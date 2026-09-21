Richie Hawtin: Wechsel zur Berliner TS Agency

Nach knapp 15 Jahren verlässt Richie Hawtin den US-Entertainment-Konzern WME und wechselt zur Berliner TS Agency, die nun die Bookings des maßgeblichen Techno-Acts weltweit koordiniert. In Nordamerika übernimmt Liaison Artists, in Italien betreut ihn weiterhin die 3D Agency.

Der Schritt geschehe zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Branche eher in die entgegengesetzte Richtung bewege, nämlich zur Konsolidierung, heißt es in der Pressemitteilung von TS. Trotz der Zusammenarbeit mit WME sieht sich Hawtin mit einem Track Record von sieben Plastikman-Alben, zwei unabhängigen Labels, einem eigens entwickelten DJ-Mixer und einem hybriden Live-Act, der Konzert und DJing miteinander verbindet, auf der Seite der unabhängigen Artists.

„Unsere Szene wurde von unabhängigen Künstler:innen aufgebaut, die einander unterstützt haben, und ich glaube weiterhin, dass ihre Zukunft genau dort liegt”, so Hawtin in der PM. „Ich bin dankbar für die 15 Jahre bei WME. Mit TS, einer Agentur in Künstlerhand und einem Team, das dieselben Ideale teilt, verbindet sich für mich die Chance, eine unabhängige Struktur zum Wohl unserer Community zu stärken.”

Auch TS-Mitgründer Dixon äußert sich: „Als wir TS gegründet haben, wollten wir eine Struktur schaffen, die Künstler:innen gehört, in der die Entscheidungen von Leuten getroffen werden, die wissen, was es bedeutet, eine Karriere über Jahrzehnte aufzubauen, und die dabei die Freiheit und Individualität schützen, die diese Karrieren erst möglich gemacht haben. Dass Richie zu uns kommt, ist in diesem Zusammenhang wichtig.”

In den letzten Jahren sind zahllose Acts zu den großen Agenturen gewechselt, mutmaßlich, um bei den großen Festivals positioniert zu sein, die sich oftmals Konzernen und Investmentfonds angeschlossen haben. Nun schlägt mit Hawtin ein großer Künstler den entgegengesetzten Weg ein. „Für mich ist das auch der Beweis, dass Unabhängigkeit keine Frage der Größe ist”, erklärt Dixon dazu. „Sie ist eine Frage davon, wer die Struktur kontrolliert, wessen Interessen sie dient und welche Werte ihre Entscheidungen bestimmen.”

WME ist als Talentagentur in den Bereichen Film und Fernsehen, Musik, Bücher und Audio, Theater sowie Sport tätig. Zur Konzernmutter WME Group gehören außerdem die Marketingagentur 160over90, IMG Licensing, IMG Models und die Nonscripted-Produktionsfirma Pantheon Media Group. Der Konzern kontrolliert TKO (UFC, WWE, Professional Bull Riders) und ist an der Produktionsfirma Fifth Season beteiligt.

Die TS Agency wurde 2016 unter dem Namen Temporary Secretary gegründet. Zum Roster zählen Âme, Dixon, Gerd Janson, Sama‘ Abdulhadi, Hunee, Cinthie, Paula Tape, Yung Singh und CC:DISCO!.