Mixe des Monats: Juni 2026

Gyrofield – The Lot Radio 2026-06-12 (The Lot Radio)

Die unterkühlten, an die Spätneunziger-Drum’n’Bass-Produktionen von Ed Rush erinnernden Breakbeats von Alix Perez umrahmt Gyrofield im The-Lot-Radio-Mix mit einem Stück des algerischen Raï-Sängers Cheb Abdelhak und einem Song des New-Wave-Duos Suicide. Das wirkt nur auf den ersten Blick befremdlich.

Perez‘ metallische Kick schwebt drohnenartig über dem beschwörenden Singsang von Suicide-Sänger Alan Vega. Und Cheb Abdelhak liefert mit seiner unbefangenen Begeisterung für Neuartigkeit und Fremdheit der elektronischen Klänge einen bezaubernden Auftakt, gerade auch, wenn sie billig und/oder ein wenig trashig daherkommen.

Danach wirft sich Gyrofield in ein ungewöhnlich breites Spektrum globaler Breakbeat-Protagonist:innen wie Pianeti Sintetici, CHEAHDX oder Reezy Man. Einen Höhepunkt bildet Blake Skowrons irrwitziger „Kyotochop”-Edit von Skrillex‘ 2010er-Brostep-Hymne „Kyoto”, den Gyrofield wenig später mit dem Noise-Monster „Resume And Shaduf Fatah Guerrilla” von Muslimgauze toppt. Diesem Wahnsinn bereiten Equiknoxx mit charmantem Pop ein Ende – aber nur für einen Moment.

Dann schickt Gyrofield für das Finale die Achtziger-Queer-Existialisten von Coil und den Bass-Magiker Simo Cell in die Manege. Dort lässt uns Gyrofield aber nicht hängen. Für den Heimweg gibt es dann noch einen Hinweis von Sitaram Dass auf das höhere Wesen in uns. Alexis Waltz