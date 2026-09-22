GROOVE Reviews: Die Alben im September 2026 (Teil 1)

ABUZU – Con Razón (Hochi Runs)

Con Razón von ABUZU ist eine Ode an die lateinamerikanischen Wurzeln des Musikers, die er mit House, Techno- und Breakbeats verschmilzt. Der DJ und Producer aus Puerto Rico, der nach einer Station in den USA in Amsterdam lebt, denkt Clubmusik divers, mit unterschiedlichen Rhythmen, aber stets mit schneller Percussion. So bricht „Breaking Format“ wahrhaftig mit dem Format: Der erste Track des Albums ist kein Intro, er startet mit tanzbaren 110 BPM und lauten Claps. Einzelne Sounds treten immer wieder aus dem Arrangement hervor und verschieben sich gegeneinander. Geloopte Vocals sorgen für einen Vibe, der an einen 90er-Jahre-Electroclub erinnert. Das vergleichsweise hohe Tempo bleibt in den folgenden Songs erhalten. „Ta Carbon“ wird von einer balkanartigen Flötenmelodie getragen und kombiniert diese mit den Rhythmen lateinamerikanischer Tanzmusik. Als wäre das nicht extravagant genug, macht der Track in der Mitte eine Kehrtwende und greift auf den 90er-Club-Vibe des ersten Stücks zurück.

Das Muster des schnellen, tanzbaren Rhythmus zieht sich dabei durch alle Nummern, mal mit subtilen Reggaeton-, Salsa-, Dembow- oder Cumbia-Anklängen, mal mit schneller Percussion, wie man sie aus dem Afrobeat kennt – immer wieder getoppt von geloopten Vocals, die sich dem Beat anpassen. In der Mitte des Albums passiert etwas Unverhofftes. Con Razón wird weicher und weniger hektisch. Über federnde Funky-Grooves, die sich zwischen Disco, House und elektronischer Popmusik bewegen, legen sich psychedelisch anmutende Sounds, besonders bei „Permission”. Im letzten Track zum Ende des Albums nimmt ABUZU dann nochmal den schnellen, Upbeat-Rhythmus vom Anfang auf. Festlegen lässt er auf seinem Debüt mit seinem vielseitigen, eigenwilligen Sound wie gesagt nicht. Vor allem ist er dabei aber eins: tanzbar. Madu Abeysekera

<a href="https://hochiruns.bandcamp.com/track/breaking-format">Breaking Format by ABUZU</a>