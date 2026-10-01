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Lighthouse Festival: 2027 findet das Open-Air zum letzten Mal statt

Christoph Gleich

Nach 15 Jahren und 13 Ausgaben zieht das Lighthouse Festival in Kroatien einen Schlussstrich. Die finale Ausgabe des Electronic-Music-Events steigt vom 26. bis 31. Mai 2027 auf der Halbinsel Lanterna. Der Ausstieg des langjährigen Partners und Geländeeigentümers Valamar gilt als Hauptgrund für das Aus. Valamar will das Areal umgestalten und renovieren. 

Dadurch verändere sich die Ausrichtung der Anlage hin zu klassischen Hotelgästen, so Lighthouse-Chef Hennes Weiss. Zudem machten gestiegene Kosten sowie der Wandel der Szene – Weiss spricht von einem höheren Durchschnittsalter der Stammgäste bei veränderten Hörgewohnheiten der jüngeren Zielgruppe – ein Weiterführen im gewohnten Rahmen unmöglich. „Kompromisse oder eine Verfälschung des ursprünglichen Konzepts” kamen für das Team nicht infrage, so Weiss.

Vor dem geplanten Lighthouse-Ende schlagen die Veranstalter aber noch einmal laut auf. Für den Abschied in Istrien versprechen sie unter anderem einen eigenen „Pratersauna-All-Stars-Floor” in Anlehnung an die Wiener Clubwurzeln. Wer vor Mai 2027 feiern möchte, hat außerdem beim Winter-Ableger Grand Lighthouse vom 21. bis 24. Januar 2027 in Bad Gastein die Gelegenheit. Der Vorverkauf für das allerletzte Sommerfestival in Kroatien ist bereits gestartet.

Lest hier unsere Reportagen vom Lighthouse Festival 2026 und 2025.

Das Lighthouse Festival findet 2027 zum letzten Mal statt. Unser Bild zeigt das Lighthouse 2026 (Foto: Maximilian Fritz)

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Das Aufmacher-Motiv der betreffenden Folge (Grafik: ZDF)

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