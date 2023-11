Robag Wruhme: Releases auf Tulpa Ovi werden auf Vinyl veröffentlicht

Der DJ und Produzent Robag Whruhme kündigt die erste Vinyl-Zusammenstellung von bisher erschienenen Tracks auf seinem Label Tulpa Ovi Records für den 8. Dezember an. T.O.R. LP001 umfasst acht Stücke, darunter fast alle eigenen Veröffentlichungen auf seinem Label sowie das bisher unveröffentlichte „Loss Breda (Feat. Lysann Zander)” und ein Edit von Jimi Jules. Außerdem befinden sich auf der LP Tracks vom 2019 erschienenen Album Venq Tolep, für das sich Gabor Schablitzki, so Robag Wruhmes bürgerlicher Name, Musik jenseits der Tanzfläche gewidmet hat.

Robag Wruhme gründete Tulpa Ovi Records 2021. Bisher erschienen sechs EPs digital. Der Künstler aus Jena ist für seine stimmige Housemusik bekannt, zeigt sich jedoch in seinen Produktionen als vielfältig.

Robag Whrume – T.O.R. LP001 (Tulpa Ovi Records)

A1: Robellada.22

A2: Quokka Supra

B3: Spoddy Spy

B4: Avo Thal

C5: Oulpa Tvi

C6: Beta Gora

D7: Loss Breda (Feat. Lysann Zander)

D8: Kapox Graphén (Jimi Jules Edit)

Format: 2LP Vinyl

VÖ: 8. Dezember 2023