísimo, The Trip – Don’t Go Away (Tessalicious) Facta – BDB (Wisdom Teeth) Phil Berg – Sappho (SK_eleven) DJ Gigola – Gigolo (Live From Earth) Steffi & Virginia – O-Release (Dekmantel) Mandidextrous, Samurai Breaks, Leanne Louise – Ravers Anonymous (Speedbass Recordings) Alessio Barletta – 24 (Overnight) Carrier – The Fan Dance (feat. Gavsborg) (Modern Love) Regent – Permean (Mutual Rytm Spectra) Chloé Caillet & Luke Alessi – The One ft. Jocelyn Brown (BASHKKA Remix) (SMiiLE Records / Capitol) Schwefelgelb – Ay (JANEIN Remix) (n-PLEX) Peter Van Hoesen – Variables Edit 1 (Reclaim Your City) JADE – IT Girl (RCA) Konstantin Kobra – Open Your Eyes (Loulou) K.I.Z. – Samstag ist Krieg (Solomun Dub) Schicktanz – Teasing Affection (In Balance) vauna – Before The Shift (HYPHEN) Temudo – Meteora (Fuse Imprint) Markus Suckut – Moments (Fuse Imprint)

Album des Jahres

Efdemin (Foto: Manuel Schuller)

Efdemin – Poly (Ostgut Ton) DJ Koze – Music Can Hear Us (Pampa Records) Blawan – SickElixir (XL Recordings) VA – 25 Years Cocoon Recordings – Volume One (Cocoon Recordings) Paul Kalkbrenner – The Essence (B1 Recordings / Sony Music) Djrum – Under Tangled Silence (Houndstooth) Polygonia – Dream Horizons (Dekmantel) James K – Friend (AD 93) Alarico – Sonora (Primal Instinct) Kettama – Archangel (Steel City Dance Discs) Eris Drew – DJ-Kicks (!K7 Records) Paul St. Hilaire – w/ The Producers (Kynant Records) Extrawelt – Dystortion (Cocoon Recordings) Carrier – Rhythm Immortal (Modern Love) Barker – Stochastic Drift (Smalltown Supersound) Dominik Eulberg – Lepidoptera (!K7 Records) Surgeon – Shell~Wave (Tresor Records) Irini – Lost in Dreams (All Possible Worlds) Pancratio – Automatic House (Faith Beat) Rosalía – Lux (Columbia Records) Sandwell District – End Beginnings (The Point of Departure) FKA Twigs – Eusexua (Young / Atlantic Records) Iron Curtis – Dial Me In (Hudd Traxx) Human Safari – Culture Shock (Mutual Rytm) Johannes Albert – Private Dancer (Permanent Vacation) Stimming – Friedrich (Stimming Recordings) Faithless – Champion Sound (Faithless / ADA) Wata Igarashi – My Supernova (Dekmantel UFO) VA – Future Prints Vol. One (Rave the Planet) Mark Pritchard & Thom Yorke – Tall Tales (Warp Records) Shanti Celeste – Romance (Method 808 x Peach Discs) Modeselektor – DJ-Kicks (!K7 Records) Little Simz – Lotus (AWAL) DJ Hell – Neoclash (International Deejay Gigolo Records) Steffi & Virginia – Patterns of Vibration (Dekmantel) VA – Platipus 30 Years (Platipus) JakoJako – Tết 41 (Mute) Voices From The Lake – II (Spazio Disponibile) VA – Sachsentrance – Clubverbot Vol. 8 (Sachsentrance) VA – The Sound of Love International #007 – Moxie (Love International Recordings) DJ Gigola – Bigroom Sensual II (Live From Earth Klub) Moomin – Into The Distance (Closer) Red Axes – LOUD (Fabric Originals) Vril – Crystall Cell Energy (Delsin) rRoxymore – Juggling Dualities (Smalltown Supersound) Ron Trent – Lift Off (Music And Power / Rush Hour) Margaux Gazur – Blurred Memories (Omen Wapta) Planetary Assault Systems – Reassembled (Mote-Evolver) Ikkimel – Fotze (Four Music) Schrotthagen – Nostalgie und Traurigkeit (Schrott)

Label des Jahres

Ostgut Ton Cocoon Recordings Innervisions Kompakt Tresor Records Ilian Tape Drumcode Fragmented Mutual Rytm Pampa Records Seelen. Tipping Point Rakete Records Sachsentrance Smallville Records 240 km/h Faith Beat Kalahari Oyster Cult Panorama Records Primal Instinct Rave The Planet Warp WSNWG Big Saldo’s Chunkers BPitch Control Limousine Dream Mokum Records Polyamor Raster-Noton SEVEN

Club des Jahres

Das Open Ground in Wuppertal (Foto: Funktion One)

Open Ground (Wuppertal) Fusion Club (Münster) Berghain / Panorama Bar Die Rakete (Nürnberg) Objekt klein a (Dresden) ://about blank Distillery (Leipzig) OHM (Berlin) Robert Johnson (Offenbach) Heideglühen (Berlin) Südpol (Hamburg) Fi (Köln) Renate (Berlin) RSO (Berlin) Sisyphos (Berlin) Tresor (Berlin) Neue Welle (Leipzig) Blitz (München) Kater (Berlin) AMP (Münster) Bootshaus (Köln) C2 Ost (Karlsruhe) Golden Gate (Berlin) Rote Sonne (München) Tresor.West (Dortmund) Akasha / Las Dalias (Ibiza) Backsteinboot (Berlin) Bret (Amsterdam) Douala (Ravensburg) Elipamanoke (Leipzig)

Festival des Jahres

Die Fusion in Lärz (Foto: Kulturkosmos e.V./ Instagram)

Fusion Docklands Nachtdigital Nation of Gondwana Good2U Burning Beach Stone Techno Time Warp Dekmantel Feel Festival Rave The Planet Waking Life Awakenings Hive Mystic Creatures Draaimolen Klein & Haarig Chimaera Cosy Festival Klangtherapie Nature One Tarmac 3000 Grad Airbeat One Bucht der Träumer Butik Elevate Hafenfestival Lighthouse Festival Pulsar

Plattenladen und Download-Shop des Jahres

Bandcamp Logo

Bandcamp Hard Wax (Berlin) Beatport HHV Kompakt (Köln) decks.de Inch by Inch (Leipzig) Discogs Fat Fenders (Dresden) Clone (Rotterdam) OYE Records (Berlin) SoundCloud Spotify Riviera Records (München) Sound Metaphors (Berlin) Bikini Waxx (Berlin) Deejay.de Juno Latitude (Berlin) Optimal (München) Sleeve++ (Leipzig) Studio Illegale (Bremen) Vary (Leipzig) black.round.twelve (Berlin) CSM (Köln) Das Market (Wien) Kabinett (Record Store) Killercutz (Amsterdam) Otaku Records (Hamburg) Remoto Records (Hamburg)

Aufreger des Jahres

Was hat euch 2025 am meisten aufgeregt? Die Themen nach Häufigkeit der Nennungen, mit Beispielen aus den Antworten:

Clubsterben / Clubschließungen: „Clubsterben“; „Clubsterben in Berlin“

Donald Trump: „Trump“; „Donald Trump“; „Trump as always“

Brand / Schließung der Renate: „Brand in der Renate“; „Renate brennt und muss schließen!“; „Renate-Schließung und Brand“

Kommerzialisierung / Konzentration der Szene (KKR, Superstruct): „Im musikalischen Kontext: KKR kauft (fast) die gesamte Szene in Barcelona auf.“; „Verlust der Clubkultur durch Marktdominanz von Großevent-Veranstaltern“; „Immer mehr, immer größer“, „Boiler Room”

Friedrich Merz / Stadtbild-Aussage: „Friedrich Merz‘ Stadtbild-Aussage“; „Hans-Dieter Merz aus dem Sauerland“; „Merz‘ Aussage + fehlende Flagge am CSD; Clubschließungen“

Nahostkonflikt / Gaza / Palästina: „Nahost“; „DJs against Apartheid und der generelle Umgang der Kulturszene mit dem Nahostkonflikt (die Dummheit hat so genervt!!!)“; „DJs against apartheid“

TikTok-/Instagram-Techno: „TikTok-Techno“; „Techno-Influencer, die auf DJ machen (‚Ich spiel Trance & Hard-Bounce‘)“

Antisemitismus / Israel-Boykott in der Szene: „BDS-Kampagne“; „Antisemitismus in der Clubszene“; „Meldestellen und Denunziation.“

Spotify / Daniel Ek: Rüstungsinvestments: „Spotify-CEO Militär-Invest“; „Spotify und Co.“; „Spotify investiert in Waffen“

Stella Bossi: „Stella Bossi“; „arrogante Stella Bossi verhält sich respektlos gegen Pappenheimer auf der Bühne“; „Stella Bossi im Kitti“

KI-/AI-Musik: „AI-Musik“; „Cancel Culture, opportunistischer Online-Aktivismus, AI Slop, jeden Techno als Hardgroove zu betiteln“

AfD: „AfD“; „AfD alles“

Eintritts- / Ticketpreise: „Eintrittspreise in Clubs“; „Ticketpreise“; „Berghain-Eintrittspreis, die Säcke, ey“

Politik: „Politik“

Keinemusik: „Keinemusik“; „Chaos bei Keinemusik-Shows“; „Keinemusik Berlin Show“

Loveparade-Rückkehr nach Berlin: „Loveparade Berlin“; „Die Loveparade kommt 2026 nach Berlin zurück“; „Silvester-Loveparade in Berlin“

Nicolas Julian (Video): „Nicolas Julian in Prag“; „Das Video von DJ Nicolas Julian“; „Nicolas Julian“

Schließung des SchwuZ: „Alle Läden machen dicht, Duqo, SchwuZ, R.I.P.“; „Clubschließung SchwuZ“; „SchwuZ muss schließen“

Skrillex im Berghain: „Live From Earth farmt illegale Zuschauer:innenzahlen durch Headliner-Booking (Skrillex) im Berghain“; „Skrillex at Berghain“; „Skrillex im Berghain (mal wieder)“

A100: „A100“

Fusion-Pause / Ausfall: „Fusion Pause“; „Fusion 2027 fällt aus“

IfZ: Schließung / insolventer Nachfolger: „IfZ-Schließung“; „IfZ-Nachfolger schon insolvent“

Putin: „Putin again“; „Putin“

Rave the Planet: „Rave the Planet!“

Tote beim Hive Festival: „mehrere Tote beim HIVE Festival“

Zu wenig FLINTA* auf Line-ups: „FLINTA*-Unterpräsenz wie immer“; „Zu wenig FLINTA*-DJs auf Line-ups“

Wie würdest du die Stimmung im Nachtleben und auf Festivals im vergangenen Jahr beschreiben?

Die Frage war offen formuliert, die Antworten reichen von einem einzigen Wort bis zu ganzen Absätzen. Zunächst zeigt sich der Grundton: Gut ein Drittel der Antworten klingt überwiegend positiv („ausgelassen“ ist das häufigste Wort), je knapp ein Viertel wirkt angespannt oder kritisch bzw. gemischt, der Rest ist ohne klare Wertung. Dahinter stehen wiederkehrende Themen, vor allem das jüngere Publikum, Handys und Selbstdarstellung, Kommerzialisierung und der Trance-/Hardtechno-Trend sowie die Preise. Die Prozentwerte beziehen sich auf die verwertbaren Antworten (ohne leere Antworten, „0“, „Keine Antwort“ u. Ä.).

A) Grundton

Überwiegend positiv – 38 %

Ausgelassen, euphorisch, „gut“, „top“ – oft in Ein-Wort-Antworten; „ausgelassen“ ist das häufigste Einzelwort. Mehrfach: besser als im Vorjahr, kleine Clubs und einzelne Festivals werden ausdrücklich gelobt.

„Ich bin sehr viel unterwegs und finde, dass es wieder ein tolles Zusammensein ist.“ · „Ausgelassen, hedonistisch, so als wüssten alle, dass uns schwere Zeiten bevorstehen“ · „Entgegen der allgemeinen Stimmung sehr positiv! Was bleibt uns anderes als Tanzen?“

Überwiegend angespannt / kritisch – 24 %

Angespannt, gedrückt, verhalten, zurückhaltend; Sorgen um Geld und Politik, Endzeit-Stimmung, Kritik an Selbstdarstellung, Kommerz und Smartphones.

„Kids und Mainstream wollen Techno feiern, dadurch fühlt sich alles fake und aufgesetzt an.“ · „Es war etwas verhaltener als die Jahre zuvor. Man merkt, es fehlen Leute auf der Tanzfläche“ · „- gefühlt weniger achtsam, sehr konsumstark – mehr ‚mainstream‘? – immer internationaler“

Gemischt / ambivalent – 23 %

„Ausgelassen und gleichzeitig angespannt“, „kommt auf die Veranstaltung an“: Die Stimmung wird oft als abhängig von Ort, Crowd und Veranstalter beschrieben; schöne Momente in kleinen Kontexten, Unbehagen bei großen Events.

„Top, aber Preise von Festivals steigen immer weiter, was teilweise auf Unverständnis stößt“ · „Nachtleben sehr durchwachsen und teils starker Rückgang. Auf dem Nachti war es mega gut!“ · „Etwas abgeflachter als die Post-Corona-Euphorie. Die Szene muss sich wieder entwickeln.“

Neutral / nicht eindeutig – 16 %

Wandel, Umbruch, „Veränderung macht sich bemerkbar“, poetische oder ironische Bilder ohne klare Wertung.

„Vieles konzentriert sich nur auf die großen Etablierten, die Kleinen haben’s oft schwer.“ · „Alt & Jung feiern in zwei Welten. Wandel im Sound sicherlich bald wieder im Kommen.“ · „Viel Retro-Nostalgie, weg von Social Media. Viele neue Kollektive, frischer Wind“

B) Wiederkehrende Themen (eine Antwort kann mehreren Themen zugeordnet sein)

Generationenwechsel / jüngeres Publikum – 10 %

Die „After-Corona-Generation“ ist in den Clubs angekommen; das Publikum wirkt jünger, die Alten ziehen sich zurück, teils auch ein höherer Altersdurchschnitt. Bewertung gemischt: frischer Wind, aber auch Distanz zwischen den Generationen.

„Ich bin Ü40 und sehe leider keinen richtigen Vibe im Nachtleben wie vor zehn Jahren bzw. vor Corona.“ · „Kids und Mainstream wollen Techno feiern, dadurch fühlt sich alles fake und aufgesetzt an.“ · „Es war etwas verhaltener als die Jahre zuvor. Man merkt, es fehlen Leute auf der Tanzfläche“

Gemeinschaft, Zusammenhalt, Respekt, Awareness – 8 %

Als Positivbild: Zusammenhalt, Respekt, Awareness-Konzepte, achtsames Miteinander – besonders in kleinen Clubs; teils auch das Gegenbild (weniger Rücksicht, „jeder für sich“).

„gefühlt weniger achtsam, sehr konsumstark – mehr ‚mainstream‘? – immer internationaler“ · „Weniger gemeinschaftliches Feiern, sondern jeder mehr für sich und auf Egotrip“ · „Im Allgemeinen gut und sicher, aber zu wenig Respekt bei größeren Events“

Handys, Selbstdarstellung, Social Media / TikTok – 7 %

Handys auf dem Floor, Inszenierung, „TikTok-Raver“ und Selbstdarstellung statt Musik; No-Phone-Policys werden ausdrücklich gelobt.

„Viel Retro-Nostalgie, weg von Social Media. Viele neue Kollektive, frischer Wind“ · „Gut, Spaß steht wieder mehr im Vordergrund. No-Phone-Policies sind gerne gesehen“ · „Gut. Das Tiktokraver-Gelaber ist scheiße, aber die Handys stören mich auch“

Kommerzialisierung, Mainstream, Trance-/Hardtechno-Trend – 6 %

Techno wird mainstreamiger; schnelle Trance- und Hard-Bounce-Sounds dominieren Line-ups; der Trend weg von EDM-Techno wird von einigen begrüßt.

„Dazugehörigkeit, als wäre die Welt der Trance-, Techno-, House-Musik auf einmal für alle ein Begriff gewesen!“ · „Kids und Mainstream wollen Techno feiern, dadurch fühlt sich alles fake und aufgesetzt an.“ · „- gefühlt weniger achtsam, sehr konsumstark – mehr Mainstream? – immer internationaler“

Hängt von Ort / Veranstaltung ab – 5 %

Die Stimmung variiert stark je nach Club, Festival und Crowd; „mit den richtigen Leuten immer gut“.

„Kommt auf den Club an, aber hab dieses Jahr die geilsten Erfahrungen meines Lebens gemacht, was Clubs angeht“ · „Mit den richtigen Leuten immer gut, lustig und vor allem tanzend!“ · „Kommt auf die Veranstaltung an. Mal traumhaft, mal anstrengend.“

Drogen / Konsum / Exzess – 5 %

Mehr oder härterer Konsum (Ketamin), Exzess; vereinzelt auch weniger Drogen als Beobachtung.

„- gefühlt weniger achtsam, sehr konsumstark – mehr ‚mainstream‘? – immer internationaler“ · „Druff & verballert, angespannt, wenig bereit, mal über den eigenen Horizont hinauszuschauen“ · „Exzessiv, jede:r will’s so doll und so gut wie möglich. Mehr, mehr, mehr“

Politik, Krisen, Weltlage – 5 %

Die Krisenlage drückt auf die Stimmung, führt aber auch zu Eskapismus: „als wüssten alle, dass schwere Zeiten bevorstehen“.

„Ausgelassen, hedonistisch, so als wüssten alle, dass uns schwere Zeiten bevorstehen“ · „Insgesamt gut, Politik drückt die Stimmung, Preise sind ein Thema“ · „Endzeitstimmung, in der auch Produktives mitschwingt“

Preise und Geldsorgen – 5 %

Steigende Eintritts-, Getränke- und Festivalpreise; Finanzsorgen bei Gästen, Clubs und Tänzer:innen; kürzere Partys, mehr Daytime.

„Alle ein bisschen besorgt, alle wenig Geld, teilweise ein bisschen misstrauisch den anderen gegenüber.“ · „Ausgelassen und gleichzeitig angespannt. Alle strugglen finanziell: Clubs, Festivals und Tänzer:innen“ · „Top, aber Preise von Festivals steigen immer weiter, was teilweise auf Unverständnis stößt“

Einzelne Festivals / Clubs ausdrücklich gelobt – 4 %

Genannt: Nachtdigital („Nachti“), Fusion, Subardo, Good2U, Nature One, Habitat, Robert Johnson, Blaues Wasser, CTM, Nowhere; kritisch: Feel Festival („ein Schatten seiner selbst“).

„Nachtleben sehr durchwachsen und teils starker Rückgang. Auf dem Nachti war es mega gut!“ · „Spaßig (Good2U) und Feel (‚ein Schatten seiner selbst‘)“ · „Aufm Subardo war’s mega nice! Alles andere langweilt mich“

Weniger Leute, leere Floors, weniger Tanzen – 4 %

Mehr Plaudern, weniger Tanzen; leerere Clubs, teilweise starker Rückgang im Nachtleben.

„Es war etwas verhaltener als die Jahre zuvor. Man merkt, es fehlen Leute auf der Tanzfläche“ · „Nachtleben sehr durchwachsen und teils starker Rückgang. Auf dem Nachti war es mega gut!“ · „Weniger Handys. Aber auch weniger Menschen in den Clubs.“

Was war 2025 die größte Herausforderung für Clubs, Festivals und die anderen Akteur:innen der Szene?

Hier nennen die Befragten überwiegend ökonomische Probleme: Mit Abstand am häufigsten stehen gestiegene Kosten, Inflation und Preise im Mittelpunkt, danach Finanzierung und wirtschaftliches Überleben sowie weniger Besucher:innen. Politische und strukturelle Faktoren wie Kulturkürzungen, Auflagen, Mieten und Verdrängung folgen dahinter. Jede Antwort ist ihrem Hauptthema zugeordnet; Mehrfachthemen innerhalb einer Antwort sind nicht doppelt gezählt. Prozentwerte beziehen sich auf die verwertbaren Antworten.

Gestiegene Kosten, Inflation, Preise – 32 %

Mit Abstand das häufigste Thema: Personal, Energie, Miete, Technik, Security und Gagen werden teurer; die Kosten müssen über Eintritt und Getränke weitergegeben werden, während die Gäste weniger Geld haben („Kosten. Alles ist teurer“).

„Höhere Lebenskosten, damit weniger Geld für Clubbing bei den Menschen und somit finanzielle Schwierigkeiten“ · „Besucherrückgang durch verändertes Feierverhalten der Gen Z bei gleichzeitig steigenden Betriebskosten“ · „Mit den steigenden Kosten und den dazu nicht proportional steigenden Einkommen der Gäste klarzukommen“

Finanzierung, Geld, wirtschaftliches Überleben – 19 %

Überleben, Existenzsicherung, kostendeckend arbeiten; Balance zwischen Underground-Anspruch und finanzieller Tragfähigkeit; Pleiten und Schließungen als Bedrohung.

„Kommerzialisierung des Veranstaltungsbusiness und gleichzeitig weniger Geld der Konsument:innen“ · „Nötige Besucherzahlen durch fehlende Bereitschaft, zu großer Auswahl und teilweise Geldmangel“ · „Wettbewerb, steigende Mieten / fehlende Umsätze, Sexismus-/Rassismusvorfälle“

Weniger Besucher:innen, Gen Z, verändertes Ausgehverhalten – 13 %

Sinkende Besucherzahlen, weniger junge Leute im Club, weniger Alkoholkonsum, früheres Ende der Partys; Frage, wie man die neue Generation erreicht.

„Die Clubs voll zu bekommen, viele junge Leute gehen nicht mehr in Clubs/Bars, zumindest in der Provinz.“ · „Geändertes Ausgehverhalten, weniger Alkoholkonsum, Konflikte zu Israel/Palästina in der Szene“ · „Gen Z and younger are not a club and not a subculture generation in our (Gen X) sense“

Sonstiges (Haltung, Wetter, Einzelnes) – 7 %

Treu bleiben und den Spirit bewahren, Wetter, einzelne Spezialfälle; nicht weiter gewertet.

„Für alles offen zu bleiben, Menschen nicht zu judgen, sich treu zu bleiben“ · „Auch tagsüber mal in Clubs gehen zu können“ · „Eine nachhaltige Szene aufzubauen“

Kulturkürzungen, Förderung, Politik, Auflagen – 5 %

Kürzungen im Kulturetat, fehlende Förderung und politische Unterstützung, Auflagen und Kontrollen (Lärm, Ordnungsamt), Rechtsruck und konservative Politik.

„Mit den Vorlagen des Staates zurechtzukommen, es machen ja immer mehr Clubs zu“ · „Weniger Kulturförderungen, politische Downer“ · „Dass die Leute kommen, Sicherheitskonzepte“

Social Media, TikTok, Influencer – 5 %

TikTok-Raver und Influencer, DJs „mit mehr Followern als Skills“, Marketingdruck, Instagramisierung, Smartphones im Club.

„Der Umgang mit den Kräften der Aufmerksamkeitsökonomie, Populismus und technologischen Entwicklungen.“ · „Social-Media-Hypes konzentrieren sich auf wenige Acts oder Events“ · „TikTok-Marketing und DJs, die mehr Follower als Skills haben“

Musik, Line-ups, Qualität, Kreativität – 5 %

Interessante, wegweisende Line-ups trotz Kostendruck; überall derselbe Sound, Trance-/Hardtechno-Dominanz, Qualität gegen Reichweite; neue Konzepte entwickeln.

„Veranstaltungen etc. attraktiver zu gestalten, dass Clubs, Veranstaltungen gut besucht werden“ · „überall läuft der gleiche Sound auf allen Floors/Stages, mehr akustische Vielfalt“ · „Die musikalische Positionierung im Hinblick auf die Auswahl der Künstler:innen“

Mieten, Gentrifizierung, Verdrängung, Clubsterben – 4 %

Hohe Mieten, Verdrängung aus den Innenstädten, fehlende Räume, A100, Schließungen und Pessimismus; Mietverträge als Dauerthema.

„Der Klassiker: Die Miete muss reinkommen aber das Programm darf nicht beliebig werden“ · „Clubsterben, keine echte Szene mehr“ · „Fehlende Clubs in kleinen Städten“

Kommerzialisierung, Mainstream, Großveranstalter – 3 %

Großveranstalter und Konzerne dominieren, Subkultur wird verdrängt oder muss zum Mainstream tendieren, „Selling-Out“ unter ökonomischem Druck.

„Immer härter werdende ökonomische Bedingungen und damit verbundenes ‚Selling-Out‘“ · „Nicht am Mainstream und der Meinungsmache gewisser Influencer zu zerbrechen“ · „Kommerz durch die großen Veranstalter.“

Hohe Gagen, Booking-Agenturen, Headliner – 2 %

Überhöhte Gagen für Headliner (vor allem Hard-Techno), Macht großer Booking-Agenturen, ungleiche Verteilung zwischen Top-DJs und dem Rest.

„Big agencies, pushing their big artists, take all the meat and leave only the bones to the rest.“ · „Hohe DJ-Gagen von kommerziell angehauchten Hard-Tech-DJs“ · „Die hohen Gagen der Oberliga“

Awareness, Sicherheit, Diversität, Safe Spaces – 2 %

Awareness-Arbeit und Sicherheitskonzepte, diverse Line-ups, FLINTA*/POC-Booking, Safe Spaces ohne harte Türselektion – bei knappen Mitteln.

„Anscheinend immer noch, ein wirklich diverses Line-up zu gestalten“ · „Safe Space schaffen mit tollen Menschen ohne heftige Türselektion“ · „Geschlossene Gesellschaft, mehr Offenheit“

Nahost-Konflikt, Boykott, Spaltung der Szene – 1 %

Polarisierung durch den Nahostkonflikt, Boykottaufrufe, Streit innerhalb der Szene.

„Die von außen betriebene Politisierung abzuwehren“ · „Nahostkonflikt“

Was war 2025 die größte Herausforderung für dich persönlich?

Die persönlichen Antworten sind überwiegend alltagsnah. Am häufigsten geht es um Arbeit, Studium und die Frage, wie sich das mit Feiern vereinbaren lässt, danach um Geld und steigende Eintritts- und Festivalpreise, Gesundheit sowie die eigene Musik- oder DJ-Karriere. Antworten zu Gesundheit, Familie, Beziehung und Verlust sind nur zusammengefasst und nicht wörtlich zitiert. Jede Antwort ist ihrem Hauptthema zugeordnet; Prozentwerte beziehen sich auf die verwertbaren Antworten.

Job, Studium, Work-Life-Balance, Zeit – 27 %

Arbeit, Studium, Jobwechsel oder -suche, Überlastung und die Frage, wie sich Beruf, Privatleben und Feiern vereinen lassen – oft mit Zeitmangel als Kern.

„In meiner Arbeitswelt, dem Film, muss alles noch schneller und noch billiger hergestellt werden.“ · „Studium und zwei Jobs durchzuziehen und trotzdem noch Zeit für Privatleben und Feiern zu haben.“ · „Die Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichem Wohlbefinden zu halten.“

Geld, Kosten, Eintritts- und Festivalpreise – 14 %

Eintritts- und Festivalpreise, Mieten, Lebenshaltungskosten; Feiern wird zum Luxus; mehrere überlegen, 2026 weniger Festivals zu besuchen.

„Aufrechterhaltung von Leben und Existenz im spätkapitalistischen, allumfassend krisenhaften 21. Jahrhundert :)“ · „Dass die Ticketpreise für Festivals so hochgegangen sind, dass es ein Luxus ist, 2–3 zu besuchen“ · „To deal with shady people in the industry. People who are only after the money.“

Gesundheit und mentale Gesundheit – 12 %

Körperliche und psychische Belastungen, Stress, Erschöpfung; mehrere nennen auch Pausen von Alkohol und Drogen oder Ähnliches.

Eigene Musik, DJ-Karriere, Auflegen – 9 %

Als DJ oder Produzent:in ankommen, Gigs bekommen, Reichweite, Promotion, eigenen Sound finden, Spaß am Auflegen trotz leerer Floors behalten.

„Meinen eigenen Sound zu erforschen und mich von DJ-Normen aus meiner Bubble nicht beeinflussen zu lassen“ · „Herauszufinden wie es für mich musikalisch weitergeht und wo ich meine Prioritäten setzen will.“ · „Ich bin am Anfang meiner Karriere – die größte Herausforderung für mich ist das Produzieren.“

Veränderte Clubkultur, junge Generation, Mainstream – 9 %

Unbehagen über Kommerzialisierung, schnelle und generische Musik, Mainstream-Techno und die Dynamik mit der sehr jungen Generation; Suche nach dem Platz im eigenen Alter.

„Zu verstehen, dass Ravengehen auch für die neue Generation mittlerweile im Mainstream angekommen ist“ · „Für mich klären, was Kultur bedeutet, wenn hinter Clubs und Festivals globale Investoren stehen?“ · „Mich trotz fortgeschrittenen Alters bei häufig tendenziell jungem Publikum wohlzufühlen“

Sonstiges (Allgemeines, Privates) – 7 %

Allgemeines (Leben, Persönliches), Privates ohne Themenbezug, Einzelfälle; nicht weiter gewertet.

Gute Partys, Clubs und Festivals finden – 6 %

Gute Partys und Clubs (besonders in der Provinz oder im Ausland) finden, Auswahl bei zu vielen Terminen, nicht überteuerte Events.

„Einen Club zu finden, in den ich in meinem Alter noch gehen kann, der nicht zu kommerziell ist“ · „Die Auswahl zwischen mehreren Top-Line-ups an einem Tag“ · „Noch gute Festivals in der Nähe zu finden im Sommer“

Familie, Beziehung, Kinder – 6 %

Vereinbarkeit von Familie und Feiern, Kinderbetreuung, Veränderungen in Beziehungen.

Politik, Weltlage, Rechtsruck – 5 %

Die politische Lage in Deutschland und der Welt, Krieg, Rechtsruck, Kulturkürzungen; positiv bleiben trotz der Nachrichtenlage.

„Die Ungewissheiten durch Politik in Deutschland und USA und weiterhin der Krieg in der Ukraine.“ · „Sich nicht zu sehr vom Weltgeschehen runterziehen zu lassen und auch mal abzuschalten.“ · „Die politische Lage in Deutschland und die angespannte Lage im Rest der Welt“

Social Media, TikTok, KI, Influencer – 5 %

Social-Media-Druck als Artist, TikTokisierung der Musikwelt, KI-generierte Musik („Brainrot durch AI Slop“), Veränderung durch KI im Beruf.

„Vor allem Social Media und was das mit unserer Gesellschaft macht. Super gruselig.“ · „Dass Qualität keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch Social Media“ · „Zu realisieren, dass Techno durch Radio Edits geprägt wird“

Verlust und Trauer – 1 %

Trauerfälle und der Umgang damit.