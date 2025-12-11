Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Der Love Family Park hat die ersten Namen für seine Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt. Angeführt wird das Line-up natürlich von Mitbegründer Sven Väth, der schon bei der Erstausgabe im Jahr 1996 gespielt und seitdem keine Ausgabe verpasst hat. Außerdem beinhaltet die erste Welle der Programmankündigung DJ-Sets von Charlotte de Witte, DJ Gigola, Ricardo Villalobos, Gerd Janson und I Hate Models. Fans können sich zudem auf eine Live-Performance von Kalte Liebe, sowie ein B2B von Chris Stussy und Mochakk freuen.

Love Family Park wurde 1996 von Sven Väth und seinem damaligen Cocoon-Umfeld ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Open-Air-Techno­festivals Deutschlands. 2001 verlagerte man das Festival innerhalb Hanaus vom Dunlop Park auf die Mainwiesen. Aufgrund von Naturschutzauflagen zog der Love Family Park 2014 nach Mainz und später nach Rüsselsheim um, bevor man schließlich im Frankfurter Rebstockpark eine neue und dauerhafte Heimat fand. Nach drei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause fand das Festival 2023 erstmals wieder statt.

Tickets für die Jubiläumsausgabe des Love Family Park, die am 25. und 26. Juli 2026 stattfindet, sind ab sofort erhältlich. Ein Wochenendticket kostet 105 Euro, die Tagestickets jeweils 59 Euro.