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TFELD 2026: Neues Festivalformat bringt Hip-Hop und Techno am Flughafen Tempelhof zusammen

Alexis Waltz

Mit dem TFELD entsteht ein neuartiges Festivalformat am Flughafen Tempelhof, das die kulturelle Vielfalt Berlins in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Motto Das ist Berlin sollen am 22. August bis zu 25.000 Besucher:innen zusammenkommen, um einen ganzen Tag und eine Nacht lang die besondere Energie der Stadt in sämtlichen Facetten zu erleben.

Von 13 bis 22 Uhr vereint TFELD die beiden prägendsten Musikströmungen Berlins, Hip-Hop und elektronische Musik, auf insgesamt vier Bühnen. Dazu gehören eine Hip-Hop-Mainstage, eine Mainstage für elektronische Musik und zwei Underground-Stages, inspiriert von ikonischen Festival-Looks wie der Backyard-Stage des splash! und der Autoscooter-Stage des MELT. Dabei treffen etablierte Größen auf neue Stimmen – ein bewusst kuratierter Mix aus Headlinern, Underground-Acts und aufstrebenden Talenten.

Das Line-up setzt konsequent auf Artists mit Berlin-DNA und vereint internationale Strahlkraft mit lokalem Spirit. Mit Namen wie Paul Kalkbrenner (live), Pashanim, Marlon Hoffstadt, Ellen Allien, AK Ausserkontrolle, Baby Bens, Lucio101 & Nizi19, southstar und vielen weiteren entsteht ein generationsübergreifendes musikalisches Spektrum.

Im Anschluss an das Tagesfestival geht TFELD nahtlos in eine exklusive Aftershow-Party im Hangar über: Gemeinsam mit dem Watergate wird ein Rave bis in die frühen Morgenstunden veranstaltet. In einem detailgetreuen Nachbau des Clubs entsteht ein einzigartiges Erlebnis, das ikonische Momente der Berliner Clubkultur zum Leben erweckt.

Ellen Allien repräsentiert das Berliner Techno-Erbe (Foto: Letizia Guel)

Dabei ist TFELD mehr als ein Musikfestival: Mit einem umfangreichen Non-Music-Programm wird Berlin als kultureller Erlebnisraum inszeniert. Ein Rummel im Stil der Hasenheide, ein Basketball-Court und Flohmarktflächen schaffen einen einzigartigen Mix aus Nostalgie, Subkultur und urbaner Gegenwart.

Das Festival versteht sich als Hommage an die Berliner Jugend- und Subkultur – und gleichzeitig als mutiger Schritt in die Zukunft. Der historische Flughafen Tempelhof, einst Drehkreuz für internationalen Austausch, steht sinnbildlich für die kulturelle Entwicklung der Stadt: Hier fanden Hip-Hop und Techno ihren Weg nach Berlin – und genau hier werden sie nun gemeinsam gefeiert.

TFELD verfolgt dabei die Mission, unterschiedliche Szenen Berlins zusammenzubringen und einen Raum zu schaffen, in dem Generationen, Communitys und Kulturen aufeinandertreffen. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts sind dabei Zugänglichkeit und Inklusion: Die Ticketpreise wurden bewusst niedrig gehalten, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Denn Kultur sollte kein Privileg sein, sondern für alle zugänglich.

Das Festival-Ticket kostet die ersten 14 Tage 69 Euro das Kombiticket inklusive Aftershow 89 Euro. Anschließend wird der Preis täglich um 1 Euro steigen. TFELD ist eine gemeinsame Produktion von Two Sides, Bipolar Berlin, Goodlive und Live Nation.

Groove präsentiert: TFELD 2026
22. August 2026
13:00 – 22:00 Uhr, Aftershow bis 06:00
Flughafen Tempelhof, Berlin

Line-up: 
AK Ausserkontrolle 
Baby B3ns 
Vae Blade 
Ellen Allien 
Gen97 
Hoe_mies 
Lacazette 
Lil London 
Lucio101 & Nizi19 
Marlon Hoffstadt 
Pashanim 
Paul Kalkbrenner (live) 
Mieze 
Mila Black 
MRD 
Shake Daddy 
southstar 
Xima 
YC 
Zackavelli

Watergate Afterparty: 
Cinthie 
Malugi 
Spacer Woman  
Victor 

Marlon Hoffstadt ist einer der Headliner des TFELD (Foto: Nils Reuter)

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