Die Platten der Woche mit Carmen Villain, Function, Luca Lozano, Travis or Alice und Trevor Dale

Carmen Villain – Holding a Shape (Limited Blacklabel) (Smalltown Supersound)

„Dekonstruktion” war vor Jahren das In-Wort für etliche Phänomene der damaligen Gegenwart – wie immer zuerst in kleinen Zirkeln, dann eingesickert in den Mainstream und dann wiedergekäut bis zum Get-No. Aber wenn es nunmal passt? Die drei Stücke auf Holding A Shape sind Musterbeispiele für dekonstruktivistisches Musizieren. Sie klingen manchmal, als hätte es ein konventionelleres Ausgangsmaterial gegeben, vielleicht einen Dub-Techno- oder Industrial-Track, vielleicht sogar einen Popsong – denn mit Studiotechnik auf dem Stand von 2026 lässt sich letztlich jede Quelle so skelettieren, dass nur noch eine Ahnung von Beat, Melodik und Struktur übrig bleibt. Egal wie erzielt, das Ergebnis ist ein verloren klingendes Wogen, Rütteln, sind Klanggewebe, Soundschlieren, zusammenklappende Räume. Darüber legt Carmen Villain ab und zu überraschend normal klingende Ambientflächen, vielleicht als tröstende Decke oder um wenigstens ein bisschen davon zu bewahren, was der Titel meint: Holding a Shape – eine Form beibehalten. Die EP könnte auch heißen wie eine der Band Art Bears von 1981: The World As It Is Today – auch damals hätte Dekonstruktivismus gepasst. Mathias Schaffhäuser

Hörbeispiele findet ihr in den einschlägigen Online-Stores.