Die Platten der Woche mit CRYME, eira haul, inrain, Luigi Tozzi und Sam Goku

Luigi Tozzi liefert mit Plastic Venus einmal mehr den Beweis, dass hypnotischer Clubsound aus dem Süden Europas längst eine eigene Schule prägt. Zwischen warmem Druck, subtiler Präzision und einer fast schon kosmischen Leichtigkeit entfalten sich hier Techno-Perlen, die wie gemacht sind für lange Sommernächte. Der in Rom lebende Produzent hat sich in den letzten Jahren vor allem im Umfeld von Labels wie Hypnus einen Namen gemacht. Dort steht er für einen klar wiedererkennbaren Ansatz: Deep, minimal, immersiv.Seine Tracks verzichten weitgehend auf plakative Breakdowns und setzen stattdessen auf organische Entwicklung, fein austarierte Texturen und eine dramaturgische Geduld, die im schnelllebigen Streaming-Zeitalter fast schon radikal wirkt.

Schon der Opener „Helix” zieht diese Linie konsequent durch. Ein treibender Uptempo-Groove, federnd wie auf Luftpolstern, getragen von einer weichen, doch konstant nach vorne arbeitenden Bassstruktur. Kein Dunkel im klassischen Sinne – eher ein schwebendes Leuchten. Dubby Raumfragmente kreisen wie entfernte Satelliten um den Beat, während der Track sich unaufgeregt in einen Zustand hypnotischer Leichtigkeit hineinbewegt. Tanz zur Sonne. „Bionic” führt diese Energie weiter, nur etwas kantiger. Der Name ist Programm: mechanisch präzise, aber nie kalt. Die Drums wirken verdichtet, fast industriell poliert. Einerseits dubby, andererseits bleibt der Groove auf der Achse – vorwärtsgerichtet, positiv, beinahe euphorisch. Mit „Shifted” kippt die EP kurz in eine Art kontrollierte Entschleunigung. Kein Bruch, eher ein bewusstes Zurücknehmen. Der Motor läuft weiter. Ein Track wie ein tiefes Einatmen zwischen zwei Tanzmomenten – funktional, mit emotionaler Tiefe. Der Titeltrack bündelt alles zuvor Gehörte. Ein straightes Four-to-the-Floor-Fundament, minimal acid-getönt, subtil versetzter Rhythmus zwischendurch – nichts Explosives, eher ein langsames Verschieben der Perspektive. Hier zeigt sich Tozzis Stärke besonders deutlich: Spannung entsteht nicht durch Überhöhung, sondern durch Mikrobewegungen im Detail. Der technoide Groove bleibt konstant, lebt – bionic, eben. Liron Klangwart

<a href="https://nonseries.bandcamp.com/album/plastic-venus">Plastic Venus by Luigi Tozzi</a>