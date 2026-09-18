Die essentiellen Compilations des dritten Quartals 2026 (Teil 2)

VA – Compilation 1 (Mala Junta)

Wie so viele erfolgreiche Partyreihen hat es nun auch die in Berlin ansässige Mala Junta geschafft, ein eigenes Label an den Start zu bringen. Und wie so oft geht es hier um Freundschaften, Kollaborationen und die Ästhetik des betreffenden Umfelds. Weniger, um eine homogene Identität und einen homogenen Sound zu definieren, sondern eher als Reflexion der unter Mala Junta seit 2018 gewachsenen Community.

Auf 22 Tracks macht das eine ganze Bandbreite von Sounds aus, die sich allerdings mehr oder minder im Bereich von psychedelisch angetränktem Techno bewegt. Neben Residents wie Hyperaktivist und DJ TOOL sind auch bekanntere Acts wie Kim Ann Foxman, Regal86 oder Decoder am Start, die allesamt den Eindruck erwecken, dass bei Mala Junta am besten Technotracks mit einer Ecke mehr Eigenleben, Farbe oder Vocals gut ankommen. Wer auf modernen Techno dieser Couleur steht, findet hier viel DJ-Futter, während Puristen viele der Stücke wohl als zu aufgeregt abtun könnten. Leopold Hutter

Hier könnt ihr die Compilation vorhören.