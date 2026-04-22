Boards of Canada: Neues Album „Inferno” angekündigt

Daniel Boeglmueller

Boards of Canada haben ihre Marketingkampagne mit der Ankündigung von Inferno abgeschlossen, dem ersten Album des schottischen Duos seit 2013. Es erscheint am 29. Mai über ihr langjähriges Label Warp Records.

Nach dem Versand mysteriöser VHS-Kassetten an Fans und geheimnisvollen Plakataktionen in Städten weltweit erschien vergangene Woche mit „Tape 05” die erste Single. Begleitet von einem atmosphärischen Trailer enthüllte das Duo nun schließlich Titel und Veröffentlichungsdatum seines neuen Albums.

Im Folgenen findet ihr die Tracklist von Inferno:

01 Introit
02 Prophecy At 1420 MHz
03 Hydrogen Helium Lithium Leviathan
04 Age Of Capricorn
05 Father And Son
06 Somewhere Right Now In The Future
07 Naraka
08 Acts Of Magic
09 Memory Death
10 The Word Becomes Flesh
11 Into The Magic Land
12 Blood In The Labyrinth
13 Deep Time
14 All Reason Departs
15 Arena Americanada
16 The Process
17 You Retreat In Time And Space
18 I Saw Through Platonia

Boards of Canada (Foto: Peter Ian Campbell)

Die Inspiration für DJ Loves Budots-Sound ist seine Heimat: Die Philippinen (Screenshot: ARTE)

Diese Kerzen dienten als Versteck (Foto: LPD NÖ/LKA)

Die APPLAUS–Awards 2025 (Foto: Bernhard Schinn)

Sama' Abdulhadi (Foto: samaabdulhadi.com)

Der Wiener Club Chelsea ist teil der SafeNow-Zonen, die das Nachtleben sicherer machen sollen.

Boards of Canada (Foto: Peter Ian Campbell)

Der Live-Nation-Standort in Beverly Hills in Kalifornien (Foto: Dan Jacobs/ Live Nation)

