DJ Shadow – The Mo‘ Wax Singles 1993-1997 (Liquid Amber)

Am 6. März 1995 erschien mit „What Does Your Soul Look Like?” von DJ Shadow das „A Love Supreme” der Hip-Hop-Instrumentals. Wie sein Jazz-Vorfahre war die Nummer ein viergliedriges Stück. Sie versprühte eine zuvor im Turntablism kaum gehörte Zärtlichkeit, Melancholie und Wärme und bot gekonntes Handwerk, das sich im Sinne der Kunst aber nicht in den Vordergrund drängte. Der Rest ist bekannt: Josh Davis alias DJ Shadow würde schon im Folgejahr sein Album Endtroducing….. veröffentlichen und damit einer der großen Namen der 1990er werden. Auf der anderen atlantischen Seite hatte der Kalifornier zuvor schon von sich reden gemacht, als Mitbegründer des Labels Solesides (mit den beiden Rappern Blackalicious und Lyrics Born).

DJ Shadow hat die Ästhetik der Kunst des Samplings und der Musik der Plattenspieler geprägt, hat etliche Alben und Soundtracks veröffentlicht, etwa den zu Grand Theft Auto V aus dem Jahr 2015. Verständlich also, dass Shadow nun die Lust verspürte, alte DATs aus seiner Zeit beim Londoner Superhipster-Label Mo‘Wax zu hören, nicht veröffentlichte Versionen zu checken und tief zu kompilieren: Mehrere Stunden finden sich hier aus seiner Zeit bei Mo‘Wax, die 1993 mit In/Flux begann und 1998 mit Pre-Emptive Strike endete.

So entsteht etwas, das den Vergleich mit Soulful-Jazz nicht scheuen muss – eine Schau des Bekannten und der Abweichung vom Bekannten gleichermaßen, wie etwa die erste MPC-Version von „In/Flux” mit diffus leuchtender Wah-Wah-Gitarre, die mildere Original-Version von „What Does Your Soul Look Like? Pt 4” – oder „Midnight In A Perfect World” mit einem Rap von The Gift Of Gab. Christoph Braun

<a href="https://djshadow.bandcamp.com/album/the-liquid-amber-ep">THE LIQUID AMBER EP by DJ Shadow</a>