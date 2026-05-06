Donaufestival 2026: Gewinnt Wochenendpässe!

Barker, Blawan, Oneohtrix Point Never – alle kommen sie nach Krems. Das Donaufestival geht ab 8. Mai in sein zweites Wochenende, und wir verlosen 2×2 der letzten Wochenendpässe für Diskurs, Performancekunst und transgressive Musiken – auch John Maus ist mit dabei – im niederösterreichischen Wein-Idyll.

Um zu gewinnen, schickt uns bis zum 7. Mai eine E-Mail mit dem Betreff DONAUFEST26 und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

Den Donaufestival-Mix 2026 von Abdullah Miniawy hört ihr hier, unseren Nachbericht aus dem letzten Jahr lest ihr hier.

Groove präsentiert: Donaufestival 2026

1. bis 3. und 8. bis 10. Mai 2026

Verschiedene Locations

Krems, Österreich

Tickets: Resttickets gibt es fürs ganze Festival, als Wochenendpässe, nach Tagen modular kombinierbar oder für einzelne Tage