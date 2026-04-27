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1. Mai in Berlin: Treptower Park wird gesperrt, Görli bleibt nachts geöffnet

Daniel Boeglmueller

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat mit einer Allgemeinverfügung die Nutzung des Treptower Parks für Raves und Demonstrationen untersagt. Der Beschluss gilt vom 1. Mai, 6 Uhr, bis zum 2. Mai, 6 Uhr. Der Görlitzer Park bleibt im Gegensatz dazu auch nachts geöffnet. Ab 12 Uhr findet hier die Demonstration „Free Görli (Rave against the Zaun)” statt. Die Veranstalter:innen rechnen mit mehreren Tausend Menschen.

Nach Angaben der Berliner Polizei dient die Sperrung des Treptower Parks dem „Schutz der Grün- und Erholungsanlage bzw. des Gartendenkmals und soll die Nutzungsmöglichkeit und Erholungsfunktion der Grünanlage auch für die Zukunft gewährleisten”. Die Verfügung betrifft auch die Insel der Jugend. Die Fahrbahn der Puschkin-Allee ist wiederum nicht betroffen. Eine Sprecherin des Bezirks erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass der Park für kleinere Gruppen geöffnet bleibe.

Die Sperrzone im Treptower Park (Foto: Polizei Berlin)
Die Sperrzone im Treptower Park (Foto: Polizei Berlin)

Im Görlitzer Park sieht es anders aus, dieser bleibt anders als in den letzten Monaten in der Nacht von 1. auf 2. Mai geöffnet. Die Organisator:innen der revolutionären 1. Mai Demo veranstalten dort den Demo-Rave „Free Görli (Rave against the Zaun)”. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg begründet seine Entscheidung mit den diversen Partys und Demonstrationen, die in und um den Görlitzer Park jedes Jahr tausende Menschen anziehen. Erfahrungsgemäß dauern die Veranstaltungen bis in die Nacht hinein.

Auch in den Berliner Clubs stehen am 1. Mai diverse Veranstaltungen und Raves an. In der ELSE, dem SAGE Berlin oder dem Ritter Butzke wird bereits tagsüber gefeiert.

Der Görlitzer Park am 1. Mai 2025 (Foto: Screenshot/ call.me.annabanana/TikTok)

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