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Donaufestival 2026: Gewinnt Wochenendpässe!

Maximilian Fritz

Barker (Foto: Easton West)
Barker (Foto: Easton West)

Barker, Blawan, Oneohtrix Point Never – alle kommen sie nach Krems. Das Donaufestival geht ab 8. Mai in sein zweites Wochenende, und wir verlosen 2×2 der letzten Wochenendpässe für Diskurs, Performancekunst und transgressive Musiken – auch John Maus ist mit dabei – im niederösterreichischen Wein-Idyll.

Um zu gewinnen, schickt uns bis zum 7. Mai eine E-Mail mit dem Betreff DONAUFEST26 und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

Den Donaufestival-Mix 2026 von Abdullah Miniawy hört ihr hier, unseren Nachbericht aus dem letzten Jahr lest ihr hier.

Groove präsentiert: Donaufestival 2026
1. bis 3. und 8. bis 10. Mai 2026
Verschiedene Locations
Krems, Österreich

Tickets: Resttickets gibt es fürs ganze Festival, als Wochenendpässe, nach Tagen modular kombinierbar oder für einzelne Tage

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Daniel Boeglmueller -

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