Frankreich: Regierung verschärft Kurs gegen illegale Raves

Frankreich verschärft den Druck auf Free-Partys. Die Nationalversammlung hat im April 2026 ein Gesetz beschlossen, das deutlich härtere Strafen für illegale Raves vorsieht. Künftig drohen Organisator:innen bis zu sechs Monate Haft und hohe Geldstrafen, während erstmals auch Teilnehmer:innen mit Bußgeldern belegt werden können. Ziel ist es, die Szene stärker abzuschrecken und nicht genehmigte Veranstaltungen einzudämmen.

Im Detail sieht der Gesetzestext eine massive Ausweitung des bisherigen Strafrahmens vor. Während bislang vor allem Organisator:innen mit rund 1.500 Euro belangt wurden, kann auch die Beteiligung an der Organisation künftig als Straftat gewertet werden – inklusive Haftstrafen und deutlich höherer Geldbußen: Veranstalter sollen künftig mit bis zu sechsmonatigen Haftstrafen und Geldstrafen in Höhe von 30.000 Euro belegt werden können. Auch Besucher:innen können mit etwa 1.500 Euro zur Kasse gebeten werden, bei Wiederholung sollen sogar höhere Strafen anfallen. Zusätzlich drohen Beschlagnahmungen von Equipment und strengere Meldepflichten für Veranstaltungen ab 250 Personen.

Die französische Regierung will dadurch eine als unzureichend empfundene Rechtslage sowie Probleme bei der Identifikation Verantwortlicher in der oft dezentral organisierten Szene eindämmen. Gleichzeitig verargumentieren Befürworter:innen das Gesetz mit Sicherheitsrisiken, Umweltbelastungen und Drogenkonsum auf nicht genehmigten Events.

Die Verschärfung passt in eine ohnehin angespannte Lage: In mehreren Regionen Frankreichs wurden zuletzt temporäre Verbote für Raves erlassen, während die Szene weiter wächst und sich bewusst außerhalb institutionalisierter Clubstrukturen organisiert. Free-Partys gelten in Frankreich seit den Neunzigern als Teil einer autonomen Gegenkultur, die auf Selbstorganisation und freien Zugang setzt und seit jeher im Konflikt mit staatlicher Regulierung steht. Nach Repressionen in Großbritannien verlagerte sich ein Teil der Szene nach Frankreich, wo große, dünn besiedelte Flächen und eine zunächst weniger restriktive Praxis ideale Bedingungen boten.

Free-Rave-Formate wie Teknival zogen regelmäßig tausende Raver:innen an und etablierten eine mobile, schwer kontrollierbare Infrastruktur aus Soundsystems. Gleichzeitig entwickelte sich eine starke DIY- und Gegenkultur, die bewusst außerhalb von Clubs und kommerziellen Strukturen operiert. Diese Mischung aus geografischen Bedingungen, politischer Geschichte und subkulturellem Selbstverständnis erklärt, warum die Szene bis heute so präsent ist.

Kritiker:innen sehen im neuen Gesetz vor allem eine politische Reaktion auf gesellschaftliche Spannungen und warnen vor einer weiteren Kriminalisierung von Jugend- und Subkultur. „Eine Politik, die freie Partys so gewaltsam kriminalisiert und unterdrückt, schafft keine Sicherheit, sondern Autoritarismus”, urteilen Mitglieder des Kollektivs Tekno Anti Rep.

In der Praxis dürfte sich der Konflikt zwischen französischen Behörden und der Rave-Szene damit weiter verschärfen – nicht zuletzt, weil sich die oft anonym organisierten Events nur schwer kontrollieren lassen.