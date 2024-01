Januar 2024: Die einschlägigen Compilations

VA – There Will Be Light (Rhythm Büro)

„Well selected Ambient Compilation”, heißt es in der Kurzbeschreibung des Hard Wax zur Werkschau des ukrainischen Labels Rhythm Büro. 17 Artists sind darauf vertreten, darunter bekannte Namen wie Sebastian Mullaert oder John Beltran, aber auch Newcomer wie Vida Vojic oder Muscut-Labelbetreiber Dmytro Nikolaienko. Das in Kiev ansässige Kollektiv feiert sich also selbst mit dem zehnten Release und einer Zusammenstellung intensiven Ambients, die den Zugang des Teams zur Musik verdeutlichen soll.

Das Konzept für There Will Be Light ist schon einige Jahre alt, als Idee eines beruhigenden Soundtracks geboren; mit Kopfhörern auf der Straße oder in der U-Bahn genossen, sollte die Platte ein Gefühl von Frieden erzeugen – ein umso relevanteres Thema im Lichte aktueller politischer Gegebenheiten. „Rhythm Büro believes that everyone, everywhere deserves to have the instruments to help them achieve a peaceful state of mind and they hope that through listening to this release, it can help them do so”, kommentiert die Gruppe die Veröffentlichung. Auf der musikalischen Seite stechen der verregnete, an Club Autonomic erinnernde Half-Time-Track von Priori, der subaquatische Tropen-Ambient von Saphileaum im Stile von Earthen Sea und das besonders für Global-Communication-Fans erquickliche Stück von Asyncronous hervor. Leopold Hutter