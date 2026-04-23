News

München: Polizei beschlagnahmt 1,7 Tonnen Lachgas

Daniel Boeglmueller

Bei einer Razzia in einer Bar im Münchner Stadtteil Laim stellte die Polizei 1,7 Tonnen Lachgas sicher. Der 43-jährige Betreiber wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich laut Polizei uneinsichtig. Im November kam es in der Event-Location bereits zum Notarzteinsatz im Zusammenhang mit dem Konsum von Lachgas. Damals mussten drei junge Erwachsene ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamt:innen zunächst mehrere konsumfertige Lachgas-Kartuschen. Zahlreiche, in Kartons verpackte Behältnisse, konnten im weiteren Verlauf sichergestellt werden – insgesamt fast 900 Kartuschen mit mehr als 1,7 Tonnen Lachgas. Der Einkaufswert beträgt mehr als 50.000 Euro.

Seit der Einführung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (NpSG) ist die Abgabe an Minderjährige verboten sowie der allgemeine Vertrieb der Droge stark eingeschränkt. Verstöße werden mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren, in schweren Fällen von bis zu zehn Jahren bestraft.

Lachgas-Kartuschen (Foto: Stadt Limburg)

News

Weiterlesen

Boards of Canada: Neues Album „Inferno” angekündigt

News
Die Marketingkampagne hat ein Ende – Boards of Canada veröffentlichen ihr erstes Album seit 13 Jahren Ende Mai.

Boards of Canada: Neues Album „Inferno” angekündigt

News
Die Marketingkampagne hat ein Ende – Boards of Canada veröffentlichen ihr erstes Album seit 13 Jahren Ende Mai.

Funkot und Budots: ARTE-Doku zum asiatischen Underground

Funkot und Budots tauchen in Europa nur am Rande auf. Das Kollektiv Eastern Margins bringt asiatische Clubmusik hier auf die Dancefloors.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Österreich: Polizei beschlagnahmt 160 Kilo Ketamin

Tiernahrungs-Produkte, Kosmetikartikel und Kerzen: die Drogenschmuggler wählten ungewöhnliche Verstecke für das Ketamin.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Initiative Musik: Bewerbungsphase für die APPLAUS-Awards 2026 startet

Clubs und Veranstalter:innen können bei den Applaus Awards der Initiative Musik in verschiedenen Kategorien bis zu 40.000 Euro gewinnen.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Sama‘ Abdulhadi: Regierungsbeauftragter fordert Auftrittsverbot für DJ aufgrund antisemitischer Inhalte

Das Habitat Festival habe die Chance verpasst, mit einer Absage ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Wien: Clubszene erhält kostenlose App für sicheres Nachtleben

Mit Neighbourhoods for All startet in Wien die weltweit erste Anwendung für Sicherheit im Nachtleben. Hinter dem Projekt stehen neben der Vienna Club Commission...
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Christian Rottler: Stuttgarter Sänger, Literat und Provokateur verstorben

Im Kontext der elektronischen Musik machte Christian Rottler sich durch Kollaborationen mit Ruede Hagelstein oder Move D einen Namen.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

Nach einer großangelegten, kryptischen Promo-Kampagne veröffentlichen Boards of Canada die Single „Tape 05”.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Historisches Urteil: Live Nation und Ticketmaster bilden illegales Monopol

Der Ticketgigant hat seine Monopolstellung missbraucht. Die Schadenersatzsumme dürfte sich nun auf Hunderte Millionen US-Dollar belaufen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Die Inspiration für DJ Loves Budots-Sound ist seine Heimat: Die Philippinen (Screenshot: ARTE)

Funkot und Budots: ARTE-Doku zum asiatischen Underground

News Jakob Senger -
Funkot und Budots tauchen in Europa nur am Rande auf. Das Kollektiv Eastern Margins bringt asiatische Clubmusik hier auf die Dancefloors.
Diese Kerzen dienten als Versteck (Foto: LPD NÖ/LKA)

Österreich: Polizei beschlagnahmt 160 Kilo Ketamin

News Daniel Boeglmueller -
Tiernahrungs-Produkte, Kosmetikartikel und Kerzen: die Drogenschmuggler wählten ungewöhnliche Verstecke für das Ketamin.
Die APPLAUS–Awards 2025 (Foto: Bernhard Schinn)

Initiative Musik: Bewerbungsphase für die APPLAUS-Awards 2026 startet

News Daniel Boeglmueller -
Clubs und Veranstalter:innen können bei den Applaus Awards der Initiative Musik in verschiedenen Kategorien bis zu 40.000 Euro gewinnen.
Sama' Abdulhadi (Foto: samaabdulhadi.com)

Sama‘ Abdulhadi: Regierungsbeauftragter fordert Auftrittsverbot für DJ aufgrund antisemitischer Inhalte

News Daniel Boeglmueller -
Das Habitat Festival habe die Chance verpasst, mit einer Absage ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.
Der Wiener Club Chelsea ist teil der SafeNow-Zonen, die das Nachtleben sicherer machen sollen.

Wien: Clubszene erhält kostenlose App für sicheres Nachtleben

News Christoph Benkeser -
Mit Neighbourhoods for All startet in Wien die weltweit erste Anwendung für Sicherheit im Nachtleben. Hinter dem Projekt stehen neben der Vienna Club Commission...

Christian Rottler: Stuttgarter Sänger, Literat und Provokateur verstorben

News Alexis Waltz -
Im Kontext der elektronischen Musik machte Christian Rottler sich durch Kollaborationen mit Ruede Hagelstein oder Move D einen Namen.
Boards of Canada (Foto: Peter Ian Campbell)

Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

News Daniel Boeglmueller -
Nach einer großangelegten, kryptischen Promo-Kampagne veröffentlichen Boards of Canada die Single „Tape 05”.
Der Live-Nation-Standort in Beverly Hills in Kalifornien (Foto: Dan Jacobs/ Live Nation)

Historisches Urteil: Live Nation und Ticketmaster bilden illegales Monopol

News Jakob Senger -
Der Ticketgigant hat seine Monopolstellung missbraucht. Die Schadenersatzsumme dürfte sich nun auf Hunderte Millionen US-Dollar belaufen.