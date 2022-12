[REWIND 2022]: Die 20 besten Singles des Jahres

KH – Looking At Your Pager (Ministry Of Sound)

Ein ganzes Jahr lang dauerte es, die Rechte des Sample in diesem Track zu klären. Im Sommer 2021 wollte Kieran Hebden (hier als KH) alias Four Tet nämlich für sein erstes Festival-Set produzieren seit langem ein Stück, dass sich „universell, positiv und futuristisch” anfühlte, „and this is what I came up with.”

„Looking At Your Pager” loopt die Vocals des 2000er-R’n’B-Tracks „No More (Baby I’ma Do Right)” der Gruppe 3LW. Hebdan behält den Glitzer-Charakter bei und pitcht die Stimmen auf Chipmunk-Niveau. Dank knackigem Garagebeat und fettem Wobble-Bass ein unnkomplizierter Festival-Kracher, der Hebden mal wieder als unberechenbaren Publikums-Liebling herauskristallisiert.

Interessantes Detail am Rande: Nach jahrelangem Rechtsstreit mit seinem Verleger Domino erscheint diese Single (als 12-Inch mit dem bereits 2019 releasten, ebenfalls Vocal-getragenen Techhouse-Slammer „Only Human”) nun via Universal Music bei Ministry of Sound. Leopold Hutter