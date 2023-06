Juni 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Al Wootton – We Have Come To Banish The Dark (Trule)

Allen Wooton hat auch unter den Pseudonymen Immrama, J.V. Lightbody, Deadboy und Deadboy Racer sowie in Projekten wie Hyper Black Bass, DBM und natürlich Holy Tongue Musik veröffentlicht sowie zuletzt mit Azu Tiwaline zusammengearbeitet. In den letzten drei, vier Jahren hat der Betreiber des Labels Trule so ein geradezu beängstigendes Tempo an den Tag gelegt, sich zugleich aber auch als innovative Kraft in Bassmusik, Dub und deren grauschattigen Zwischenräumen etabliert. Um all das weniger kompliziert auszudrücken: Al Wootton ist einer der Geilsten, die wir haben. Und jetzt legt er auch noch ein zweites Solo-Album obendrauf.

We Have Come To Banish The Dark verspricht, zugleich Bestandsaufnahme von und Antidot gegen dystopische Zeiten zu sein. Mit einem technoiden Stepper setzt Wootton an, und Techno mit all seiner atmosphärischen Ambivalenz zwischen utopischen Visionen und dystopischer Ästhetik bleibt auch der stilistische rote Faden der folgenden, vergleichsweise kurzen acht Stücke. Dabei bedient sich Wootton Gamelan-ähnlichen Klängen („All The World Is A Hospital”), der Unwucht gebrochener Beats („A Pox Cast”), verhetzter Bleeps („The Norman Yoke”) und rumpelig-rüder Basslines („A Cruel Sun Over Catalonia”). Er differenziert die Möglichkeiten des Genres unter seinen ganz eigenen, vom Hardcore Continuum geprägten Bedingungen aus.

Mit „May Your Angels of Light Accept Him” schließt das Album mit einem groovenden Track, der das emotionale Kippspiel auf die Spitze treibt. Dräuend-treibender Rhythmus, MDMA-Schaumbad-Pads zum Abschmecken: Dieses Ende ist ein offenes. Und danach zumindest klar, dass Wootton sich erneut übertroffen hat. Kristoffer Cornils