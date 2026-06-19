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Berghain: Berliner Club-Institution setzt auf Vorverkaufstickets

Daniel Boeglmueller

Das Berghain bietet Tickets im Vorverkauf für Veranstaltungen in der Säule und der Panorama Bar an. Dafür wurde auf der Website des Clubs ein eigener Ticketshop eingerichtet. Bis zu vier Tickets sind pro Käufer:in zu erwerben. Allerdings garantiert der Ticketkauf keinen Einlass: „Der Club behält sich vor, den Zutritt zu verweigern. Im Falle einer Verweigerung wird das Ticket direkt am Eingang storniert und der Ticketpreis erstattet. Sicherheitskontrollen am Eingang können zu Wartezeiten führen, auch für Ticketinhaber”, heißt es im Ticketshop des Clubs.

Erste ticketierte Clubveranstaltungen tauchten im vergangenen Jahr im Programm auf, etwa die Partys von Sound Methaphors oder Live From Earth. Bei Konzerten war die Praxis schon länger üblich. Zunächst handelte es sich bei Events mit Vorverkauf vor allem um Fremdveranstaltungen, inzwischen sind auch für hauseigene Formate wie für den Finest Friday Vorverkaufstickets erhältlich.

Der Schritt ist bemerkenswert, weil sich das Berghain einem klassischen Vorverkauf lange verwehrt hatte – die Abendkasse gilt als Kernmerkmal, mit dem sich die Berliner Clubkultur etwa vom kommerziell stärker optimierten Nachtleben in den Niederlanden oder Großbritannien absetzte: Die Abendkasse hebt das Recht des Clubs hervor, Interessierte abzuweisen, Ticketing steht eher für die wirtschaftlich optimierten Prozesse des Konzertgeschäfts.

Die Einführung des Vorverkaufs kann als Zeichen des Wandels in der Berliner Clubkultur gelesen werden: Ein Vorverkauf bedeutet nicht nur Planungssicherheit und frühere Einnahmen für die Veranstaltenden, sondern kann auch als Maßnahme zur Personaleinsparung gelesen werden. Weniger Abendkassen-Verkäufe könnten langfristig weniger Personalbedarf an der Kasse bedeuten.

Ausgenommen von der Vorverkaufspolitik bleibt mit der Klubnacht die Kernveranstaltung des Clubs.

Das Berghain (Foto: Alexis Waltz)

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