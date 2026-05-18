CONTRA im Berliner Kraftwerk: Zweitägiges Leftfield-Festival angekündigt

Daniel Boeglmueller

Das Festival CONTRA findet am 30. und 31. Mai in den Räumen des Berliner Kraftwerk sowie der angeschlossenen Clubs Tresor, Globus und OHM statt. Die von Berlin Atonal durchgeführte Veranstaltung versammelt mehr als 70 Künstler:innen aus den Bereichen Clubmusik, experimentellem Sound und Live-Performance. Produzent & PAN-Macher Bill Kouligas und Londoner DJ und Musikkurator Joe Cotch sollen für die Kuration des Events verantwortlich sein. 

Zum vielfältigen Line-up gehören unter anderem Crystallmess, Juliana Huxtable, Malibu, Nick Léon, Varg2, KAVARI, Isabella Lovestory, RHR, Slikback, Jawnino, Flowdan, TYGAPAW, dj g2g, Batu, JASSS, Toma Kami, Bill Kouligas und DJ Babatr.

Der Raptor-House Begründer DJ Babatr steht auf dem Line-up des Contra Events (Foto: Carlos Christian Rivero)

Die räumliche Gestaltung des Festivals übernimmt das Pariser Studio Matiere Noire. Die Agentur war bereits für die Szenografie von Veranstaltungen von Fashion Brands wie Courrèges, MM6, Cartier, Chanel, Matières Fécales odee Y-3 verantwortlich.

In Szene-Kreisen hält sich das Gerücht, dass der US-amerikanische Dubstep Produzent Skrillex hinter dem CONTRA streckt. Vom Presseteam des Festivals wurde diese Information bisher weder bestätigt noch dementiert.

CONTRA

Kraftwerk Berlin 
30. Mai 17:30 Uhr bis 1. Juni 7:00 Uhr

Line-up:
ABADIR & HOGIR, Bill Kouligas, Binghi, Devon Rexi meets John T. Gast, Dj Babatr b2b Dj Deep RH, Dj Bassan, DJ LAG, Flowdan, GЯEG, Hamdi, ISOxo, Juliana Huxtable, Kanucia b2b Mobilegirl b2b Nico Adomako, Khadija Al Hanafi, KOLLIN, MONEYAMA, nunguja, Rafush, RHR b2b Nick León, Sarz, Slikback, Slim Soledad b2b ???, Tatyana Jane, Thys, TYGAPAW b2b CEM, upsammy & Valentina Magaletti, Wallis & Viele mehr.

Das Kraftwerk Berlin (Foto: Joey Bania)

