Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Jakob Senger

Der Love Family Park hat die ersten Namen für seine Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt. Angeführt wird das Line-up natürlich von Mitbegründer Sven Väth, der schon bei der Erstausgabe im Jahr 1996 gespielt und seitdem keine Ausgabe verpasst hat. Außerdem beinhaltet die erste Welle der Programmankündigung DJ-Sets von Charlotte de Witte, DJ Gigola, Ricardo Villalobos, Gerd Janson und I Hate Models. Fans können sich zudem auf eine Live-Performance von Kalte Liebe, sowie ein B2B von Chris Stussy und Mochakk freuen.

Love Family Park wurde 1996 von Sven Väth und seinem damaligen Cocoon-Umfeld ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Open-Air-Techno­festivals Deutschlands. 2001 verlagerte man das Festival innerhalb Hanaus vom Dunlop Park auf die Mainwiesen. Aufgrund von Naturschutzauflagen zog der Love Family Park 2014 nach Mainz und später nach Rüsselsheim um, bevor man schließlich im Frankfurter Rebstockpark eine neue und dauerhafte Heimat fand. Nach drei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause fand das Festival 2023 erstmals wieder statt.

Tickets für die Jubiläumsausgabe des Love Family Park, die am 25. und 26. Juli 2026 stattfindet, sind ab sofort erhältlich. Ein Wochenendticket kostet 105 Euro, die Tagestickets jeweils 59 Euro.

Sven Väth auf dem Love Family Park 2023 (Foto: cosmopop GmbH)

Das L.Ost (Foto: Ludwig Herrmann)

L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Paul Sauerbruch
Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.
Der Kellerclub Metro in Oldenburg (Foto: Metro/Facebook)

Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

Paul Sauerbruch
Die Betreiber:innen des ältesten Clubs der Stadt – jahrzehntelang ein zentraler Ort der lokalen Subkultur – geben nach vielen Krisen auf.
Das Gelände des Jonny Knüppel (Foto: Jonny Knüppel)

Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

Jakob Senger
Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
Der Club der Visionäre auf der Berliner Lohmühle hat immer wieder mit Lärmbeschwerden zu kämpfen (Foto: Club der Visionäre)

Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

Paul Sauerbruch
Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
Der Dancefloor im Krannok (Foto: Rachel McCollum / IG: Rogbivy)

Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

Jakob Senger
Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
Der Brand im indischen Club Birch by Romeo Lane (Foto: @INCGoa/X)

Goa: 25 Tote nach Diskotheken-Brand

Paul Sauerbruch
Die Polizei ermittelt nun gegen die Club-Betreiber, die nach dem Brand ins Ausland geflohen sind.
Der Berliner Tresor (Foto: Frankie Casillo)

Tresor: Störer entkommt in Handschellen der Polizei

Paul Sauerbruch
Bei der Suche nach dem Mann, der im Tresor zwei Gästinnen angegangen hatte, kam bisweilen sogar ein Helikopter zum Einsatz.
Das Südpol in Hamburg (Foto: Presse)

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Paul Sauerbruch
Das Südpol steht erneut vor einer finanziellen Bewährungsprobe. Der Betrag muss bis Weihnachten zusammenkommen, um laufende Kosten zu decken.

