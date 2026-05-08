Die Platten der Woche mit Andy Martin, Any Mello, Klasse Wrecks, Vakula und Will Hofbauer

Andy Martin – Tierra De Nahuales (Animalia)

Tierra de Nahuales bedeutet übersetzt Land des Nahual, ein Formwandler aus der mesoamerikanischen Mythologie. Die Azteken und Maya nahmen an, er könne in tierischer oder pflanzlicher Gestalt auftreten. Der aus Guadalajara stammende Andy Martin hat nicht nur seine EP nach der Heimat dieses Wesens benannt, sondern spiegelt dessen Mystik und Geheimnisumwobenheit auch musikalisch wider. Die vier Tracks der auf Animalia erschienen EP sind allesamt getragen von psychedelischen Rhythmen, tribalistischen Elementen und bassgetriebenen Dub-Einflüssen. Organische Perkussion und hypnotische Grooves öffnen dabei einen Raum zwischen Ritual und science-fiction-artigem Futurismus, in dem sich lateinamerikanische Einflüsse, Mythologie und elektronische Musik auf eindrucksvolle Weise begegnen. Das Release ist eine perfekte Darbietung der Spiritualität und Atmosphäre seiner Musik. Jeder Track entfaltet dabei seine eigene erzählerische Dimension.

„Sky Spirals” und „Pleiadian Sound Clash” sind dunkel und hypnotisch, während „Afrofuturism” und „Tierra de Nahuales“ euphorisch und fast schon im positiven Sinne chaotisch wirken. Tierra de Nahuales fühlt sich nicht nur wie eine EP an, sondern wie das Tor zu einer Welt, in der Mensch und Tier keine getrennten Sphären besetzen, sondern ineinander verwoben sind. Der Nahual wird so zum Vermittler zwischen diesen Ebenen. Ein Wesen, das auf der Schwelle zwischen physischer Realität und spiritueller Dimension wandert. Die spirituelle Energie dieser Welt speist sich aus Ritualismus, Naturverbundenheit und Transformation. Sie ist nicht statisch, sondern ständig in Bewegung, genau wie jeder einzelne Track auf Andy Martins Release. Daniel Böglmüller

<a href="https://diasporaechoes.bandcamp.com/album/tierra-de-nahuales">Tierra de Nahuales by Andy Martin</a>