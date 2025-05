Mai 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Ash Fure – Animal (Smalltown Supersound)

Animal, also „Tier”, heißt dieses Album, was nachvollziehbar wird, wenn man die sechs Stücke darauf in einem Rutsch gehört hat. Die ersten Soundassoziationen gehen aber in konträre Richtung: Weniger Organisches als Maschinelles entsteht vor dem geistigen Auge – oder besser: Ohr. Der dominierende knarzig-eindringliche Grundrhythmus fast aller Tracks lässt an Percussions denken, die im Uterus eines großen Diesels im Bauch eines Fischkutters herangewachsen sind.

Maschinenmusik wäre das gängige Etikett, das spontan der Musik von Ash Fure aufgedrückt werden könnte. Aber welche Maschinen sollen das sein, die diese Klänge hervorbringen? Das übliche Synthesizer-Inventar nicht unbedingt. Sampler? Klar, mit denen geht letztlich alles. Aber wo kommen die Quellen her, was wurde gesampelt? Das Label-Info zum Album gibt letztlich einiges preis, zu lesen auch in Shops und bei Streaming-Anbietern. Fragt sich – wie so oft in solchen Fällen –, ob das hilfreich ist. Will ich wissen, wie die Künstler:in diese bedrückend-verzückenden und gleichzeitig gefühlvollen Drones erzeugt hat? Wird daraus ein Mythos wie die berühmten Handtücher auf Ringo Starrs Trommeln? Hilft das irgendwem? Ich bevorzuge erahnen, das Hineinbegeben in eine klangliche Situation, die überrascht, überrumpelt und im besten Fall, wie hier, erfreut, weil wieder einmal Neues entsteht, das nicht gleich analysiert werden kann. Das Tier umschleicht die Falle, aber tappt nicht hinein, hört nicht auf die Namen Ambient, Industrial oder Electronica, kuscht nicht, macht nicht Platz. Fein gemacht? Nix da! Mathias Schaffhäuser