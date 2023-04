April 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

BoomBass – WWWIPE OUT (Lovesupreme)

„And I’ve listened to so much music since 1983, that my memory is like a record store” – ein Satz aus dem Pressetext zu diesem Album, der dessen Inhalt recht genau beschreibt. Hubert Blanc-Francard war eine Hälfte des stilbildenden französischen Producer-Duos Cassius (der andere, Philippe Olivier Cerboneschi, verstarb ja leider 2019), als BoomBass hat er seit 2000 bereits einige EPs veröffentlicht.

Nun also sein erstes Album unter diesem Pseudonym. Und wie der Eingangssatz bereits erahnen ließ, ist es bis zum Rand gefüllt mit Zitaten, Referenzen, mutierten Ideen. House, Hip-Hop, Breakbeat, Dub und Reggae, Techno und Acid, ein bisschen Ambient auch – produziert auf rudimentärem Equipment (ein Sampler für Beats, Rhythmus, und, klar, Samples, ein, höchstens zwei Keyboards für Akkorde und Melodien) in erstaunlich cinemaskopischer Breite. Musik, die Spaß macht, die glänzt wie ein Neon-Springbrunnen. Und gleichzeitig auch eine Art Liebesbrief an London: „When we first started DJing with Cassius, we were touring mostly in England, and I found by chance a series of samples from that time (…) It reminded me of my first trip to London with the school, in 1980. Ska and Reggae were coming out of the speakers of all the cool stores. The mixing of skins and cultures was much more present in London than in Paris. I came back overwhelmed: this city was full of music, and I fell in love with it on the ferry that brought us back to France.” Eine Liebe, die man bis heute hört. Tim Lorenz