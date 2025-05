Mai 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Rashad Becker – The Incident (Clunk)

Rashad Becker ist wahrscheinlich als dritte Generation durch die Mastering-Schule von Dubplates & Mastering, einem der einflussreichsten Mastering-Studios der Erde, gegangen. Die Sozialisierung mit den Klangvorstellungen von Moritz von Oswald, Mark Ernestus und CGB ist damit gesetzt. Am Paul-Linke-Ufer 44a in Kreuzberg erinnert heute leider nur noch die Stickersammlung an der Eingangstüre am auf den Abriss wartenden Hinterhaus an die goldenen Berliner Dub- und Techno-Zeiten: Das Mastering-Studio, das Label Basic Channel und den Plattenladen Hard Wax. Dieses Haus stand früher wie kein zweites in Europa für die neuesten und frischesten Sounds, die die populäre elektronische Musikszene auf diesem Kontinent zu bieten hatte.

„Busy Ready What, Corroborators” startet, als würde die Titelmusik der englischen Fernsehserie UFO an der Route 66 entlang humpeln und Gefahr laufen, von transponierten Sägezahn-Rasern eingestaubt und von Rave-Sirenen umgeblasen zu werden. Das war es aber auch schon mit der Rave-Reminiszenz! Rashad pitcht gleich darauf so etwas wie eine Spielzeug-Drehleier gleichzeitig runter und hoch. Das klingt irgendwie völlig wahnsinnig und neu. Der nächste Track „A Supposition Darkly” klingt wie eine Mischung aus Candomblé-Voodoo-Groove und selbstprogrammierten Max/MSP-Jitter-Spielerein oder doch nach modularen Synths. Ehrlich gesagt: Ich habe seit Langem mal wieder echt keine Ahnung, wie diese Soundästhetik generiert wird. Die Hallräume sind phänomenal! „Of Permanent Advent” kann ich noch nicht mal mehr im weitesten Sinn einem Genre zuordnen, so polyrhythmisch klappert die Nummer auf den Skeletten und zombie-esk organischen Resten der elektronischen Musik umher. Und „All You Need to Know About Confusion” schickt mich zerhackt in asiatische, geisterhafte Klangharmonien, die sich aber niemals völlig zu erkennen geben und einlösen wollen. Die letzten beiden Tracks „Deadlock” und „What Really Happened” klingen noch am ehesten nach Ambient.

Aber was weiß ich denn schon darüber, was in der letzten Stunde wirklich passiert ist? Für den Dancefloor und auch den Chillout wurde The Incident garantiert nicht produziert. Eins ist aber sicher: Diese Klangästhetik hört sich verdammt anders an. Damit steht Rashad Becker wohl in der Tradition der beiden Gründer von Dubplates & Mastering. Mirko Hecktor