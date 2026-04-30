Die Platten der Woche mit Click † Click, Donato Dozzy, Katerina, Untold und Wax

Donato Dozzy – Hypno Trance (Spazio Disponibile)

Lasst die Darkness hinter euch, schüttelt den Staub der letzten Monate von euren Körpern und lasst den Endorphinen freien Lauf. Hypno Trance von Donato Dozzy ist genau dieser Moment, in dem Techno nicht nur in die Nacht ziehen kann, sondern eben auch mal ins Licht. Keine Flucht, kein Druck, kein dystopischer Unterton – stattdessen ein offener, treibender Rhythmus, der den Körper aktiviert und den Kopf freimacht.

Dozzy droppt drei Hypno-Tools auf Spazio Disponibile – Nero, die klare Statements sind. Positiver Tribal Techno im besten Sinne: erdig, organisch, vorwärtsgewandt. Die Grooves sind hypnotisch, aber nie lähmend, vielmehr anschiebend, wie ein kollektiver Schritt nach vorne. Der Opener, der perfekte Track für den ersten Tanz in den Frühling, baut sich langsam und unaufhaltsam auf. Die Kick rollt warm, kleine, kluge Verschiebungen bauen den Flow auf, alles greift ineinander, ohne dass je einzelne Elemente dominieren. Es ist diese dozzy-typische Geduld, dieses Vertrauen in den Loop, das hier eine fast therapeutische Wirkung entfaltet: Man merkt, wie sich Schultern lockern, wie die Beine den Rhythmus übernehmen, wie sich der Körper rekalibriert. Die folgenden Stücke verdichten das Prinzip. Kürzer, fokussierter, noch klarer auf das Tempo ausgerichtet. Gute Tribal-Erinnerungen blitzen auf, ohne jemals folkloristisch zu werden, das Trance-Feeling bleibt hell, offen, atmend. Keine Drops, keine großen Gesten – nur ein konstanter Flow, der trägt. Musik, die in den Mai einlädt. Der dritte Track ist mein Favorit, er kommt auf fetten Soundanlagen mit seinem sich steigernden 3D-Helicopter-Sound klasse. Hypno Trance ist mehr als eine Club-EP. Es ist ein Gegenentwurf zur Schwere vieler Dancefloor-Produktionen der letzten Jahre. Ein leises, aber bestimmtes Statement: Techno darf wieder warm sein, körperlich, gemeinschaftlich. Perfekte Musik, um in den Mai zu tanzen – und vielleicht auch, um sich selbst ein Stück zurückzuholen. Liron Klangwart

<a href="https://donatodozzy.bandcamp.com/album/hypno-trance">Hypno Trance by Donato Dozzy</a>