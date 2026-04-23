News

Berlin: Rechnungshof kritisiert Kulturförderung unter Kultursenatorin Wedl-Wilson

Jakob Senger

Ein Bericht des Landesrechnungshof Berlin legt offen, dass in der Berliner Kulturförderung wiederholt übliche Verfahren nicht eingehalten wurden. Mittel seien teilweise ohne reguläre Prüfprozesse vergeben, interne Einwände übergangen und Zuständigkeiten nicht klar eingehalten worden. Im Zentrum steht dabei die von der Kulturverwaltung verantwortete Vergabepraxis unter der aktuellen Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos, für CDU), deren Ressort die entsprechenden Entscheidungen politisch und administrativ zu verantworten hat.

Der Prüfzeitraum begann Mitte Dezember 2025 und erfolgte teilweise auf Wunsch der Kulturverwaltung selbst. Im Fokus standen sogenannte „Projekte von besonderer politischer Bedeutung”, die 2025 gefördert wurden. Darunter fallen beispielsweise die Berlin Music Commission eG oder Mideast Freedom Forum Berlin e.V. Der Rechnungshof kommt zu dem Urteil, dass das Verfahren „evident rechtswidrig” gewesen sei.

Nach Angaben des Berichts wurden insgesamt 13 Projekte mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert. Die Vorhaben waren zuvor überwiegend politisch vorgeschlagen worden: 15 Projektvorschläge kamen aus der CDU-Fraktion, später wurden drei weitere aus der SPD ergänzt. Diese Projekte wurden von der Kulturverwaltung bevorzugt behandelt und außerhalb des regulären Juryverfahrens gehalten, das ansonsten über die Vergabe von Fördermitteln im Kulturbereich entscheidet. Weitere Bewerber auf Förderungen hätten deshalb keine Chance gehabt, diese gewährt zu bekommen.

Der Rechnungshof spricht in diesem Zusammenhang von „schweren Fehlern”. Entscheidungen seien teils nicht innerhalb der Fachverwaltung getroffen worden, sondern im politischen Umfeld der Berliner Kulturverwaltung. Damit rückt vor allem die Frage in den Fokus, wie stark administrative und politische Ebenen in einzelnen Förderentscheidungen ineinandergreifen.

Parallel dazu hat sich Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson in den vergangenen Monaten mehrfach zur Berliner Clublandschaft geäußert. Im Kulturausschuss brachte sie unter anderem den geschlossenen Club Watergate als potenziellen Nutzer der ehemaligen SchwuZ-Räume in der Kindl-Brauerei ins Gespräch und verwies dabei auch auf die Suche nach kleineren Ausweichstandorten für das SchwuZ im Rahmen der Arbeit der Clubcommission.

Die Berliner Kulturministerin Sarah Wedl-Wilson sieht sich mit schweren Vorwürfen zur Kulturförderung konfrontiert (Foto: Sandro Halank, CC BY-SA 3.0)

News

Weiterlesen

Boards of Canada: Neues Album „Inferno” angekündigt

News
Die Marketingkampagne hat ein Ende – Boards of Canada veröffentlichen ihr erstes Album seit 13 Jahren Ende Mai.

Boards of Canada: Neues Album „Inferno” angekündigt

News
Die Marketingkampagne hat ein Ende – Boards of Canada veröffentlichen ihr erstes Album seit 13 Jahren Ende Mai.

Funkot und Budots: ARTE-Doku zum asiatischen Underground

Funkot und Budots tauchen in Europa nur am Rande auf. Das Kollektiv Eastern Margins bringt asiatische Clubmusik hier auf die Dancefloors.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Österreich: Polizei beschlagnahmt 160 Kilo Ketamin

Tiernahrungs-Produkte, Kosmetikartikel und Kerzen: die Drogenschmuggler wählten ungewöhnliche Verstecke für das Ketamin.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Initiative Musik: Bewerbungsphase für die APPLAUS-Awards 2026 startet

Clubs und Veranstalter:innen können bei den Applaus Awards der Initiative Musik in verschiedenen Kategorien bis zu 40.000 Euro gewinnen.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Sama‘ Abdulhadi: Regierungsbeauftragter fordert Auftrittsverbot für DJ aufgrund antisemitischer Inhalte

Das Habitat Festival habe die Chance verpasst, mit einer Absage ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Wien: Clubszene erhält kostenlose App für sicheres Nachtleben

Mit Neighbourhoods for All startet in Wien die weltweit erste Anwendung für Sicherheit im Nachtleben. Hinter dem Projekt stehen neben der Vienna Club Commission...
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Christian Rottler: Stuttgarter Sänger, Literat und Provokateur verstorben

Im Kontext der elektronischen Musik machte Christian Rottler sich durch Kollaborationen mit Ruede Hagelstein oder Move D einen Namen.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

Nach einer großangelegten, kryptischen Promo-Kampagne veröffentlichen Boards of Canada die Single „Tape 05”.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Historisches Urteil: Live Nation und Ticketmaster bilden illegales Monopol

Der Ticketgigant hat seine Monopolstellung missbraucht. Die Schadenersatzsumme dürfte sich nun auf Hunderte Millionen US-Dollar belaufen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Die Inspiration für DJ Loves Budots-Sound ist seine Heimat: Die Philippinen (Screenshot: ARTE)

Funkot und Budots: ARTE-Doku zum asiatischen Underground

News Jakob Senger -
Funkot und Budots tauchen in Europa nur am Rande auf. Das Kollektiv Eastern Margins bringt asiatische Clubmusik hier auf die Dancefloors.
Diese Kerzen dienten als Versteck (Foto: LPD NÖ/LKA)

Österreich: Polizei beschlagnahmt 160 Kilo Ketamin

News Daniel Boeglmueller -
Tiernahrungs-Produkte, Kosmetikartikel und Kerzen: die Drogenschmuggler wählten ungewöhnliche Verstecke für das Ketamin.
Die APPLAUS–Awards 2025 (Foto: Bernhard Schinn)

Initiative Musik: Bewerbungsphase für die APPLAUS-Awards 2026 startet

News Daniel Boeglmueller -
Clubs und Veranstalter:innen können bei den Applaus Awards der Initiative Musik in verschiedenen Kategorien bis zu 40.000 Euro gewinnen.
Sama' Abdulhadi (Foto: samaabdulhadi.com)

Sama‘ Abdulhadi: Regierungsbeauftragter fordert Auftrittsverbot für DJ aufgrund antisemitischer Inhalte

News Daniel Boeglmueller -
Das Habitat Festival habe die Chance verpasst, mit einer Absage ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.
Der Wiener Club Chelsea ist teil der SafeNow-Zonen, die das Nachtleben sicherer machen sollen.

Wien: Clubszene erhält kostenlose App für sicheres Nachtleben

News Christoph Benkeser -
Mit Neighbourhoods for All startet in Wien die weltweit erste Anwendung für Sicherheit im Nachtleben. Hinter dem Projekt stehen neben der Vienna Club Commission...

Christian Rottler: Stuttgarter Sänger, Literat und Provokateur verstorben

News Alexis Waltz -
Im Kontext der elektronischen Musik machte Christian Rottler sich durch Kollaborationen mit Ruede Hagelstein oder Move D einen Namen.
Boards of Canada (Foto: Peter Ian Campbell)

Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

News Daniel Boeglmueller -
Nach einer großangelegten, kryptischen Promo-Kampagne veröffentlichen Boards of Canada die Single „Tape 05”.
Der Live-Nation-Standort in Beverly Hills in Kalifornien (Foto: Dan Jacobs/ Live Nation)

Historisches Urteil: Live Nation und Ticketmaster bilden illegales Monopol

News Jakob Senger -
Der Ticketgigant hat seine Monopolstellung missbraucht. Die Schadenersatzsumme dürfte sich nun auf Hunderte Millionen US-Dollar belaufen.