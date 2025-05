Mai 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Kara-Lis Coverdale – From Where You Came (Smalltown Supersound)

Ah, toll. Mit anzusehen, mit anzuhören, wenn eine Künstlerin weitergeht, immer dichter layert, und am Ende kommt doch mehr Vitalität heraus, mehr Eigensinn, mehr Freiheit, mehr. Kara-Lis Coverdale sagt inzwischen Dinge wie „Die Stimme liegt jenseits des Menschlichen”, und das ist „Habitat” anzuhören. In seinen gleitenden, öffnenden Flächen, hergestellt aus allen möglichen Tasteninstrumenten. Auch „The Placid Illusion” bewegt sich wie ein Ahornbaum im Frühlingswind am lauen Abend, die Dinge kommen ins Schweben.

Coverdale ist in Kanada aufgewachsen, hat schon im Alter von 13 Jahren Kirchenorgel gespielt und Chöre dirigiert, dann Musik studiert. Nach diversen Alben- und Soundtrack-Veröffentlichungen konnte sie Aufenthaltsstipendien etwa in Paris und Stockholm ergattern. Das Wunderkindhafte ist zwar irgendwie da in From Where You Came, etwa in „Offload Flip”, wo schabende, fauchende Beats mit verträumten Kristallklängen koalieren. Doch wie hier oder im berauschenden „Flickers In The Air Of Night” gewinnt das Losgelöste, die Abwendung von den Regeln, die sie ja kennt. Und es tauchen auf: Neugierige Erkundungen mit Witz. Die Frage könnte lauten, wie wohl heute Ambient klingen mag. Christoph Braun