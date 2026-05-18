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OXI: Brand in Berliner Club

Daniel Boeglmueller

Im OXI in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Bericht der Feuerwehr fing zunächst eine Holzkonstruktion im Innenhof Feuer des Clubs Feuer, die Flammen griffen anschließend auf Teile der Holzfassade über. 

Drei Personen bemerkten den Brand und versuchten zunächst selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen, bevor die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften anrückte. Um mögliche Glutnester aufzuspüren, mussten Teile der Fassade mit einer Kettensäge geöffnet werden. Angrenzende Gebäudeteile wurden überprüft, Hinweise auf eine Ausbreitung von Feuer oder Rauch lagen laut Feuerwehr nicht vor. 

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Club war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Ursache des Feuers und prüft sowohl Brandstiftung als auch einen technischen Defekt. 

Über 30 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren bei dem Brand im Einsatz (Foto: Berliner Feuerwehr)

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