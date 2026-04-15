Reddit: Wo die Clubkultur zur Kommentarspalte wird

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Fanfiction, Ansteh-Tipps, intime Berichte aus dem Club – Reddit hat sich in den letzten Jahren zum wichtigen clubkulturellen Forum gemausert. Und das, obwohl man dort tatsächlich noch lesen muss. Was den Reiz der Plattform ausmacht und wieso sie durchaus eine wichtige Rolle in der Szene spielen kann, lest ihr im Folgenden.

Reddit ist die Kloschüssel der Clubkultur. Und das darf man als Kompliment verstehen. Denn jeder Club hat so ein Klo: Graffiti, Koksreste, eine Ratte, die am Pult übernehmen könnte, wenn der Resident plötzlich nach Ibiza auswandert. Reddit ist dieses Klo in digital. Ein Ort, an dem man eigentlich nicht zu lange bleiben sollte, aber dann doch stundenlang rumscrollt.

Nicht des Brainrots wegen. Es ist auch kaum verchromter Insta-Content, den man auf Reddit findet. Nein, man muss wirklich lesen. Kommentare. Absätze. Ganze Romane. Schließlich tippen hier Menschen ihre, sagen wir: intimsten Begegnungen im, na ja, Berghain in einen Reddit-Thread. Und zwar so hingebungsvoll und ausufernd, als wäre Proust auf Speed hängengeblieben.

Ja, Reddit, die sogenannte Frontpage of the Internet, ist das kollektive Logbuch der Techno-Neurose. Man darf rein oder nicht. Himmel oder Hölle. Und die Wahrheit liegt zwischen Schlangestehen am Sonntagmorgen und einem Kommentar mit 274 Upvotes: Mit welchem Trick komme ich ins Berghain? Antwort: „Der Trick ist, keinen Trick zu haben.”

Sei einfach du selbst

Aber Reddit ist viel mehr als das. Reddit ist, wenn die Szene ihre eigene Fanfiction schreibt. Wo die Türsteher zu mythologischen Endgegnern mutieren, die man nur mit den richtigen Cheatcodes bezwingt. Und man bis zum allerletzten Kommentar wischt, um endlich alle Varianten von „Sei einfach du selbst” gelesen zu haben.

Weil, doch: Hier ist er, der kollektive Versuch, das Unmögliche zu rationalisieren. Und gegen die Willkür aufzubegehren, die in der Realität eher etwas mit Tagesform zu tun hat als mit deinem Metallica-Shirt von 1997. Drinnen war man hingegen nur, wenn man davon erzählt: 24 Stunden Euphorie. 48 Stunden Ekstase. Ewige Romantik im Darkroom, die sich liest wie eine Mischung aus Religionsbekenntnis und Tripadvisor-Rezension.

Manchmal, nur manchmal, mischt sich dazwischen: ein Instant-Classic, so schön wie die Ratte im Berghain-Klo. Ein User postet ein verwackeltes Video. 500 Kommentare später ist das Tier eine Headline in der Berliner Zeitung, aber vor allem: ein gelöschter Post auf Reddit, der zum Legenden-Meme wird, das keine Feuilleton-Analyse in einer Wochenzeitung besser hinbekommen könnte: Du wartest sechs Stunden in der Schlange, wirst gemustert wie ein Paket von DHL, und drin erwartet dich eine Ratte auf Koks. Mehr Wahrheit geht nicht.

Bitte ein Berghain

Natürlich ist Reddit nicht nur Berghain. Aber Berghain ist das Reddit-Gold, die Währung, die alles andere überschattet. Wer über einen Keller-Rave in Neukölln schreibt, bekommt fünf Upvotes. Wer in 25 Druckseiten ausführt, wie man von Sven abgewiesen wurde, kassiert 500. Die sogenannte Szene erzählt sich hier selbst, filtert, kommentiert, ironisiert. Es ist fast so, als würde Techno im Internet sein eigenes Fanzine drucken. Ohne Layout, dafür mit anonymer Kommentarkultur, die alles infrage stellt.

Ein klassisches Motiv: Die intime Begegnung auf dem Dancefloor. Reddit konserviert diese Kommentare wie kleine ethnographische Fundstücke. Man weiß nicht, ob man lachen, weinen oder applaudieren soll. Am besten wohl alles gleichzeitig. Reddit ist nämlich längst Blackbox, in der sich Realität und Mythos verschränken. Und plötzlich liest sich der kleine Darkroomunfall wie eine Szene aus Trainspotting, bloß ohne Heroin.

Wobei, Drogen. Die Beiträge über Substanzen sind fast schon pädagogische Fibel, zwischen professioneller Drogenaufklärung und User-Generated-Rehab. „Wie viel 3-MMC ist zu viel?” „Warum fühlt sich Ketamin an wie ein Loch?” „Lohnt sich Microdosing im Club?” – Hunderte Kommentare, halb Erfahrungsberichte, halb Slapstick. Kein Drug-Checking-Labor der Welt könnte so präzise, so schnell und so absurd über Drogen aufklären. Reddit ist hier Volkshochschule und Intensivstation in einem.

Immer noch besser als Hamburg

Dazu die Awareness-Debatten. Auf Reddit wird diskutiert, was in der Realität meist an einer Klowand scheitert: „Wie umgehen mit Übergriffigkeit?” „Was tun, wenn jemand kollabiert?” Und wieder dieselbe Szene-Mechanik. Die einen fordern ernsthafte Reflexion, die anderen posten Memes. „Awareness-Team in Berlin: zwei Leute mit Bauchtasche und Pfeffi.” Und darunter ein Kommentar: „Immer noch besser als in Hamburg.”

Natürlich geht es auch um den Sound. Es gibt endlose Threads über den Anlagen-Wechsel im Berghain, den besten Spot auf dem Dancefloor oder einfach nur die richtige Geschwindigkeit von Techno („alles unter 135 ist Yoga”). Diskussionen über das richtige Set-Building arten in Grundsatzdebatten aus: House-Fraktion gegen Industrial-Fraktion, Gabber gegen Ambient. Manchmal liest sich das wie eine parlamentarische Debatte, nur mit mehr Kickdrums und weniger Demokratie.

Ach ja, das ist unser Beichtstuhl

Aber das Berghain ist nur die Einstiegsdroge. Wer einmal auf r/techno gelandet ist, weiß: Hier stehen Sven Väths Instagram-Weisheiten neben Beats aus einem Babyfon und Beiträgen über den Trashfaktor von Berlins Technoszene. 128 BPM sind manchmal die Wahrheit, alles darüber Schranz. Ganze Essays über Kompressoren, Diskussionen über Reverbs, als wären es politische Systeme. Und immer wieder die Grundsatzfrage: Ist USB noch authentisch, oder muss Vinyl her? Ja, Reddit ist hier nicht Forum, es ist Konzil.

Oder r/festivals. Eine Mischung aus Tagebuch, Katastrophenbericht und Beichtstuhl. „Ich habe drei Tage lang nur Mate und fremde Zigaretten konsumiert.” „Habe mein Zelt gegen einen Eimer Bier getauscht.” „Was mache ich hier eigentlich?” Ganze Threads über Zeltplatz-Kriege. Marketingabteilungen reden über „Festival Experience”, während auf Reddit jemand schildert, wie er nackt durch den Schlamm gekrochen ist, weil sein Schlafsack nachts in Flammen aufging. Das ist wahres Storytelling.

Parallel dazu r/electronicmusic, die intellektuelle Abteilung. Dort diskutiert man mit der Gravitas von 62-jährigen Feuilleton-Redakteuren, ob Techno tot sei. Jede Woche, wie die Wiederholung einer Soap. Tot seit 1998, tot seit 2005, tot seit Trance. Und trotzdem, weiterhin: Seitenlange Monologe über Hi-Hat-Mikrojustierung, die so klingen, als würde jemand eine Steuererklärung in Reimform schreiben.

Bis alles gesagt ist

All das mag sich nach sinnlosen Stunden anhören, verbracht auf einer weiteren Plattform, die niemand braucht. Nur: Einer der erfolgreichsten Threads auf r/berghain_community handelte nicht von Ecstasy-Kügelchen in Tic-Tac-Döschen oder der Frage, ob die Schlange sonntags um 15 Uhr länger sei als das Alte Testament. Nein, es ging um Vergewaltigung. Die Szene, die sich so gern im moralischen Hochglanz spiegelt, bekam plötzlich die Fratze gezeigt, die sonst hinter der Line-up-Ankündigung verschwindet.

Bloß: Reddit tat, was Reddit immer tut. Es zerlegte die Story in Meinungen, Emojis, Zynismen. Opfer? Täter? Clubverantwortung? Manche schrieben echte Anteilnahme, andere klangen wie Kommentarspalten im „Focus”. Der Mythos Berghain wurde von einer einzigen Erzählung zerbröselt wie ein schlecht gerollter Joint. Und man merkte, wie dünn die Glasur ist. Hinter dem Alles-ist-hier-möglich lauert eben auch das Alles-ist-hier-möglich.

Natürlich will man hier lieber über Türpolitik reden, über Closing-Tracks oder über das nächste Klubnacht-Line-up. Aber Reddit zwingt dazu, das Handylicht ausnahmsweise mal auf die dunkle Ecke zu halten. Und plötzlich ist da keine Ekstase mehr, sondern Nachdenken. Für die einen zu viel, für andere aber ein heilsamer Reality-Check zwischen zwei Lines oder der nächsten Klubnacht.

Vielleicht ist Reddit deshalb die ehrlichste Cluberfahrung von allen. Keine Türsteher, keine Gästeliste, kein Booking. Nur Texte und Kommentare. Wer einmal eine halbe Stunde auf dem richtigen Subreddit verbracht hat, weiß anschließend mehr über die Szene als in zehn Jahren DJ-Mag-Features. Und gleichzeitig ist es genauso absurd wie die Realität. Schlange stehen, Liebesgeschichten und Heiratssachen, oder eben: Kokain-Ratten auf dem Clubklo.